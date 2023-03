Yamana Gold bietet neue Chance

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Ähnlich wie zur gestrigen SSR Mining Aktie , erlebte die kanadischen Yamana Gold Inc. Aktie zuletzt Zeiten starker Volatilität. Der zur vergangenen Analyse vom 7. Dezember anvisierte Aufwärtsimpuls setzte sich zunächst "planmäßig" um und führte, in diesem Zusammenhang, zu einer Performance bis hin zum damals benannten Widerstand bei 6,18 USD. Seither dominierten die Gewinnmitnahmen/Verkäufer und führten die Papiere sogar unter die Dezemberniveaus zurück. Ist dies gerechtfertigt? Mehr dazu im Nachgang.Neben den derzeit tieferen Kursniveaus als jene vom Dezember, erweckt auch das bereits mehrfach angelaufene Widerstandsniveau von 6,18 USD durchaus Interesse. Doch nach für nach - denn zunächst bleibt festzustellen, dass sich die Aktie erst dieser Tage, am Unterstützungsbereich von 5,10 USD stabilisierte. Dies erlaubt die Annahme einer erhöhten Nachfrage auf Level. In der Konsequenz erweckt die Aktie somit weiteren Aufwärtsspielraum, wie übrigens auch der Goldpreis selbst – siehe dazu das erst heute veröffentliche Video zu Gold Der gegenwärtig touchierte gleitende Durchschnitt EMA200 könnte, bei erfolgreicher Verteidigung, ebenso Triebkraft für wieder anziehende Kurse initiieren. Zunächst erlaubt sich dabei eine Performance bis zum Widerstand bei 5,35 USD, bevor darüber das Level von 5,75 USD auf eine Attacke wartet. Im Best-Case wäre darüber hinaus eine Bewegung bis zum Niveau von 6,18 USD zu unterstellen.Dies zunächst zur positiven Variante. Doch was geschieht bei weiterer Schwäche? Hierbei muss man klar unterstellen, dass sofern die Aktie den Unterstützungsbereich von 5,10 USD nachhaltig aufgibt, es zu einer nächsten Verkaufslawine in Richtung der Unterstützung bei 4,63 USD kommen könnte. In diesem Fall wäre, die sich aktuell darstellende Chance komplett umgekehrt, was in der Folge sogar noch zum Ausbau der Verluste führen dürfte. Nächste Haltestelle dann die Kurszone von 4,28 USD.Die sich darbietende Chance weckt Potenzial. Eine Stabilisierung über 5,10 USD eröffnet somit weitere Gewinnchancen und könnte dabei zu einem Anstieg über 5,35 USD führen, was in der Folge weitere Aufwärtsschübe bis 5,75 USD und darüber bis zum markanten Widerstandsbereich von 6,18 USD erlauben würde.Sollten die Kurse jedoch zeitnah wieder umkehren und unter die unlängst getestete Unterstützung von 5,10 USD zurückfallen, wäre weiteres Abwärtspotenzial bis zur nächsttiefer liegenden Zone von 4,63 USD gegeben. Im Ausdehnungsfalls müsste man sogar Verluste bis 4,28 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.