Yellen: USA könnten zum 1. Juni zahlungsunfähig werden, wenn Schuldenobergrenze nicht angehoben wird

Laut US-Finanzministerin Janet Yellen könnte den USA bereits bis zum 1. Juni das Geld ausgehen, um Rechnungen zu bezahlen, wenn der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anhebt oder aussetzt. Dies berichtet Kitco News In einem Schreiben an den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy äußerte sich Yellen jüngst wie folgt: "Nach Überprüfung der jüngsten staatlichen Steuereinnahmen ist unsere beste Schätzung, dass wir ab Anfang Juni und möglicherweise schon zum 1. Juni nicht in der Lage sein werden, alle Verpflichtungen der Regierung zu erfüllen, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht vor diesem Zeitpunkt anhebt oder aussetzt."Die neue Schätzung basiere auf "derzeit verfügbaren Daten", "das tatsächliche Datum, an dem das Finanzministerium die außerordentlichen Maßnahmen ausschöpft", könnte einige Wochen später liegen als diese Schätzungen, so Yellen.Sie forderte den Kongress auf, so schnell wie möglich zu handeln, um das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern nicht zu schädigen, die kurzfristigen Kreditkosten nicht steigen zu lassen und die Kreditwürdigkeit der USA nicht negativ zu beeinflussen.