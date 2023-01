Resolute Mining: Quartalszahlen & Prognose

Resolute heute ebenfalls mit den Zahlen: Link Resolute Mining Ltd. konnte 91.777 Unzen Gold produzieren und die AISC lagen bei 1.547 USD. Verkauft wurden 93.326 Unzen bei 1.817 USD:Ein gutes Quartal für Resolute und im Gesamtjahr kam die Firma nun auf 353.000 Unzen Gold, so dass die Prognose von 345.000 Unzen leicht übertroffen wurde.Die Kosten für das Gesamtjahr 2022 lagen bei 1.498 USD pro Unze (Prognose 1.425 USD), was durchaus noch im Rahmen liegt. Im neuen Geschäftsjahr sollen 350.000 Unzen zu AISC von 1.480 USD produziert werden, was also ungefähr dem abgeschlossenen Jahr entspricht.Die PFS für Syama North ist für das 2. Quartal geplant. Das ist das Wachstumsprojekt für die nächsten Jahre, das "sitzen" muss.Es sprengt heute etwas den Rahmen, auf die einzelnen Minen einzugehen, doch was man auf SYAMA sieht, gefällt. Es wurden über 160.000 Unzen aus dem Sulfid-Erz produziert, was die höchste Produktion war, seitdem man dort Untertage gegangen ist. Auch die Oxid-Produktion zeigte gute Resultate.Die stärkste Veränderung gab es natürlich auf der finanziellen Seite. Durch die große Kapitalerhöhung und die Restzahlungen aus dem Bibiani-Verkauf hat sich die Bilanz massiv verbessert. Die Netto-Verschuldung ist um knapp 125 Millionen USD auf 31,6 Millionen USD gefallen. Cash von 94 Millionen USD stehen nun Verbindlichkeiten von 125,6 Millionen entgegen.Ende Dezember hatte RESOLUTE neben dem Cash (94 Mio. USD) noch 115 Millionen USD ungenutzte Kreditlinie.Ein starkes letztes Quartal von Resolute Mining und für mich ein solider Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.Die Firma ist nun erstmals seit Jahren in der Lage, den Cash-Flow aus der Mine sinnvoll einzusetzen, vorher ging alles für die Kreditrückzahlungen drauf.Die Netto-Verschuldung ist nun überschaubar und mit >200 Millionen USD Liquidität sollte dem Abbau auf Syama Nord normalerweise nichts im Wege stehen. Die PFS wird im 2. Quartal erwartet und natürlich hoffe ich auf starke Daten.Die Aktie ging heute zurück, was vermutlich mehr der Gesamtstimmung entspricht, als an den Zahlen an sich gelegen hat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.