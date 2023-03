Chalice Mining Ltd.: Ein offenes Geheimnis

Bei Chalice Mining (ASX: CHN, A0JDKP) scheint es mittlerweile ein offenes Geheimnis in Perth zu sein, dass die Milliardärin Gina Rinehart in den vergangenen Wochen eingestiegen ist und knapp unter der meldepflichtigen 5%-Hürde liegt.Es soll auch noch einen anderen, recht aggressiven Käufer gegeben haben, der bis etwa 6,50 AUD gut gekauft haben soll, aber immer über verschiedene Broker-Häuser. Lange Rede kurzer Sinn. Wenn Gina Rinehart mit Hancock Prospecting im Spiel ist, dann stehen die Chancen gut, dass es einen Deal geben wird – sprich eine Übernahme.So geht sie meistens vor, wenn sie an etwas Gefallen gefunden hat.Gut möglich, dass man zunächst noch einige Dinge, vor allem in Sachen Genehmigungen und Landbesitz in der Region klären muss, aber grundsätzlich gehe ich nun einmal davon aus, dass die Chancen recht hochstehen, dass Chalice Mining in den nächsten 9 -12 Monaten übernommen wird. Realistisch denke ich, dass 8 – 10 AUD möglich sind.Das größte Risiko bei der Aktie ist aus meiner Sicht die Metallurgie für das Nickel. Diese muss nöch "entschlüsselt" werden, wobei die anderen Metalle kein Problem darstellen. Bekommt man im Nickel eine höhere Ausbeute hin, dann sollte es sehr gut aussehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.