Fed wird Zinsen 2023 auf 6% anheben, Gold könnte bis 2025 die 10000-Dollar-Marke erreichen  Tom Luongo

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Tom Luongo über die US-Geldpolitik, die Bankenkrise und Gold.Laut dem Herausgeber des Newsletters und Podcasts Gold, Goats 'n Guns wird die Federal Reserve die Zinsen im Jahr 2023 auf 6 Prozent anheben: "Ich denke, dass er [Powell] die Zinsen wieder anheben wird, möglicherweise sogar mehrmals vor Ende des Jahres".Während die Fed ihre Geldpolitik strafft, erwartet Luongo weitere Bankenzusammenbrüche in den Vereinigten Staaten: "Ich sehe das gesamte Bankensystem implodieren, wie eine Atombombe explodieren."Luongo sieht in gewerblichen Immobilienkrediten, in denen viele Regionalbanken engagiert sind, einen Katalysator für die nächste Reihe von Bankenpleiten: "Wir haben 20 Prozent Leerstand in heißen Märkten wie Dallas und Miami... [Regionalbanken] sind in vielen Gewerbeimmobilien engagiert... alle kreditbasierten Vermögenswerte werden deflationieren."Wenn das Bankensystem zusammenbricht und die Wirtschaft in eine Rezession gerät, werden nach Luongos Prognose Sachwerte wie Gold profitieren: "Wenn wir die 1970er Jahre als Vorbild nehmen, werden wir in den nächsten Jahren mindestens 8.000 bis 10.000 Dollar für Gold sehen." Wenn der Dollar kollabiere, könnten die Dinge für Gold und Goldanleger sehr interessant werden, so der Experte.