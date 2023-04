Tier One Silver nimmt 2,5 Mio. C$ als Eigenkapitalfinanzierung auf

Vancouver, 3. April 2023 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV) ("Tier One" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10 Millionen Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Angebotspreis von 0,25 C$ pro Einheit (der "Einheitspreis") mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 C$ für das Unternehmen (das "Angebot") durchführen wird.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer vollen Stammaktie des Unternehmens (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Beginn des geplanten bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Projekt Curibaya, für weitere Fortschritte auf dem Projekt Hurricane und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Die Ausgaben für Hurricane und die Finanzierung des Betriebskapitals werden nur dann getätigt, wenn die Zielerhöhung überschritten wird.In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die im Rahmen des Angebots emittierten Aktien und Warrants einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission in Kanada. Obwohl das Angebot nicht vermittelt wird, können auf einen Teil der Erlöse Vermittlungsgebühren an berechtigte Personen gezahlt werden, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 21. April 2023 erfolgen, vorbehaltlich des Erhalts der Investorenunterlagen, der Geldmittel und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Es gibt keinen Mindestbetrag, von dem der Abschluss des Angebots abhängt, und jede Aufstockung wird im Zusammenhang mit dem Markt bekannt gegeben. Es ist möglich, dass sich Insider des Unternehmens an der Platzierung beteiligen und sich dabei auf die Befreiung von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre des kanadischen Multilateral Instrument 61-101 (Protection of Minority Shareholders in related Party Transactions) gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen, da weder der Marktwert der an diese Person ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihr gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen darf.Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON Tier One Silver Inc. Peter DembickiPräsident, CEO und DirektorFür weitere Informationen über Tier One Silver Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, VP of Communications, unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.Vorausschauende Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse im Zusammenhang mit der geplanten Finanzierung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und können daher Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Explorationspläne des Unternehmens, den Umfang und den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.