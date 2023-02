Defense Metals: Günstige Zerkleinerungsdaten für Lagerstätte Wicheeda

Vancouver, 28. Februar 2023 - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich, günstige Zerkleinerungsergebnisse für mehrere von der Lagerstätte Wicheeda entnommene Proben bekannt zu geben. Die Daten ermöglichen die Planung der Brech- und Mahlanlage, die ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Erschließung von Wicheeda sein wird. Diese Daten sind ein wesentlicher Faktor der bevorstehenden vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS).Die Zerkleinerung, d. h. das Brechen und Mahlen, wird der erste Schritt bei der Verarbeitung des von der Lagerstätte Wicheeda abgebauten Materials sein. Bei diesem Prozess wird das abgebaute grobkörnige Gestein zu sandähnlichen Partikeln zerkleinert, die in der Regel weniger als 1 mm groß sind und für eine Veredelung mittels Flotation oder anderer Mittel geeignet sind. Auf die Zerkleinerung entfällt in der Regel ein erheblicher Prozentsatz des Energiebedarfs, der Produktionskosten und des CO2-Fußabdrucks einer Mineralverarbeitungsanlage.Metallurgy Advisor John Goode sagte: Zerkleinerungstests an 17 Variabilitätsproben und einer Master-Mischprobe zeigen, dass das Erz weich ist, sich für konventionelle Mahlarbeiten eignet und einen niedrigen Abriebindex aufweist. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen und erweitern die Daten einer 2019 entnommenen 30-t-Großprobe. Die Daten zeigen, dass ein konventioneller Kreislauf mit halbautogener Schleif- (SAG)- und Kugelmühle gut funktionieren wird und dass die Kosten für die Mahlenergie und die Versorgung relativ niedrig sein werden.- Die Variabilitätsproben und die Master-Mischprobe von Wicheeda wurden unter Anwendung des branchenüblichen SMC-Tests untersucht, um die Eignung für die SAG-Verarbeitung und die Parameter für die Größenbestimmung zu ermitteln. Der A x b-Wert belief sich auf durchschnittlich 97 und die spezifische Energie des SAG-Kreislaufs (SCSE) auf durchschnittlich 7 kWh/t, was auf ein äußerst weiches Erz hinweist.- Der Bond-Stabmühlen-Arbeitsindextest wurde auf die Master-Mischprobe angewendet und ergab einen Wert von 10 kWh/t - was wiederum auf ein äußerst weiches Zufuhrmaterial hinweist.- Der Bond-Kugelmühlen-Arbeitsindextest wurde auf alle Proben angewendet und ergab unter Anwendung eines 65-Mesh-Schließsiebs durchschnittlich 10 kWh/t. Auch dies weist auf ein äußerst weiches Zufuhrmaterial hin.- Ein standardmäßiger Bond-Abriebtest wurde an der Master-Mischprobe durchgeführt und ergab einen Wert von 0,059 g, was bedeutet, dass ein äußerst geringer Verbrauch von Mahlkugeln und Innenisolierung der Mühle zu erwarten ist.- Der Arbeitsindex der Bond-Kugelmühle und der Abriebindex für diese neuen Proben sind jenen Werten sehr ähnlich, die bei der Großprobe 2019 von der Lagerstätte Wicheeda ermittelt wurden, was das Vertrauen in die neuen Daten weiter erhöht. Die Zerkleinerungsdaten der Großprobe von 2019 wurden bei der Erstellung der unabhängigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2021 verwendet.1Vom Bohrkern der Lagerstätte Wicheeda wurden 17 Variabilitätsproben und eine Master-Mischprobe entnommen. Die Variabilitätsproben deckten unterschiedliche Lithologien, Tiefen, Gebiete und Gehalte der Lagerstätte ab. Die Master-Mischprobe hatte eine Masse von 260 kg und umfasste alle Lithologien in den ungefähren Verhältnissen ihrer Masse in der Lagerstätte.SGS Lakefield führte alle Zerkleinerungstests durch. Das SMC-Testprotokoll ist eine branchenübliche Methode zur Bewertung der Mahlfähigkeit von Material in einer halbautogenen Schleif- (SAG)-Mühle. Die Bond-Indizes für Stab- und Kugelmühlen sowie der Abrasionsindex sind ebenfalls Industriestandardtests, die an gebrochenem Erz durchgeführt werden und für die akkurate Dimensionierung eines Mahlkreislaufs von grundlegender Bedeutung sind.Die Zerkleinerungsdaten werden zusammen mit anderen Informationen während der bevorstehenden vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) verwendet, um den Zerkleinerungskreislauf für das Projekt Wicheeda zu konzipieren.Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es an der diesjährigen Prospectors and Developers Annual Convention (PDAC) in Toronto in der kanadischen Provinz Ontario teilnehmen wird, die von Sonntag, dem 5. März, bis Mittwoch, dem 8. März 2023, stattfinden wird.Das Managementteam des Unternehmens, die Mitglieder des Board of Directors und die technischen Berater werden während des Kongresses (www.pdac.ca/convention) zur Verfügung stehen und laden Sie ein, von 5. bis 7. März 2023 zwischen 10 und 17 Uhr sowie am 8. März 2023 zwischen 9 und 12 Uhr am Stand Nr. 2500 in der Investors Exchange im Metro Toronto Convention Centre vorbeizukommen, um die neuesten Aktivitäten und Pläne des Unternehmens für 2023 und darüber hinaus zu erörtern.Außerdem laden wir Sie ein, an der folgenden Präsentation bei der PDAC teilzunehmen, bei der Kris Raffle, P.Geo, ein Director des Unternehmens, um 14:14 Uhr im Namen von Defense Metals sprechen wird: Elektrische Materialien / Seltenerdmetalle (REE), Raum 801B - MTCC Level 800.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Seltenerdprojekt Wicheeda beziehen, wurden von John Goode, P.Eng., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 ist und die technischen Informationen hinsichtlich der Metallurgie in dieser Pressemitteilung bereitgestellt hat.Das sich zu 100 % in Besitz von Defense Metals befindliche 4.262 Hektar (~10.532 Acres) große REE-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George mit 77.000 Einwohnern in British Columbia. Das REE-Projekt Wicheeda ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hydro-Stromleitungen, Gaspipelines, der nahe gelegenen Canadian National Railway und größeren Highways, die einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien, ermöglichen.Der Fachbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des REE-Projekts Wicheeda aus dem Jahr 2021 ergab einen soliden Kapitalwert vor Steuern (NPV mit 8 % Abschlag) von 517 Mio. Dollar und einen internen Zinsfuß (IZF) von 18 % Die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellte unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit Stichtag 7. November 2021, ist im Emittentenprofil der Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) hinterlegt.. Diese PEA sah einen Tagebaubetrieb mit einer Strip Ratio (Abraum-Erz-Verhältnis) von 1,75:1, einen Verarbeitungsdurchsatz von 1,8 Millionen Tonnen jährlich sowie eine durchschnittliche Produktionsmenge von 25.423 Tonnen Seltenerdoxid pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 16 Jahren vor. Eine anfängliche Strip Ratio (Abraum-Erz-Verhältnis) von 0,63:1 im Tagebau würde den raschen Zugang zu einer höhergradigen Oberflächenmineralisierung im ersten Jahr und eine Amortisierung des Anfangskapitals von 440 Millionen Dollar innerhalb von fünf Jahren ermöglichen. Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralvorkommen konzentriert, die Metalle und Elemente enthalten, die üblicherweise in den Märkten für elektrische Energie, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von umweltfreundlichen Energietechnologien verwendet werden, wie z. B. Seltenerdmagnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Defense Metals ist zu 100 % Eigentümer der Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada. Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralvorkommen konzentriert, die Metalle und Elemente enthalten, die üblicherweise in den Märkten für elektrische Energie, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von umweltfreundlichen Energietechnologien verwendet werden, wie z. B. Seltenerdmagnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Defense Metals ist zu 100 % Eigentümer der Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada. Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol DEFN an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter 35D gehandelt. 