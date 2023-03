International Tower bleibt nach -71 & +98% noch immer angezählt

Quelle Chart: stock3

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte, mit der seit dem Frühjahr 2022 zunehmenden Kursschwäche, buchstäblich betrachtet keinen Blumentopf gewinnen. Denn vom Hochpunkt des 22. Februar bei 1,30 USD rauschte die Aktie bis zum Jahrestief am 22. Dezember bei 0,38 USD um rund 71% in die Tiefe. Schauen wir nachfolgend auf die konkreten Details und möglichen Chancen.Rückblickend, zur vergangenen Analyse vom 10. Oktober 2022 , wurde das damals in Aussicht gestellte Kursziel bei 0,36 USD um lediglich 2 US-Cent verfehlt. Seither vollzog sich, konkret mit Beginn dieses Handelsjahres, eine scharfe Aufwärtsbewegung von satten +98%. Diese führte die Aktie wieder bis zum früheren Level von 0,68 USD zurück, welches nunmehr als Widerstand fungiert und eben diese Rolle auch "grandios" erfüllt. Denn mit dieser nahezu 100%igen Performance bröckelten die Notierungen wieder ab.Die Unterstützung bei 0,50 USD wurde daraufhin erreicht und hielt diesem Verkaufsdruck bisher stand. Verbleiben die Kurse daher weiterhin über dieser Marke, besteht durchaus neuerliches Reaktionspotenzial bis 0,68 USD. Für einen weiteren Aufwärtsschub bedarf schließlich dem Ausbruch darüber, um weiteres Potenzial in Richtung der Widerstandzone von 0,91 bis 0,95 USD freizusetzen. Obacht sollte man jedoch bei einem neuerlichen Rückgang unter das Unterstützungslevel von 0,50 USD geben.In diesem Fall würde sich das Sammelsurium noch immer negativer Rahmenbedingungen weiter entfalten. Die angeschlagene Aktie würde hierbei, mit dem noch immer intakten Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2022 und den unverändert negativ separierenden gleitenden Durchschnitten EMA50+200, die bereits Ende 2022 angesteuerten Niveaus von 0,43 bzw. 0,39 USD ansteuern. Sollte sich der Abwärtsdruck dabei weiter zuspitzen, wäre schließlich noch die Marke von 0,36 USD zu benennen, welche bekanntlich im Handelsjahr 2022 nur knapp verpasst wurde. Darunter wäre luftleerer Raum mit einem Ankerpunkt bei Tief aus 2020 rund um 0,33 USD.Der übergeordnete Abwärtsdruck lastet weiterhin auf der Aktie. Dennoch erlaubt sich der spekulative Charme einer Erholung, sofern die Aktie das Unterstützungsniveau von 0,50 USD zu verteidigen weiß. In diesem Falle erscheint der erneute Anlauf bis zum nunmehrigen Widerstand bei 0,68 USD möglich, bevor darüber die Zone von 0,91 bis 0,95 USD interessant werden könnte.Die Bären dominieren das Geschehen und insofern könnte es, bei einem nochmaligen Rückgang unter 0,50 USD, zu einem neuerlichen Ausverkauf kommen. Dieser Ausverkauf erlaubt schließlich Abgaben bis zu den letzten Preisniveaus von 0,43 bzw. 0,39 USD, bevor darunter die noch ausstehende Marke von 0,36 USD angesteuert werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.