Evergold erhält Bohrgenehmigung für Rockland Gold-Silber-Projekt

Toronto, 14. Februar 2023 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass ein detaillierter Bohrplan genehmigt und eine Bohrgenehmigung für sein über Straßen zugängliches Rockland Gold-Silber-Projekt im Walker Lane Gürtel im Westen Nevadas (siehe Abbildung 1) erteilt wurde. Die Genehmigung erlaubt 33 Bohrstandorte und bis zu 165 Bohrlöcher in der östlichen Hälfte der Liegenschaft, welche die 800 Meter lange Goldzone Rockland Ost und nahe gelegene Ziele (siehe Abbildungen 2 und 3) abdecken. Zusammen mit dem mindestens 900 x 1500 Meter großen Gebiet von freigelegtem und verändertem Gestein in der Nähe der oberen Grenze des Pediments von Mason Valley stellt dies vermutlich die oberen Ebenen eines hochgradigen epithermalen Adersystems dar, das als Folge von abfallenden Verwerfungen im Gebirge erhalten geblieben ist. Wie unten erwähnt, lieferten die historischen Entdeckungsbohrlöcher in der Goldzone Rockland Ost beeindruckend lange Abschnitte, wobei Schlüsselbohrlöcher in ihrer besten Mineralisierung und den höchsten Gehalten nur deshalb endeten, weil es während der historischen Bohrprogramme einen Mangel an Bohrstahl gab.Die Exploration im Walker Lane Gürtel nimmt zu, was zum Teil auf die aufregende neue Goldentdeckung Silicon von AngloGold Ashanti (AGA) in der Nähe von Beatty zurückzuführen ist, die jetzt mehr als 3 Millionen Unzen Gold und 14 Millionen Unzen Silber enthält. Zusätzlich zur Entdeckung von Silicon erwarb AGA im Jahr 2022 auch Corvus Gold für einen effektiven Unternehmenswert von 459 Millionen US-Dollar, erwarb das Sterling-Projekt von Coeur Mining für bis zu 200 Millionen US-Dollar und stellte fest, dass seine Walker Lane Vermögenswerte eine Rendite von jährlich mehr als 300.000 Unzen Gold über mehr als ein Jahrzehnt zu einer Tier-1-Kostenstruktur erwarten lassen. Neben AGA sind weitere führende Goldproduzenten im Walker Lane Gürtel aktiv, darunter Newcrest, Centerra, Barrick, Hecla und Coeur, was die Aussichten und die erneute Aufmerksamkeit für dieses wenig erkundete Gebiet hervorhebt und die Attraktivität qualitativ hochwertiger epithermaler Projekte wie Rockland unterstreicht.Die Erteilung einer Bohrgenehmigung für Rockland Ost ist ein wichtiger Beschleuniger für unsere Pläne und wir freuen uns, mit der Bewertung wichtiger Bohrziele voranzukommen, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Wir haben das Projekt in den letzten 24 Monaten stetig vorangetrieben und können nun eines der unserer Meinung nach besten bohrbereiten Projekte im Walker Lane Trend testen. Rockland Ost bietet eine hervorragende Gelegenheit, nach qualitativ hochwertigen Unzen mit hohen Margen zu suchen, und wir freuen uns sehr auf die Umsetzung unseres Bohrplans, möglicherweise mit Unterstützung eines Partners.Die Rockland-Liegenschaft wird von einem großen, robusten, sulfidarmen epithermalen Gold-Silber-System aus Quarz-Adularia mit ausgezeichnetem Potenzial für die Erweiterung bekannter Mineralisierungszonen und die Entdeckung neuer Zonen untermauert. Das System wurde vor ungefähr 6 bis 8 Millionen Jahren geformt. Die Mineralisierung auf der Liegenschaft ist räumlich und genetisch mit der intrusiven Aktivität von Rhyolithen aus dem späten Miozän verbunden und tritt in stark veränderten Rhyolithen, assoziierten Sedimentgesteinen und vortertiärem Granodiorit auf. Die besten Goldgehalte werden mit Quarzadern und Rhyolith-Deichen in Verbindung gebracht, die den Granodiorit in der Tiefe der Rockland-Mine und das darüber liegende jüngere Gestein durchschneiden. Die Mineralisierung wird hauptsächlich durch nordöstlich verlaufende Strukturen gesteuert, die gemeinsame Orientierungen der hochgradigen Adern von den nahegelegenen Aurora und Borealis Gold-Silber-Minen sind.Begrenzte historische Bohrungen weisen auf eine große Goldzone von Rockland Ost hin, mit breiten Abschnitten und niedrigeren Gehalten, die üblicherweise engere Intervalle mit höheren Gehalten umfassen. Die Geometrie dieser Zone wurde bisher wenig verstanden. Kartenbeziehungen in Verbindung mit zahlreichen zugehörigen Pfadfinderelementen (insbesondere As, Sb und Hg), die für die oberen Ebenen von Systemen mit geringer Sulfidierung charakteristisch sind, die in Minen in Nevada wie Sleeper, Hollister und Midas sowie El Penon in Chile (alle +1,5 Moz-Lagerstätten) gefunden wurden, weisen darauf hin, dass das Zielgebiet von Rockland Ost im Vergleich zum westlichen Block des Gebiets der Rockland-Mine abgesenkt ist, und das gesamte epithermale System in diesem Gebiet könnte weitgehend erhalten sein.- 30,5 Meter mit 1,29 g/t Au, einschließlich 3,1 Meter mit 6,13 g/t Au im Inmet-Loch PG-13- 16,8 Meter mit 1,05 g/t Au und 9,1 Meter mit 2,82 g/t Au, einschließlich 1,5 Meter mit 9,20 g/t Au im Inmet-Loch PG-15- 109,7 Meter mit 0,96 g/t Au, einschließlich 12,2 Meter mit 1,88 g/t Au im Romarco-Loch PG-32- 182,9 Meter mit 0,40 g/t Au im Romarco-Loch PG-33- 59,4 Meter mit 1,09 g/t Au, einschließlich 3,1 Meter mit 19,80 g/t Au im Romarco-Loch PG-36CDie historische Rockland-Mine befindet sich im westlichen Teil des Gebiets. Die Produktion zwischen 1870 und den späten 1930er Jahren war weitgehend undokumentiert, wird jedoch von der Geological Society of Nevada auf ungefähr 50.000 Unzen Gold und Silber geschätzt, mit Gehalten von bis zu 2,8 opt Goldäquivalent (96 g/t AuÄq). Das Gebiet der Rockland-Mine ergab Oberflächenwerte von bis zu 50,9 g/t Au und 1.758 g/t Ag sowie unterirdische Werte von bis zu 91 g/t Au. Es wird berichtet, dass Abbaustellen entlang der Stollenhöhe der Rockland-Mine mehrere Fuß breit und halbkontinuierlich sind und fast 1.000 Fuß entlang des Gesteins und bis zu 1.400 Fuß nach unten abfallen.Evergold hat einen Bohrgenehmigungsantrag für den Teil des Projektgebiets der Rockland-Mine eingereicht, der von der neu erhaltenen Genehmigung für das Rockland Ost Gebiet getrennt ist. Genehmigungen für die Rockland-Mine werden in diesem Sommer erwartet.In der Nähe der Rockland-Mine ergaben die Bohrungen von BHP Ende der 1980er Jahre relativ flache, breite Abschnitte einer Mineralisierung mit geringem Gehalt, die Intervalle mit höherem Gehalt (wahre Breiten unbekannt) umfassten:- 39,6 Meter mit 1,16 g/t Au, einschließlich 3,1 Meter mit 8,56 g/t Au im BHP-Loch RK-17- 59,4 Meter mit 1,03 g/t Au, einschließlich 6,1 Meter mit 4,80 g/t Au im BHP-Loch RK-11- 67,1 Meter mit 0,34 g/t Au im BHP-Loch RK-8Ein Großteil der etwa 1,5 Kilometer langen Gesteinslänge des staffelförmigen Adersystems der Rockland-Mine bleibt für eine hochgradige Mineralisierung ungetestet, insbesondere unterhalb des Stollenniveaus der Rockland-Mine. Ein Loch von B2Gold im Jahr 2018 kreuzte eine Ader mit 5,08 g/t Au und 354 g/t Ag über 1,5 Meter in Loch RK18-27, welches als die Down-Dip-Erweiterung der historisch abgebauten Hauptader interpretiert wird. B2Gold (WKN: A0M889) ist aktuell dabei, Sabina Gold & Silver (WKN: A0YC9U) zu übernehmen.Charles J. Greig, P.Geo., Chief Exploration Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung überprüft und genehmigt. Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits große Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an vielversprechenden Projekten in British Columbia sowie das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.Kevin Keough, Präsident und CEOTel: +1 613 622 1916Email: kevin.keough@evergoldcorp.caWebseite: https://www.evergoldcorp.caEvergold CEO-Interview: https://www.youtube.com/watch?v=u87hOppLiH0Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69253/Evergold_News_14022023.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69253/Evergold_News_14022023.002.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69253/Evergold_News_14022023.003.png