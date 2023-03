Manuka Resources: Mehrjährige Goldproduktion soll in Juniquartal beginnen

22. März 2023 -- Im Rahmen seiner jüngsten strategischen Explorationsprüfung ASX-Pressemitteilung vom 14. Februar 2023 setzt Manuka die Goldproduktion bei Mt Boppy fort, wobei etwa 25.000 oz Au pro Jahr für etwa drei Jahre angepeilt werden.- Eine vorläufige Bewertung hat die wirtschaftliche Machbarkeit der Verarbeitung eines gesiebten Produkts in der Anlage Wonawinta verdeutlicht, die für den Beginn der Goldproduktion bereit ist. Das Programm unterstützt ein Szenario mit einer Goldproduktion von etwa drei Jahren, wobei 15.000 bis 25.000 oz pro Jahr angepeilt werden, beginnend Anfang April 2023.- Großprobennahmen für die Bewertung des Gehalts des Taubgesteins von Mt Boppy haben begonnen und unterstützten positive metallurgische Tests, die die Eignung des gesiebten Produkts für die Cyanidation bestätigten.- Die Goldproduktionsstrategie von Manuka beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine bzw. zur Steigerung der Jahresproduktion:o Explorationsprogramme zur Unterstützung der Erschließung einer Reihe kleiner Tagebaulagerstätteno Fortsetzung der Arbeiten bei der Abbaustelle bei Mt Boppy, die zu einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 geplant ist, vorbehaltlich der Finalisierung einer wirtschaftlichen Minenplanung hinsichtlich der Produktion von bis zu 45.000 oz Au (in der aktuellen JORC-Ressource enthalten ASX-Pressemitteilung vom 29. Juli 2022) unterhalb der Grubensohleo Gewinnung von 3.000 bis 4.000 oz Au in gebrochenem Erz an der Grubensohle- Bohrungen bei Mt Boppy Deeps zur Bewertung einer Untertageminenerschließung sollen in zweiter Jahreshälfte 2023 beginnen- Silberproduktion wurde zugunsten von Goldproduktion zurückgestellt, die bei aktuellem Au/Ag-Preisverhältnis deutlich bessere Wirtschaftlichkeit aufweist Manuka Resources Ltd. (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das über bedeutsame Aktiva im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales verfügt. Abgesehen von seiner jüngsten Übernahme von Trans-Tasman Resources Limited, dem Eigentümer des VTM-Projekts Taranaki, ist das Unternehmen auch zu 100 % Eigentümer von zwei vollständig genehmigten Bergbauprojekten - einem Gold- und einem Silberprojekt, die sich beide im Cobar Basin befinden und Folgendes beinhalten:- Gold: Goldmine Mt Boppy und angrenzende Konzessionsgebiete, die eine bestehende Tagebauressource Ibid von 281.850 t mit einem Gehalt von 4,95 g/t Gold beherbergen, basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 1,6 g/t für Material innerhalb der aktuellen Tagebaustruktur und einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t für Material unterhalb der aktuellen Grubenstruktur. Das Projekt Mt Boppy, wo die aktuellen Tagebauarbeiten im vierten Quartal 2021 eingestellt wurden, befindet sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium, da zusätzliche Explorationsarbeiten unterhalb der Grubensohle und in nahe gelegenen Erkundungsgebieten durchgeführt werden. Darüber hinaus hat Manuka eine Reihe von Halden und Bergelagerstätten identifiziert, die hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verarbeitung bewertet werden.- Silber: Silberprojekt Wonawinta, mit Mine, Verarbeitungsanlage und benachbarten Konzessionsgebieten, das 51 Millionen oz Silber in einer JORC-Ressource ASX-Pressemitteilung vom 1. April 2021 mit einem Gehalt von 42 g/t Silber bei einem Cutoff-Gehalt von 20 g/t Silber beherbergt. Die Aufbereitungsanlage Wonawinta weist eine Nennkapazität von über 850.000 tpa auf. Das Unternehmen hat kürzlich eine Optimierung der Anlage und der metallurgischen Gewinnung abgeschlossen.Auf dem etwa 1.150 km² großen Konzessionsgebietspaket von Manuka im Cobar Basin gibt es eine Reihe äußerst vielversprechender Basismetall-Explorationsziele.Beim VTM-Eisensandprojekt Taranaki wurde kürzlich eine erste Vanadiumressource ASX-Pressemitteilung vom 1. März 2023 bekannt gegeben, die es zu einem der größten bebohrten Vanadiumprojekte der Welt macht. Das Projekt verfügt über eine erteilte Abbaukonzession und liegt im untersten Quartil der Eisenerz-Produktionskostenkurve.5 Das Unternehmen wartet auf die Umweltgenehmigung, bevor es seine bankfähige Machbarkeitsstudie abschließt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69764/20230322ManukaGoldFocussedProductionStrategy_DEPRcom.001.jpegDiese Mitteilung wurde vom Chairman von Manuka Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Dennis Karp, Executive Chairman Manuka Resources Ltd.0412 268 114MedienkontaktAngela East, M+C Partners0428 432 025Level 4 Grafton Bond Building, 201 Kent StSydney NSW Australia 2000ABN 80 611 963 225Tel +612 7253 2020www.manukaresources.com.auWichtige Informationen: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!