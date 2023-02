First Phosphate kündigt Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an

SAGUENAY, 28. Februar 2023 - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel KD0 aufgenommen wurde. Die Stammaktien des Unternehmens notieren nun sowohl an der Canadian Securities Exchange (CSE) als auch an der FWB.Nordamerika und Europa sind zwei der größten und fortschrittlichsten Märkte für Elektrofahrzeuge weltweit, erklärt Peter Kent, President von First Phosphate. Unser Management hat sich intensiv darum bemüht, dass unsere Börsennotierung an der FWB so zeitnah wie möglich mit unserer jüngsten Börsennotierung an der CSE erfolgt. Wir möchten alle europäischen Investoren mit Schwerpunkt auf Batteriemetalle einladen, sich unserer Aktionärsfamilie anzuschließen.First Phosphate sucht einen konstruktiven transatlantischen Dialog mit den Kollegen aus der Batterieindustrie in Europa, meint CEO John Passalacqua. Die historischen Beziehungen zwischen unseren Kontinenten sind beständig und werden sich günstig auf die Schaffung einer globalen sauberen Energiezukunft auswirken.Die Notierung des Unternehmens an der FWB ist von noch größerer Bedeutung, nachdem das Unternehmen vor Kurzem, am 24. Februar 2023, eine Absichtserklärung mit Prayon SA (Prayon), dem größten europäischen Hersteller von gereinigter Phosphorsäure und Weltmarktführer im Bereich der Produktionstechnologie für gereinigte Phosphorsäure mit Sitz in Engis (Belgien), bekannt gab. First Phosphate und Prayon bauen eine strategische transatlantische Beziehung auf, damit Europa und Nordamerika Unabhängigkeit in puncto grüne Energie und kritische Minerale erreichen können.Durch die Börsennotierung von First Phosphate an der FWB können europäische Anleger die Entwicklungen des Unternehmens aus erster Hand zu verfolgen und sich intensiver an den Fortschritten des Unternehmens in Bezug auf seine europäischen Partner beteiligen. First Phosphate strebt eine tiefgreifende organische Beziehung zu einem starken europäischen Investorenkreis an. First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.Peter Kent, Presidentpeter@firstphosphate.comTel: +1 (647) 707-1943Investor Relations: investor@firstphosphate.comMedia Relations: media@firstphosphate.comWebsite: www.FirstPhosphate.comFolgen Sie First Phosphate:Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphateLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate/Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Verpflichtung des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die vorgeschlagene Entwicklung der Landkonzessionen des Unternehmens in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec; die Absichtserklärung des Unternehmens mit Prayon und die darin erwogenen Partnerschaftsbedingungen und die damit verbundenen Fristen; die Pläne des Unternehmens, den Anforderungen für eine kontinuierliche Börsennotierung zu entsprechen und/oder an der FWB und der CSE notiert zu bleiben und die damit verbundenen Vorteile zu nutzen; die Erwartung, dass die historischen Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa beständig sind und sich günstig auf die Schaffung einer globalen sauberen Energiezukunft auswirken.Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstoff-Fußabdruck zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Landkonzessionen in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu entwickeln; die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung mit Prayon unter den vorgeschlagenen Partnerschaftsbedingungen und den damit verbundenen Fristen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, den Anforderungen für eine kontinuierliche Börsennotierung zu entsprechen und/oder an der FWB und CSE notiert zu bleiben und die damit verbundenen Vorteile zu nutzen; und die Erwartung, dass die historischen Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa beständig sind und sich günstig auf die Schaffung einer globalen sauberen Energiezukunft auswirken.Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Landkonzessionen in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu entwickeln; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung mit Prayon unter den vorgeschlagenen Partnerschaftsbedingungen und den damit verbundenen Fristen abzuschließen; die Unfähigkeit des Unternehmens, den Anforderungen für eine kontinuierliche Börsennotierung zu entsprechen und/oder an der FWB und CSE notiert zu bleiben und die damit verbundenen Vorteile zu nutzen; und die Erwartung, dass die historischen Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa beständig sind und sich günstig auf die Schaffung einer globalen sauberen Energiezukunft auswirken.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!