Lithium Schock, neuer Heizungshammer & gefährliche Schlüsselrolle

In Chile greift der Staat nach den reichen Lithiumressourcen des Landes und will ein staatliches Lithiumunternehmen schaffen und an ausländischen Lithium-Unternehmen beteiligen, d.h. Altaktionäre werden schlechter gestellt. Das Thema Heizen bleibt weiter auf der Tagesordnung.Die EU-Ökodesign-Durchführungsverordnung betrifft Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte ab 2029. Das Heizen mit Holz soll ebenfalls erschwert werden. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht die Gefahr von Unruhen aufziehen. Es gibt Stimmen, die das ganze Unterfangen als nicht verhältnismäßig und damit verfassungswidrig bezeichen, z.B. Prof. Boehme-Neßler.Nato-Generalsekretär Stoltenberg hebt die Schlüsselrolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine hervor, der EU-Außenbeauftragte Borrell fordert Patrouillenfahrten europäischer Marinekräfte in der Straße von Taiwan, was von China als Provokation gesehen werden könnte.Silber bleibt weiter spannend. Das Open Interest des aktuellen Kontaktes fällt ab, ist aber noch immer extrem hoch.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)