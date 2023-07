Pan Global Resources: Oberflächennahe Kupfer-Zinn-Mineralisierung bei Romana West

- Erste Bohrungen bestätigen die Fortsetzung der oberflächennahen Kupfer-Zinn-Mineralisierung bei La Romana- Sichtbare Kupfer- und Zinnmineralisierung in den ersten beiden Bohrlöchern- Neue Ergebnisse der induzierten Polarisation (IP) erweitern das Zielgebiet in Richtung Westen- Kampagne mit 25 bis 30 Bohrlöchern läuftVANCOUVER, 6. Juli 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) gibt mit Freude bekannt, dass die erste Bohrung im vorrangigen Zielgebiet Romana West in den ersten beiden Bohrlöchern eine sichtbare Kupfer- und Zinnmineralisierung durchkreuzt hat. Das Zielgebiet Romana West umfasst die westliche Projektion einer großen Gravitationsanomalie, die mit der Entdeckung in La Romana und der potenziellen Ausdehnung der oberflächennahen Cu-Sn-Ag-Mineralisierung bei La Romana übereinstimmt. Die bisher in La Romana vorgenommenen Bohrungen zeigen, dass sich die Mineralisierung über eine Strecke von etwa 1,2 Kilometern erstreckt und sich beim Zielgebiet Romana West weit nach Westen in Richtung der historischen Minenanlage von La Romana ausdehnt. In dem Gebiet finden detaillierte geophysische, geochemische und geologische Untersuchungen statt."Die ersten beiden Bohrlöcher im Zielgebiet Romana West sind für uns wirklich sehr ermutigend. Sie deuten auf eine Fortsetzung der oberflächennahen Kupfer- und Zinnmineralisierung westlich der Entdeckung bei La Romana hin. Ab einer Tiefe von weniger als 50 m unter der Oberfläche zeigen Abschnitte des Bohrkerns sichtbare Mineralisierungen von Kupfer (Cu) und Zinn (Sn), einschließlich Kupferglanz, Chalkopyrit, lokalem grobkörnigen Kassiterit und Abschnitten mit gemischten Massivsulfiden. Die Art und die Zusammensetzung der Mineralisierungen ähneln denen, die bei La Romana vorgefunden wurden. Dies sind die ersten Bohrlöcher einer initialen Kampagne mit 25 bis 30 Bohrlöchern, die das Ziel hat, die oberflächennahe Cu-Sn-Ag-Mineralisierung bei La Romana über die bereits abgegrenzte Strecke von 1,2 km hinaus auszuweiten", erklärte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.Im Juni begann in Romana West eine Kampagne mit 25 bis 30 Bohrlöchern (etwa 6.000 m). Das Ziel dieser Aktion besteht darin, den westlichen Ausläufer der oberflächennahen Mineralisierung bei La Romana abzugrenzen. Derzeit werden geophysische und geochemische Untersuchungen durchgeführt, um Bohrlochstandorte zu priorisieren und zu präzisieren. Für die ersten beiden fertigen Bohrlöcher, LRD161 und LRD162, stehen noch keine Analyseberichte zur Verfügung. Sichtbare Kupfer- und Zinnmineralisierungen und veränderte Ansammlungen, die in diesen Bohrlöchern beobachtet wurden, bestätigen die Fortsetzung der Mineralisierung westlich von La Romana. Das Loch LRD163, das bisher westlichste Bohrloch, wird derzeit bearbeitet und dient der Prüfung eines Bereichs etwa 100 m westlich des zuvor bekannten Ausmaßes der Mineralisierung. Die Bohrloch- und Zielstandorte sind in Abbildung 1 dargestellt. Zwei neue IP-Linien (Linien 734920E und 735200E) zeigen, dass die Anomalien der Aufladbarkeit anhalten, was das Zielgebiet 300 m nach Westen ausweitet.Weitere Bohrergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.Das Escacena-Projekt umfasst ein weitläufiges, zusammenhängendes 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % der Kontrolle von Pan Global unterliegt und im Osten des iberischen Pyritgürtels zu finden ist. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wobei sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und der Bau voraussichtlich 2023 begonnen wird. Das Escacena-Projekt umfasst die Entdeckung der Kupfer-Zinn-Silber-Vorkommen bei La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Zielgebiete, einschließlich Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo und San Pablo. Pan Global Resources Inc. zielt aktiv auf kupferhaltige Mineralvorkommen ab, da Kupfer aufgrund der überzeugenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage und der entscheidenden Bedeutung als Metall für die globale Elektrifizierung und die Energiewende langfristig hohe Preise vermuten lässt. Das Escacena-Projekt, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich im ertragreichen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, bergbauliche und fachliche Kenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als einem strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen ausmachen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Fachleuten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle in der Pflicht sehen, sicher und mit größtem Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden zu arbeiten.James Royall, Vice President Exploration für Pan Global Resources und ein Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-10, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung überprüft. Herr Royall agiert nicht unabhängig vom Unternehmen.Im Namen des VorstandsJason Mercier, VP Investorenbeziehungen und Kommunikationjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101www.panglobalresources.comVorausschauende Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten in Bezug auf die Zukunft gelten als vorausschauende Aussagen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Resultate und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen vorausschauenden Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, daher sollte solchen zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen geschenkt werden. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf den Betrieb, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben im Abschnitt "Management Discussion and Analysis" des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen. 