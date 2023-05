Ausgold Ltd.: Studie und Bohrungen

Ausgold hat in der vergangenen Woche die Scoping-Studie veröffentlicht, in der man ein größeres Produktionsszenario berechnen lassen hat: Link Es wurde mit einer 5 Millionen Tonnen pro Jahr Anlage kalkuliert, anstatt mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr. Auch der Goldpreis wurde angepasst, und zwar von 2.300 AUD je Unze auf 2.750 AUD.Die größere Anlage würde rund 50 Millionen AUD mehr kosten und dafür könnte man die jährliche Produktion von 105.000 auf 136.000 Unzen steigern. Das Minenleben würde bei knapp 10 Jahren liegen.In diesem Zeitraum könnte Ausgold Ltd. einen Cash-Flow vor Steuern von 1,141 Milliarden AUD erwirtschaften (770 Millionen AUD nach Steuern).Der IRR der Mine würde bei 46% liegen, was eine Rückzahlung der Kapitalinvestition in 20 Monaten bedeutet:Die Studie ist positiv zu werten und mit über 130.000 Unzen Gold pro Jahr würde man sich von den üblichen Projekten abheben. Das Management zeigt somit auch potenziellen Übernehmern das Potenzial des Projektes für eine größere Operation.Heute wurde weitere Bohrergebnisse vorgelegt: Link Über 20.000 Meter hat Ausgold in der aktuellen Runde gebohrt. In der Central Zone weitere interessante Treffer nahe der Oberfläche:Der MD Greentree ist überzeugt, dass das Katanning Projekt die kritische Masse hat, um eine der nächsten australischen Mit-Tier Goldminen zu werden. Die Ressourcen liegen bei 2,64 Millionen Unzen und die Reserven bei 1,28 Millionen Unzen. Eine neue Kalkulation ist für das 3. Quartal vorgesehen und im 4. Quartal kommt die finale Machbarkeitsstudie für das größere Produktionsszenario mit 5 Mio. Tonnen pro Jahr.Goldexplorer werden vom Markt links liegen gelassen und ignoriert. Ob es Benz Mining ist oder Ausgold. Das Interesse ist trotz eines Goldpreises im Bereich von >1.900 USD nicht vorhanden.Gerade Projekte in sicheren Bergbauregionen wie Westaustralien (Ausgold) oder Quebec (Benz Mining) werden in den nächsten Jahren gesucht.Beide Unternehmen haben gute Meldungen gebracht, doch die Kurse profitieren nicht davon. Dies zeigt die miese Stimmung für diesen Teil der Rohstoff-Unternehmen. Antizyklisch waren solche Situationen immer gute Kaufchancen, doch man muss entsprechend Geduld mitbringen. Das ca. 20-minütige Online-Seminar zur neuen Studie finden Sie hier: Link © Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.