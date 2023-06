Gama Explorations schließt 2.378 Linienkilometer der geophysikalischen SkyTEM-Untersuchung ab

VANCOUVER, 19. Juni 2023 - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FSE: N79) (OTCQB: GMMAF) ("Gama" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 2.378 Linienkilometer der geophysikalischen SkyTEM-Untersuchung über dem Nickel-Kupfer-Sulfid-Projekt Tyee in Quebec abgeschlossen hat."Da der Großteil des 625 km2 langen Projektgebiets Tyee nun abgedeckt ist, freuen wir uns auf den Erhalt der verarbeiteten Bilder, um mit der Interpretation der Daten zu beginnen, die in einigen Wochen erwartet wird, und auf die Durchführung unseres Kartierungs- und Probennahmeprogramms im Laufe des Sommers", sagte Dr. Mick Carew, CEO von Gama. "Da auch auf unserem Lithiumprojekt Muskox in den Northwest Territories Explorationsarbeiten im Gange sind, erwartet GAMA einen arbeitsreichen Sommer im Rahmen seines vollständig finanzierten Explorationsprogramms 2023."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71024/19062023_DE_Gama_SkyTEM_FINAL80de_PRcom.001.pngAbbildung 1. Das Tyee-Projekt mit den geflogenen Linien im nördlichen Block des Projekts. Die Daten des nördlichen Blocks werden sofort verarbeitet, während der vollständige Datensatz für den restlichen Block zu einem späteren Zeitpunkt erfasst wird.Diese Untersuchung stellt den ersten Datensatz auf dem Projekt Tyee dar, der über die historischen Regierungsdaten hinausgeht, und gibt dem Unternehmen wertvolle Einblicke in den leitfähigen und magnetischen Boden bis zu einer Tiefe von 500 m. Nach der Verarbeitung wird das Unternehmen die Aktionäre über die vorrangigen Ziele der Untersuchung informieren; die Ergebnisse werden als Grundlage für die Bodenexplorationspläne dienen.Der 400 km2 lange Kernblock des Tyee-Projekts wurde nun mit einem variablen Linienabstand von 200 bis 400 m vermessen. Aufgrund des schlechten Wetters und der Waldbrandsaison in Quebec hat das Unternehmen beschlossen, die Fertigstellung der verbleibenden 1.187 km (die die restlichen 224 km2 im Südosten abdecken) des Projekts auf den Spätsommer zu verschieben.Das Projekt Tyee erstreckt sich über 624 km2 in Kanadas neuestem Nickelgürtel an der Nordküste von Quebec, etwa 120 km nördlich von Havre St. Pierre. Die gesamten 624 km2 werden von Gesteinen des Havre St. Pierre Anorthosit-Komplexes unterlagert. Der Anorthositkomplex Havre St. Pierre ist ein aussichtsreiches Gebiet für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente und beherbergt die Titanmine Lac Tio, die sich im Besitz von Rio Tinto befindet. Der gesamte Anorthosit-Komplex ist noch weitgehend unerforscht. Das Projekt Tyee liegt nur 16 km von dem über eine Straße erreichbaren Staudamm des Wasserkraftwerks Romaine und 100 km von einem Eisenbahnknotenpunkt der Mine Lac Tio entfernt. Gama Explorations Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (CSE: GAMA), am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten (OTCQB:GMMAF) und an der Frankfurter Börse (FSE: N79) notiert ist. Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken konzentriert, die Metalle enthalten, die in grünen Technologien und im Bereich der erneuerbaren Energien verwendet werden. Das Unternehmen hat derzeit das Recht, eine 100%ige Beteiligung am Lithium-Pegmatit-Projekt Muskox in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Nordwest-Territorien zu erwerben und besitzt 100% des Nickel-Kupfer-Massivsulfid-Projekts Tyee im Nordosten von Quebec.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATSDr. Mick Carew, PhD | CEO und Direktormick@gamaexplorations.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Die Worte "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.