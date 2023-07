Element 25 Ltd.: Stellantis investiert bei 1 AUD je Aktie

Die Vermutung vom Freitag war richtig. Der Automobil-Gigant Stellantis hat die Due-Diligence erfolgreich abgeschlossen und 15 Millionen USD (22,6 Millionen AUD) bei einem Kurs von 1,00 AUD je Aktie in Element 25 investiert: https://stocknessmonster.com Somit fließen der Firma 22,56 Millionen AUD zu und dies bei einer minimalen Verwässerung.Die Vereinbarung zwischen E25 und Stellantis kombiniert Abnahmeverpflichtungen für 45 000 Tonnen HPMSM über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einer Projektfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in zwei Tranchen. Tranche 1 der Finanzierung umfasst eine Kapitalbeteiligung von 15 Millionen USD, die nun erfolgt ist.Zusammen mit der Finanzierungsfazilität in Höhe von 85 Millionen USD von General Motors steigen die Projektzusagen auf 115 Millionen USD und dies von zwei weltweit führenden Autobauern.Element 25 liefert ab und konnte nun auch die erste Eigenkapitalinvestition von Stellantis über die Bühne bringen, obwohl der Aktienkurs nur noch bei rund der Hälft von dem notiert, was Stellantis bezahlt.Zusammen mit den 85 Millionen USD die General Motors bereitstellen wird, hat man eine gute Summe zusammen, um die erste Anlage zu starten.Ich kann mir gut vorstellen, dass noch der eine oder andere Autohersteller an Abnahmeverträgen interessiert ist und sich ebenfalls finanziell einbringt.Unerklärlich ist die nicht vorhandene Reaktion der Aktie auf die jüngsten beiden Meldungen. Stellantis und General Motors sind keine Hinterhoffirmen aus China, sondern solide Partner für eine langfristige Zukunft.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.