Origen Resources richtet Beirat ein und gibt Finanzierung bekannt

Vancouver, 23. Februar 2023 - Origen Resources Inc. (CSE: ORGN) (FSE: 4VXA) (das "Unternehmen" oder "Origen"), ein schnell wachsendes Unternehmen für Lithiumexploration und Projektgenerierung, freut sich, die Gründung eines Lithium-Beirats zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung bekannt zu geben. Origen begrüßt Gabriel Pindar, Dr. David Shaw, Neil Stuart und George Cumplido als Gründungsmitglieder dieses Beirats.Herr Gabriel Pindar war Mitbegründer und COO von Neo Lithium, das für 960 Millionen Dollar von Zijin Mining übernommen wurde. Der einzige Vermögenswert von Neo Lithium war das 3Q-Lithiumkarbonatprojekt in Argentinien, das voraussichtlich Ende dieses Jahres mit der Förderung beginnen wird. Zuvor war er als GM und Projektleiter für die ArcelorMittal Group, als stellvertretender Projektleiter für die Erweiterung des Olympic Dam-Projekts durch BHP sowie in leitenden Projektmanagementrollen für Fluor und Hatch tätig.Dr. David Shaw ist ein angesehener Strukturgeologe und Bergbauunternehmer. Er hat in den letzten 14 Jahren umfangreiche Erfahrung im Bereich Lithium gewonnen - von der Exploration bis zur Produktion. Dr. Shaw war von 1990 bis 1996 als Senior Mining Analyst für die Corporate Finance Group bei Yorkton Securities tätig. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Yorkton war er an Kapitalmarktaktivitäten in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar beteiligt. Dr. Shaw war maßgeblich an der Auswahl, dem Erwerb und der Exploration der Lithiumsoleliegenschaften von Talison Inc beteiligt; Talison wurde 2013 für 850 Millionen US-Dollar vom chinesischen Lithiumproduzenten Tianqi übernommen. Dr. Shaw war außerdem von der Unternehmensgründung im Jahr 2004 bis zu seinem Ausscheiden 2019 für First Majestic Silver mit seinen bis zu acht aktiv betriebenen Minen tätig.Herr Neil Stuart ist ein sehr erfahrener Geologe und Gründungsdirektor und Executive Chairman von Orocobre Limited (jetzt Allkem Limited, aktuelle Marktkapitalisierung 8 Mrd. USD) und war maßgeblich am Erwerb und an der Erschließung der Salar Olaroz Lithiummine in Argentinien beteiligt. Herr Stuart war auch Gründungsvorsitzender von Oroplata Limited, dessen Projekt Cerro Negro von Goldcorp für 3,5 Milliarden Dollar übernommen wurde. Er hatte zahlreiche Führungspositionen bei australischen und kanadischen börsennotierten Unternehmen inne.Herr George Cumplido war bis vor kurzem Non-Executive Director von Power Minerals und konzentrierte sich insbesondere auf das Salta-Lithium-Sole-Projekt in Argentinien. Als ehemaliger Senior Commercial Manager für Rio Tinto und Chief Commercial Officer bei der an der ASX notierten Xanadu Mines Ltd. verfügt Herr Cumplido über umfassende Erfahrung im Management von Ressourcenprojekten von der Gründung bis zur Förderung. Herr Cumplido spricht fließend Spanisch und hielt auch leitende Positionen bei Vale, Mitsubishi und CSIRO, Australiens nationaler Wissenschaftsagentur.Gary Schellenberg, CEO von Origen, merkte an: "Origen verfügt jetzt über ein erstklassiges Team zur Ausführung seines Lithiumprojekts Los Sapitos in Argentinien. Wie in unserer Mitteilung vom 19. Januar erwähnt, konzentriert das Unternehmen angesichts der Prognosen einer massiven Lithiumknappheit bis 2030 alle seine Explorationsbemühungen auf Lithium. Ich freue mich, dass unsere neuen Beiratsmitglieder meinen Glauben an das große Potenzial von Los Sapitos teilen. Der Beirat wird Dr. Thomas Hawkins, der kürzlich zum Managing Director von Origen ernannt wurde, und unsere technischen Teams von Coast Mountain Geological, Petra Gold Servicios SRL und Servicios Logisticos SRL unmittelbar unterstützen."Schellenberg fuhr fort: "Neben Los Sapitos und unserem Neufundland-Pegmatitgürtel wird dieser Beirat auch einen unglaublichen Mehrwert für Origens derzeitige weltweite Suche nach Gebieten für Lithiumsole, Ton und Pegmatit schaffen. Die Mitglieder unseres Teams erkunden Lithium seit 13 Jahren, unter anderem auch im Rahmen des Mariana-Lithium-Sole-Projekts, das jetzt von Ganfeng Lithium betrieben wird. Ich freue mich darauf, mit diesen angesehenen Beratern nun noch schneller voranschreiten zu können."Das Lithiumprojekt Los Sapitos von Origen befindet sich im nördlichen Teil der Provinz San Juan in Argentinien. Der vielversprechendste Teil von Los Sapitos, der von Origen während seiner weltweiten Suche nach Lithiumvorkommen entdeckt wurde, besteht aus 26.962 Hektar zusammenhängender Explorationslizenzen in der Provinz San Juan für ein Lithiumvorkommen ähnlich dem im Clayton-Valley. Clayton Valley-Solen befinden sich in der Tiefe in einfallenden Grundwasserleitern, die von Verwerfungen begrenzt werden und die - im Gegensatz zu den geologisch verwandten Anden - nie einen auffällig sichtbaren Salzsee gebildet haben. Bemerkenswerterweise umfasst das Vorkommen Silver Peak von Abermarle nur 2.000 Hektar. Vorläufige Wasserproben in Los Sapitos zeigten ähnliche Lithiumwerte wie einige etablierte Lithium-Salars - bis zu 390 mg/l (siehe Pressemitteilung vom 13. Oktober 2021). Dies deutet darauf hin, dass in Los Sapitos aufgrund von Zuflusswasser und der Gegebenheiten das Potenzial für Lithiumsolen besteht. Ulexit (ein Bor-Evaporit-Mineral) wurde ebenfalls in Los Sapitos identifiziert und weist auf das Vorhandensein konzentrierter borhaltiger Solen hin, ein wichtiger Indikator für potenzielle Lithiumvorkommen. Im Jahr 2023 plant Origen Gravitationsuntersuchungen, mehrere geochemische Programme und Luft-/Satellitenarbeiten, um Bohrziele für Tests im vierten Quartal dieses Jahres zu identifizieren.Origen freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von bis zu 8 Millionen Wertpapiereinheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Gesamtkaufpreis von 0,25 $ pro Einheit arrangiert hat. Der Bruttoerlös beträgt 2.000.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") sowie einem halben Bezugsrecht für eine Stammaktie. Jedes ganze Bezugsrecht berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (eine "Bezugsrechtsaktie") zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 18 Monate nach Ausgabe.Die Erlöse werden für die nächste Phase der detaillierten Exploration beim Lithiumprojekt Los Sapitos des Unternehmens und als allgemeines Betriebskapital verwendet. An der Platzierung werden wahrscheinlich Insider teilnehmen. Ihre Beteiligung an der Privatplatzierung gilt somit als Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions.John Harrop, P.Geo., hat als qualifizierte Person gemäß der Definition in NI 43-101 die Vorbereitung überwacht oder die wissenschaftliche und technische Offenlegung in der Pressemitteilung genehmigt. Herr Harrop ist bei Coast Mountain Geological Ltd. angestellt. Er ist nicht unabhängig von der Gesellschaft im Sinne von NI 43-101. Origen ist ein Erkundungsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Förderung von Basis-, Edelmetall- und Lithiumliegenschaften befasst. Das Unternehmen konzentriert sich voll auf seine 100%-ige Beteiligung am Lithiumprojekt Los Sapitos in Argentinien und hält außerdem ein Portfolio an Liegenschaften von vier zu 100% unternehmenseigenen Edel- und Basismetallprojekten im Süden von British Columbia, eine 100%-Beteiligung an der 26.771 ha großen LGM-Projektliegenschaft im mineralreichen Golden Triangle von British Columbia sowie ein Portfolio an Investitionen von vorangegangenen Joint Ventures und Verkäufen von Liegenschaften.Im Namen von OrigenGary SchellenbergCEOFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gary Schellenberg, CEO, unter 604-681-0221.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Einige der hierin enthaltenen Aussagen und Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und künftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen an die Qualität oder Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf der Liegenschaft, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Beschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns möglicherweise derzeit nicht bekannt sind. Leser*innen werden also darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/155941