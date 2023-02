The Silver Institute: Der Silbermarkt im Jahr 2023

Wie The Silver Institute in einer heutigen Pressemitteilung erklärt, hat Silber einen guten Start ins neue Jahr genossen. Der bisherige Jahresdurchschnitt des Silberpreises für 2023 (bis 7. Februar) liege um mehr als 8% höher als der Gesamtjahresdurchschnitt für 2022.Den Analysten zufolge dürfte das weiße Edelmetall in diesem Jahr bei den industriellen Anwendungen, der wichtigsten Kategorie im Nachfragekomplex, einen neuen Höchststand verzeichnen. Jedoch spricht das Institut auch von wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren, einschließlich der anhaltend restriktiven US-Geldpolitik und des Krieges in der Ukraine, welche den gesamten Edelmetallkomplex vor Herausforderungen stellen könnten.Zusammen mit Metals Focus wurde vor diesem Hintergrund eine aktuelle Einschätzung zum Silbermarkt im Jahr 2023 erarbeitet:Im Hinblick auf die Nachfragesituation heißt es: "Nachdem die industrielle Silberabnahme in den Jahren 2021 und 2022 Rekordwerte erreicht hat, wird für 2023 ein weiterer Anstieg um 2,6 Prozent auf 550 Millionen Unzen erwartet. Die industrielle Silbernachfrage dürfte durch weitere Fortschritte bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen und das wachsende Engagement der Regierungen für eine grüne Infrastruktur angekurbelt werden. Darüber hinaus unterstützt das Ende der Null-COVID-Politik in China die Stimmung gegenüber Industriemetallen, was auch für Silber gilt." Die Gesamtnachfrage wird für 2023 auf 1,15 Mrd. Unzen geschätzt.In Bezug auf das Angebot erklären die Experten, dass das Silberangebot im Jahr 2023 um 4% auf einen neuen Höchststand von 1,055 Mrd. Unzen ansteigen könnte. Die Produktion aus Minen werde voraussichtlich um 5% auf 873 Mio. Unzen steigen und damit den höchsten Stand seit 2016 erreichen. Die Zunahme des Silberrecyclings werde moderater ausfallen. Die Rede ist von einem Plus von 3% und dem höchsten Niveau seit zehn Jahren.Für das Jahr 2023 wird ein Defizit am Silbermarkt von 119 Mio. oz prognostiziert. Zudem rechnen die Analysten mit einem durchschnittlichen Silberpreis von 23,00 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de