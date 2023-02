Tearlach Resources beginnt mit Bohrungen bei Gabriel-Lithiumprojekt in Tonopah

VANCOUVER, 21. Februar 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass die in Elko (Nevada) ansässige TonaTec Exploration LLC eine Bohranlage für die Kernbohrungen zur Gabriel-Liegenschaft des Unternehmens transportiert hat und mit der Phase 1 der Kernbohrungen begonnen hat. Das Gabriel-Lithiumprojekt weist frühere Lithiumergebnisse auf, die mit denen seines Nachbarn, American Lithium, vergleichbar sind. Das Bohrprogramm soll die Lithiummineralisierung, die in den von Blackrock Silver gebohrten Löchern festgestellt wurde, bestätigen und die Step-Out-Bohrlöcher für potenzielle Standorte auf der gesamten Gabriel-Liegenschaft abschließen. Das Material aus mineralisierten Intervallen wird für die anfänglichen metallurgischen Tests verwendet.- Beschleunigtes Bohren durch die Zusammenarbeit im Rahmen des Joint Ventures- Die anfänglichen Löcher nutzen die bestehenden Bohrplätze von Blackrock Silver, um Zeit zu sparen.- Kernbohrung mit 19 Bohrlöchern- 3000 Meter HQ-Kernbohrungen- Geschätzte Dauer: 2-3 Monate.- Gleichzeitig durchgeführte metallurgische Tests.- Weitere Kartierung und Ermittlung von Zielen für das erweiterte Bohrprogramm.- Umfassendes Bohrmuster, um die Gebiete mit zuvor durchgeführten Bohrungen zu bestätigen und sie erheblich auszuweiten.Der CEO Morgan Lekstrom gab dazu folgenden Kommentar ab: "Das umfangreiche Know-how und die Erfahrung unseres Teams tragen wesentlich zur Geschwindigkeit bei, mit der wir die Bohraktivitäten innerhalb eines Monats ab Projektbeginn aufnehmen können. Wir glauben, dass dies nur ein Schritt in einem mehrgleisigen Ansatz ist, der gleichzeitig ablaufende geologische und technische Verfahren einsetzt, um unser Projekt schnell voranzutreiben. Wir beschleunigen nicht nur die Bohr- und Genehmigungsaktivitäten, sondern auch die Fähigkeit, uns einen besseren Überblick für das Tonopah-Lithiumgebiet zu verschaffen. Wir beabsichtigen, in den nächsten Wochen und Monaten weitere Impulse zu geben, die den Aktionären von Tearlach und unserem Joint Venture-Partner Blackrock Silver einen klaren Weg für das weitere Vorgehen aufzeigen. Die Nachbarschaft zu American Lithium und die Lage in einem sehr bergbaufreundlichen Gebiet bieten erhebliche Vorteile, da der Umfang der Ressourcen und die potenzielle Größe des Abbaugebiets Tonopah unserer Ansicht nach zum künftigen Lithiumgebiet in Amerika mit dem schnellsten Wachstum machen könnte."Abbildung 1: Karte des Gabriel-Projekts mit den Bohrstandorten der Phase 1.Anfänglich werden Bohrlöcher mit einem Kernbohrer der Größe HQTT an bestehenden Bohrplätzen gebohrt, für die Blackrock Silver zuvor eine Genehmigung vom Bureau of Land Management (BLM) erhalten hat. PALN hat eine Mitteilung beim BLM für die Genehmigung zur Errichtung von Bohrplätzen auf zusätzlichen Bereichen des Gabriel-Projekts eingereicht, für die Tearlach schon die entsprechende Rekultivierungskaution gestellt hat. Die Bohrloch-Ablenkungen werden von IDS (Elko, NV) überwacht. Der jeweilige Bohrkern wird nach Reno (NV) transportiert, wo er aufgesägt, die Proben analysiert und die geologischen Ergebnisse protokolliert werden.Bei früheren Bohrungen wurden Lithiumwerte von bis zu 1.217 ppm Lithium festgestellt, zusätzlich zur Kontinuität von breiten Mineralisierungszonen mit einer Mächtigkeit von bis zu 56,4 Metern. Die durchschnittliche Mächtigkeit der lithiumhaltigen Zone beträgt 28,1 Meter. Die lithiumhaltige Zone beginnt bereits 8 Meter unter der Oberfläche des nordöstlichen Teils der Liegenschaft und erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 117 Metern unter der Oberfläche.Die geologische Beschaffenheit und Mineralisierung ist mit dem nahegelegen TLC-Lithiumvorkommen von American Lithium Corp. vergleichbar, das sich drei Kilometer nordöstlich von der Liegenschaft des Unternehmens befindet.Mit einem festgestellten Lithiumgehalt von über 1.200 ppm und Mineralisierungszonen mit einer Mächtigkeit von bis zu 56,4 Metern, die in der Nähe der Oberfläche beginnen, fallen die ersten Ergebnisse im Vergleich zu anderen etablierten Projekten mit Lithium in Tongestein, die direkt an das Projekt angrenzen, positiv aus.David Flint, CPG beim AIPG (American Institute of Professional Geologists), Direktor des Tearlach-Tochterunternehmens Pan Am Lithium (Nevada) Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ­- Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint-Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah, Nevada abgeschlossen, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und führt intensive Explorationsarbeiten auf den bereits erbohrten Lithiumzielen durch. Tearlach hält eine Beteiligung am Projekt Final Frontier, das den Claim-Block Pakwan / Margot Lake umfasst und direkt an die Flaggschiff-Lagerstätten Spark und Pak von Frontier Lithium sowie an den Grundstücken Wesley, Harth und Ferland angrenzt, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) befinden. Das Wesley-Grundstück grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Gesteinsgänge gefunden. Tearlach beabsichtigt, diese Vorkommen zu erkunden und durch Akquisition ein Portfolio von Projekten in Nordamerika zu entwickeln. Tearlach besitzt auch das "Shelby-Projekt" in der Region James Bay in Quebec, das an Windsome Resources und Patriot Battery Metals angrenzt. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website unter www.tearlach.ca.IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LTD.Morgan LekstromChief Executive Officer und DirectorSuite 610 - 700 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1G8Tel: 604-688-5007www.tearlach.cahttps://tearlach.ca/contact/Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden mit Gültigkeit ab dem darin angegebenen Datum vorgenommen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.