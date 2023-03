Fortuna Silver mit neuer Chance

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. konnte sich rückblickend zur Analyse vom 17. November grandios entfalten. Obgleich das anvisierte Widerstandslevel von 4,30 USD nicht erreicht wurde. Seit dem Hochpunkt vom Januar bei exakt 4,20 USD tendieren die Kurse jedenfalls abwärts. Warum jedoch eine Chance gegeben ist, wollen wir hier an dieser Stelle im nachfolgenden Fazit auflösen.Die Aktie notiert, relativ betrachtet, nahe dem Bereich der damaligen Analyse vom November. Kurzfristig könnte die Aktie zwar nochmals bis zum Bereich der beiden gleitenden Durchschnitt EMA50+200 (rote und grüne Linien) zurücksetzen, jedoch dies den eventuell erneuten Ausbruch über den Widerstandsbereich von 3,60 bis 3,80 USD nur temporär verzögern dürfte. Denn oberhalb dieses Widerstandsbereichs sollten sich weitere Kaufkräfte finden, welche den Kurs der Aktie wieder bis zum letzten Reaktionshoch bei 4,20 USD und darüber bis zum eigentlich Widerstandsniveau von 4,38 USD führen könnten. Oberhalb dessen wäre unter mittel- bis langfristiger Betrachtung eine zusätzliche Aufwärtswelle bis 5,50 USD denkbar.Sollte die Aktie hingegen auf aktuellem Niveau unter die gleitenden Durchschnitte zurückfallen, speziell ist hier der trägere EMA200 (aktuell bei 3,40 USD) zu benennen, müsste man sich auf einen Re-Test der Unterstützung von 3,24 USD einstellen. Dort könnte bereits wieder aufkeimende Kaufkraft eine Stabilisierung bewirken. Falls nicht, müsste man bei Notierungen unterhalb von 3,10 USD eine Verschärfung der Abwärtskorrektur einkalkulieren. Das nächste markante Abwärtsziel wäre hierbei rund um die Unterstützung von 2,90 USD zu definieren. Unterhalb davon wiederum würden die Bären gänzlich dominieren und eine Korrekturbeschleunigung bis hin zum Bereich von 2,40 USD je Anteilsschein wäre keinesfalls abwegig.Aktuell befindet sich die Aktie in unmittelbarer Lauerstellung. Ein Anstieg über 3,80 USD verspricht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des letzten Reaktionshochs von 4,20 USD, bevor darüber eine Anschlussperformance bis 4,38 USD denkbar werden könnte. Ein Anstieg darüber erlaubt, unter mittel- bis langfristiger Betrachtung, Kurse von rund 5,50 USD.Eine Abweisung auf aktuellem Niveau könnte gestaffelte Abwärtsziele bei 3,40 bzw. 3,24 USD hervorbringen. Sollte die Kaufbereitschaft rund um 3,40 USD nicht zurückkehren, wäre die Gefahr bei Kursen unter 3,10 USD, dass es zu einer unvermeidlichen Korrekturfortsetzung bis 2,92 USD und im Worst-Case bis 2,40 USD kommen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.