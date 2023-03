Es gibt nie 'nur eine Kakerlake'

Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, dass die große Finanzkrise, die eine noch größere Finanzrettung nach sich zog, die Anleger mit massiven Verlusten an den Aktien- und Anleihemärkten überhäufte, aber sie war auf niemandes Radarschirm, bis ein kleiner, undurchsichtiger Hedgefonds, der von Bear-Stearns-Händlern geleitet wurde, auf spektakuläre Weise in die Luft flog. Das war im März 2008, und erst nachdem Jamie Dimon Kreditgarantien von der Fed und dem Finanzministerium erwirkt hatte, kaufte JP Morgan Bear für die grässliche Summe von 2,00 US-Dollar je Aktie, nur neun Monate nachdem die Aktie ein Allzeithoch von über 170 US-Dollar erreicht hatte.Dieses Ereignis war die erste Kakerlake, die jemand in einer Küche gesehen hatte, in der es später von ihnen wimmeln sollte. Während der US-Immobilienmarkt in einer von Gier angeheizten Orgie aus Hausverkäufen, Hebelung von Mehrfamilienhäusern, Lügen, Betrug und offenem Betrug nach Norden schoss, schwor der damalige Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, dass das Subprime-Problem, das Bear Stearns zu Fall brachte, "eingedämmt" sei.Das zweite kleine Tierchen, das sich ins Blickfeld schlich, war die Implosion von Lehman Brothers sechs Monate später im September 2008, als Finanzminister Hank Paulson zusammen mit allen Mitgliedsbanken der Federal Reserve beschloss, einen Märtyrer aus ihnen zu machen, Lehman in den Konkurs zu treiben und fast das gesamte Finanzsystem ins Liquiditätsfegefeuer zu schicken.Bei Lehman war es so, als hätte jemand um 3 Uhr morgens die Küchenlampe angeknipst, denn, wie Buffett sagt, "alle fingen an, umherzuhuschen", als plötzlich und schockierend bekannt wurde, dass die Kakerlaken, die sich an der Beute kompromittierter Rating-Agenturen und eines allzu lockeren Geldsystems gütlich getan hatten, niemand anderes waren als alle großen Banken und Broker an der Wall Street.Im Laufe der Geschichte und der Enthüllungen über das, was wirklich geschah, war jede einzelne dieser Kakerlaken dem Untergang geweiht, wenn sie nicht von der US-Notenbank und dem Finanzministerium gerettet wurde - und genau das wurden sie auch. Das Problem bestand darin, dass der Aspekt des moralischen Risikos ernsthaft verletzt wurde, und seit vierzehn Jahren ernähren sich die Kakerlaken immer noch von verschüttetem Mehl und umgestürzten Reisschüsseln, von denen sie sich bis in die frühen Morgenstunden der Nacht, die Anfang 2022 abrupt endete, gierig ernährten.Vor ein paar Monaten wurde der große Krypto-Bankdienstleister FTX durch eine Kombination aus Dummheit und Gier ausgeweidet, aber hätte die Politik der Geldknappheit der US-Notenbank die Spekulationsmanie verlängert, hätte der Betrug noch eine ganze Weile weitergehen können.Vor zwei Wochen erfuhren wir dann vom Bank-Run und dem anschließenden Konkurs der achtzehntgrößten Bank der USA, der Silicon Valley Bank, die zusammen mit der Signature Bank von der FDIC übernommen wurde, um die Einleger zu schützen, die in das Debakel mit den Marktpreisen verwickelt waren, das diesen regionalen Banken von einer Fed zugefügt wurde, die den Anlegern im Grunde versicherte, dass Inflation (und steigende Zinsen) "vorübergehend" seien.Direkt nach diesem Fiasko kommt die noch größere Misere des Schweizer Investmentbanking-Giganten Credit Suisse, und nachdem sich die Mächtigen verschworen haben, sie mit einer erzwungenen Übernahme in Höhe von 3,25 Milliarden US-Dollar durch die UBS vor den Bus zu werfen, müssen sie sich nun mit einer weiteren äußerst heiklen Situation auseinandersetzen, denn die Deutsche Bank hat nun auch Liquiditätsprobleme.Die Probleme, die das globale Bankwesen betreffen, werden nicht über Nacht verschwinden, denn wir haben über 14 Jahre lang eine völlige Missachtung der Politik erlebt, die notwendig ist, um ein gesundes Geldumfeld für Arbeitnehmer und Sparer zu schaffen. Der Schutz der Vorherrschaft des US-Dollar und die Unterdrückung der Fähigkeit des freien Marktes, den richtigen Preis für Waren und Dienstleistungen zu ermitteln, haben Vorrang vor der natürlichen Preisfindung, die eines der wichtigsten Merkmale der Zeit vor Bretton Woods war, als verschwenderische Länder ihr Gold verloren und durch die ordnungsgemäße Funktion der Wahlkabine zum Regimewechsel einluden.Im Jahr 2023 sind diese Konzepte fremd geworden, weil in einer konstitutionellen Republik wie den USA Geld und nicht Integrität die Stimmen kontrolliert, und wenn sie einmal an der Macht sind, werden selbst die ehrlichsten Politiker durch die narkotische Verlockung der politischen Macht korrumpiert. So wurden Billionen und Billionen von Anleihen mit negativen Kupons vor allem in Europa, aber auch respektlos in Pensions- und Versicherungsfonds gepeitscht, und zwar mit dem Augenzwinkern und dem Hinweis der Scharlatane der Zentralbanken, dass die Kreditkosten "länger niedrig bleiben" würden, so dass es kaum notwendig sei, die Zinsentwicklung abzusichern.