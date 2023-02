Usha Resources beginnt mit 2. Bohrloch auf Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake

Vancouver, 14. Februar 2023 - Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von bohrbereiten Lithium- und anderen Batteriematerialien- sowie Edelmetallprojekten konzentriert, berichtet, dass das Unternehmen jetzt sein zweites Bohrloch (JP22-2) auf seinem Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake (das Projekt) in Clark County, Nevada, beginnt, nachdem es erfolgreich Bohrloch JP22-1 abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung von Usha Resources vom 7. Februar 2022).JP22-2, das rund 2,75 Kilometer nord-nordwestlich von JP22-1 liegt, zielt auf den sogenannten north lobe des Dry Lake Basins entlang der Line 5 der Controlled Source Audio Magnetotellurics/Magnetotellurics (CSAMT/MT)-Vermessung, die unten in Abbildung 1 dargestellt wird, ab. Die Zieltiefe für JP22-2 wird Grundgestein von maximal 610 Metern sein, mit dem Ziel, die Geometrie der Basins weiter zu untersuchen und zu bestätigen, wobei der Fokus insbesondere auf aus Sand und Konglomeraten bestehenden Zonen höherer Porosität liegen soll, die die höchste Porosität innerhalb des Grundwasserleiters des Basins aufweisen und als pumpbare Zone dienen sollen, in die die Flüssigkeiten von oben abgeleitet werden können.Die CSAMT-Vermessung definierte eine stark leitende Anomalie, die den gesamten Claimblock des Unternehmens umspannt (2.800 Acres; 11,3 km2) und in alle Richtungen hin erweitert werden kann. Das Ziel ist oberflächennah und liegt vorwiegend oberhalb der Grundgesteintiefen von 600 Metern und ist rund 450 Meter dick. Das gesamte Basin, in dem das Ziel liegt, wird auf eine Größe von rund 10.900 Acres geschätzt.Das erste Bohrloch des Bohrprogramms, JP22-1, wurde bis zu einer Gesamttiefe von 1.723 Fuß bzw. 525 Meter entlang Line 2 der CSAMT-Vermessung niedergebracht und bestätigte:- Unterstützung einer ähnlichen geologischen Umgebung wie im Clayton Valley, in dem sich die Lithiummine Silver Peak Nevada von Albemarle befindet, die einzige Lithium produzierende Mine in Nordamerika.- Lithium ist in Bohrloch JP22-1 mit einem Gehalt von bis zu 300 ppm in zehn in oberflächennahen Böden (<442 Fuß) gesammelten Proben vorhanden. Das Projektziel wurde ursprünglich basierend auf historischen geophysikalischen Studien identifiziert, und es wurden 129 Kernproben durch die USGS gesammelt, die einen durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm aufwiesen.- Evaporitische Kristallisation, die ein Hinweis auf eine soleformierende Umgebung sind, erweiterte sich bis zur Spitze des basalen Konglomerats, wobei Einlagerungen, Erzgangbildung und Inklusionen erheblich bei einer Tiefe von 1.250 Fuß (381 Meter) einsetzten. Die eingelagerten Zonen umfassten bis zu 90% Evaporite.- Eine Zone höherer Porosität, bestehend aus Sand und Konglomeraten mit evaporitischer Kristallisation wurde ab 1.629 Fuß identifiziert, die bis zum Boden des Bohrlochs in einer Tiefe von 1.723 Fuß bzw. 525 Meter weiterverlief. Diese Sand-Konglomerat-Zone zu erreichen, war ein wichtiges Ziel des Programms, da diese die größte Porosität innerhalb des Basingrundwasserleiters aufweisen und als pumpbare Zone dienen sollte, in die die Flüssigkeiten von oben abfließen können. Laut der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), die von Pure Energy Minerals für ihr Projekt Clayton Valley erstellt wurde, zeigte ihre Sand- und Konglomeratzone eine große Menge an Sole mit hohen Gehalten.- Statisches Wasser kam bei rund 146 Fuß vor. Die gesamte Wassersäule auf dem Projekt wird auf mehr als 1.577 Fuß bzw. 481 Meter geschätzt.Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, sagte: Wir sind weiterhin mit den bisherigen Ergebnissen des Programms sehr zufrieden. Das erste Bohrloch abzuschließen, war ein Meilenstein bei der Erschließung von Jackpot Lake, und wir freuen uns, jetzt mit JP22-2 und dem Rest des Programms weitermachen zu können, während wir unserem Ziel, eine NI 43-101-konforme Ressource zu definieren, näherkommen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69271/USHA20230214JP2ndHoleFINAL_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1 - Grundriss des Jackpot Lake Basins. Gravitationsumrisse sind auf der Topographie mit den Ergebnissen der CSAMT-Vermessung überlagert. JP22-1 wurde entlang der Line 2 neben dem sogenannten south lobe des Basins niedergebracht; JP22-2 wird entlang der Line 5 im sogenannten north lobe gebohrt.Das Lithiumsolekonzessionsgebiet Jackpot Lake von USHA befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 2.800 Acres (etwa 11,3 km2).Das geologische Umfeld des Projekts ähnelt jenem der Lithiummine Silver Peak Nevada von Albemarle, der einzigen produzierenden Lithiummine in Nordamerika, die seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist, wo sich Sedimente aus dem lithiumreichen umliegenden Ausgangsgestein ansammeln und die Lagerstätte auffüllen, was zu einer potenziellen Konzentration von Lithiumsole aufgrund von aufeinander folgenden Verdampfungs- und Konzentrationsvorgängen führt. In Anbetracht der erhöhten, in historischen Bodenproben festgestellten Lithiumkonzentrationen könnten solche Vorgänge theoretisch zu einer Konzentration von Lithium führen, wenn Regenwasser durch diese Materialien fließt und in der Tiefe angereicherte Solen entstehen.Das Unternehmen verfügt über eine Genehmigung für sechs Bohrlöcher über 2.700 m und hat sein erstes Bohrprogramm aufgenommen, um eine NI 43-101-konforme Ressource zu definieren. Das Projektziel wurde anhand von geophysikalischen Studien und 129 vom USGS entnommenen Kernproben mit einem durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm identifiziert. Der aktuelle Durchschnittsgehalt für das Projekt von Albemarle beträgt etwa 121 ppm.Die Modellierung weist darauf hin, dass das Projektziel die gesamte Claimgruppe des Unternehmens (2.800 Acres bzw. 11,3 km²) umfasst und in alle Richtungen für eine Erweiterung offen ist. Das Ziel ist oberflächennah, vorwiegend oberhalb des Festgesteins in einer Tiefe von 600 m, und etwa 450 m mächtig. Das gesamte Becken, in dem sich das Ziel befindet, wird auf etwa 10.900 Acres geschätzt.Der qualifizierte Experte (Qualified Professional, QP) des Projekts ist Michael Rosko, ein professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung und umfassender Expertise bei erstklassigen Lithiumsoleprojekten, einschließlich von Tier-1-Projekten wie der Lagerstätte Sal de Vida von Galaxy, der Lagerstätte Pasto Grandes von Millennial Lithium und der Lagerstätte Cauchari-Olaroz von Lithium America Corp.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69271/USHA20230214JP2ndHoleFINAL_DE_PRcom.002.jpegAbbildung 2 - Konzeptuelles Basinmodell mit theoretischer Lage des Bohrlochs JP22-01 hinsichtlich geplanter Ansetzung in eine geologische Umgebung wie die des Clayton Valleys. Die stratigrafische Säule auf der linken Seite, die aus Pure Energys vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung stammt, zeigt die Stratigraphie des Bohrlochs CV-8, das an einer ähnlichen Position im Clayton Valley Basin liegt. Die allgemeine Stratigraphie von CV-8 bestand aus Seesedimenten (Ton, Schlick), die eine Zone aus Sand und Konglomeraten überlappt, wo höhere Lithiumgehalte identifiziert wurden, die der in Bohrloch JP22-01 beobachteten Stratigraphie ähneln.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Seth Cude, P.G., CPG. RM, M.Sc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Batterie- und Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithiumprojekt in Nevada, Nicobat, ein Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Ontario, sowie Lost Basin, ein Gold-Kupfer-Projekt in Arizona. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, an der OTCQB Exchange unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.Usha Resources Ltd.Deepak VarshneyCEO und DirectorNähere Informationen erhalten Sie über Tyler Muir, Anlegerservice unter der Rufnummer 1-888-772-2452 oder per E-Mail an tmuir@usharesources.com oder auf der Website unter www.usharesources.com.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen, die vom Unternehmen vorgenommen wurden, sowie auf Informationen, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen und die, obwohl sie als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und unbeständige Aktien- und Kapitalmärkte, einen Mangel an verfügbarem Kapital, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche.Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist hochgradig spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 