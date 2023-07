Bank of America stuft Gold- und Silberpreise für 2023 herab

Die anhaltend restriktive Haltung der US-Notenbank in der Geldpolitik nimmt dem Goldmarkt den Schwung, und eine Bank sieht die Preise für den Rest des Jahres relativ stabil, berichtet Kitco News . In einer Aktualisierung ihrer Preisprognosen haben die Rohstoffanalysten der Bank of America ihre durchschnittlichen jährlichen Preisziele für alle Edelmetalle nach unten korrigiert. Bei Gold sieht die Bank of America die Preise im Jahresdurchschnitt bei 1.923 Dollar je Unze, was einem Rückgang von mehr als 4% gegenüber dem bisherigen Durchschnitt von 2.009 Dollar je Unze entspricht."Angesichts des Spielraums für zwei weitere Leitzinserhöhungen sollte das gelbe Metall vorerst gedeckelt bleiben", so die Analysten. Sie wiesen außerdem darauf hin, dass steigende Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar die Anleger vom Markt fernhalten, da sowohl das spekulative Interesse an Gold-Futures als auch an mit Gold unterlegten börsengehandelten Produkten in den letzten Wochen zurückgegangen ist.Die BofA ist etwas pessimistischer gegenüber Silber, auch wenn sie davon ausgeht, dass die Umstellung auf grüne Energie das Edelmetall langfristig unterstützen wird. Die Bank of America senkte ihren durchschnittlichen Silberpreis auf 22,89 Dollar je Unze, was einem Rückgang von 6,4% gegenüber der vorherigen Schätzung von 24,55 Dollar entspricht."Der Silberpreis hat sich in den letzten Monaten in einer Spanne bewegt, auch weil die traditionelle industrielle Nachfrage schwach war. Da die Talsohle der Weltwirtschaft nicht vor 2024 erreicht sein wird, dürfte sich dies vorerst nicht ändern. Sobald die Käufer wieder auf den Markt zurückkehren, sollte Silber unserer Meinung nach die Performance von Gold übertreffen", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de