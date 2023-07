Azincourt Energy plant ein Sommer-Explorationsprogramm im Lithiumprojekt Big Hill

Vancouver, 11. Juli 2023 - Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) freut sich, ein Update zu den Sommer-Explorationsplänen im Lithiumprojekt Big Hill in Neufundland, Kanada, zu geben.Das Lithiumprojekt Big Hill ist ein 7.500 Hektar großes Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Explorationsgebiet im Südwesten von Neufundland, Kanada. Das Projekt befindet sich an der Südseite der Hermitage Flexure, rund fünf Kilometer südlich der Entdeckung des Lithium-Pegmatitfeldes Kraken durch die Joint-Venture-Partnerschaft (die Partnerschaft) zwischen Benton und Sokoman.Das Projekt liegt im plutonischen Komplex Burgeo, und zahlreiche Granitgänge durchziehen die Burgeo-Granite. Grobkörnige Pegmatitgänge mit einer Mächtigkeit von mehr als 2 Metern und einer Länge von 20 Metern befinden sich südlich der Liegenschaft und sind wahrscheinlich auch in den Explorationslizenzen Big Hill vorhanden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71291/AAZ(2023-07-11)BigHill_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1: Lage des Lithiumprojekts Big Hill, südliches Neufundland, Kanadahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71291/AAZ(2023-07-11)BigHill_DE_PRcom.002.pngBilder: Ausbisse im Lithiumprojekt Big HillDevonische plutonische Formationen in den kanadischen Appalachen sind stellenweise mit Zinn-, Wolfram-, Molybdän- und Indium-Mineralisierung in Brekzien, Stockworks und Gängen verbunden. Im südwestlichen Neufundland sind einige der mineralogisch vielversprechendsten Plutonkörper Teil der Intrusivformation Burgeo mit lithiumhaltigen Pegmatiten neben den intrusiv-metasedimentär-metavulkanischen Grenzflächen. Diese Beziehung weist auf mögliche tektonische und/oder Strukturkontrollen der Plutonformation und Lage der Mineralisierung hin.Vorläufige Schürfarbeiten in Big Hill identifizierten vier bekannte Zielgebiete, basierend auf der Extrapolation der Geologie des Grundgesteins, struktureller Disaggregation stratigraphischer Blöcke und erkennbarer Faltung und später Scherverwerfung. Ähnliche Strukturelemente werden im Lithium-Pegmatitfeld Kraken beobachtet, obwohl sich das Muttergestein hinsichtlich der Deformation unterscheidet. Diese Ziele sind als River, Road, MK und Ridge bekannt und bilden den Fokus erster Explorationsarbeiten. Andere Informationen deuten an, dass das Potenzial lithiumhaltiger Pegmatit-Mineralisierung auf der Extrapolation und Auswertung der Ausrichtungen mehrerer Scherverwerfungen beruhen, die sich bis in die Liegenschaft erstrecken. Die Streichenlänge der Ziele reicht bis zu ungefähr 200 Metern.Bisher fanden noch keine lithiumspezifischen Explorationsarbeiten in den Big Hill-Lizenzen statt. Das erste Feldprogramm für das Projekt Big Hill wird in mehrere Phasen aufgeteilt werden.Nach einer vor kurzem durchgeführten Überprüfung aller vorhandenen geophysikalischen Daten und Satellitenbilder des Projektgebiets wurden 29 Ziele aus den geophysikalischen Daten ausgewählt, und 52 weitere Ziele wurden aus hochauflösenden Satellitenbildern gewählt. Phase Eins des Explorationsprogramms wird sich auf die Bewertung dieser Zielgruppen konzentrieren, und übereinstimmenden Zielen in diesen beiden Zielgruppen wird bei der ersten Exploration eine höhere Priorität zugewiesen.- Erwerb eines hochauflösenden 30 cm Bildmosaiks, Genauigkeit 5m CE90, 4-Band (BGRN), cloud-optimiert.- Fernerkundungskartierung der Pegmatite mithilfe von Sentinel-Bildern zur Generierung weiterer Ziele.- Luftgestützte Bodenuntersuchungen, die sich auf Ziele mit geophysikalischen Daten hoher Priorität, Satellitenbildern und Fernerkundung konzentrieren.Phase Eins soll Mitte bis Ende Juli beginnen. Phase Zwei wird die Ergebnisse der Phase Eins und weitere generierte Ziele näher untersuchen. Das Unternehmen wird zu Beginn des Programms weitere Updates veröffentlichen.Wir freuen uns darauf, vor Ort zu gehen und mit wichtigen Explorationsarbeiten in Big Hill zu beginnen, äußerte VP, Exploration Trevor Perkins. Das Gebiet ist kaum auf Lithium erforscht, und die nahegelegene Entdeckung Kraken verdeutlicht das Potenzial für weitere Lithiumvorkommen. Das darf man nicht übersehen, fuhr Herr Perkins fort.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71291/AAZ(2023-07-11)BigHill_DE_PRcom.003.pngAbbildung 2: Örtliche Geologie der Burgeo-Lizenzen (Big Hill) und der Gebiete in der Umgebung, einschließlich Mineralvorkommen und der Lithiumentdeckung Kraken.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71291/AAZ(2023-07-11)BigHill_DE_PRcom.004.pngAbbildung 3: Zielgebiete im Lithiumprojekt Big HillAzincourt wartet immer noch auf die endgültigen Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm im Winter 2022-23 in East Preston. Eine Überprüfung der ersten vom Labor erhaltenen Daten zeigte, dass in den Ergebnissen erhebliche Probleme in Bezug auf Qualitätskontrolle festgestellt wurden. Bei der Qualitätskontrolle werden Standardproben mit einer bekannten Urankonzentration in die Probenreihe eingebracht. Diese Proben werden analysiert, um zu bestätigen, dass die Ergebnisse dieser Probenreihe innerhalb eines akzeptablen Bereichs basierend auf den Ergebnissen der Standardproben liegen. Die festgestellten Probleme bezogen sich auf anomale Ergebnisse in Proben, die direkt im Anschluss an mehrere Standardproben analysiert wurden. Die Proben wurden daraufhin erneut analysiert. Nachdem das Problem erkannt und gelöst war, forderte das Unternehmen eine wiederholte Analyse aller Proben der betroffenen Probenreihen an, um einen vollständig einheitlichen Datensatz zu gewährleisten. Diese Anforderung wurde Mitte Juni an das Labor gestellt, und das Unternehmen erwartet die endgültigen Ergebnisse nächste Woche oder bis in 10 Tagen. Die Ergebnisse werden nach Überprüfung und Verifizierung sofort veröffentlicht werden.Azincourt Energy Corp. hat am 19. April 2023 eine endgültige Optionsvereinbarung mit Atlantis Battery Metals Corp. geschlossen, gemäß der es die Option hat, eine Beteiligung von bis zu 75 % an drei Explorationslizenzen mit 300 zusammenhängenden Mineralclaims in der Provinz Neufundland, die zusammen als das Lithiumprojekt Big Hill bezeichnet werden, zu erwerben. Atlantis Battery Metals wird während des Optionszeitraums als Projektbetreiber fungieren.Das Lithiumprojekt Big Hill ist ein 7.500 Hektar großes Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Explorationsgebiet im Südwesten von Neufundland, Kanada, an der Südseite der Hermitage Flexure, rund fünf Kilometer südlich der Entdeckung des Lithium-Pegmatitfeldes Kraken (1,04% Li2O über 15,23m, 8,4m mit 0,95% Li2O, und 5,5m mit 1,16% Li2O*) der Joint-Venture-Partnerschaft (die Partnerschaft) zwischen Benton und Sokoman. Die Joint-Venture-Partnerschaft zwischen Benton und Sokoman entdeckte ebenfalls den Cäsium-Tantal-Rubidium-Lithium-Gang Hydra, der 12 Kilometer nordöstlich des Lithium-Pegmatitfeldes Kraken liegt. Schlitzproben ergaben Werte von bis zu 8,76% Cs2O, 0,41% Li2O, 0,025% Ta2O5 und 0,33% Rb2O über 1,20m*.Auf dem Lithiumprojekt Big Hill sind mehrere Granitgänge zu beobachten, die den Burgeo-Granit durchschneiden. Sokoman Minerals Corp. , Pressemitteilung vom 28. März 2023Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Paul K. Smith, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf dem Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan und dem Lithiumprojekt Big Hill in Neufundland tätig.FÜR DAS BOARD VON Azincourt Energy Corp.Alex KlenmanAlex Klenman, President & CEO 