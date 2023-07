Uranium Energy schließt Wiederanlaufprogramm auf Christensen Ranch ISR-Projekt ab

Corpus Christi, 12. Juli 2023 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; "UEC" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass der Plan des Unternehmens zur Beschleunigung der für die Wiederaufnahme des Betriebs erforderlichen Schritte abgeschlossen wurde, wodurch eine schnellere Wiederaufnahme des In-situ-Rückgewinnungsprojekts (ISR") Christensen Ranch in Wyoming möglich ist.Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Uran aus stabilen geopolitischen Gebieten und den nationalen Sicherheitszielen der USA sehen wir einen immer dringenderen Bedarf an heimischem Uran. Die grundlegenden Triebkräfte von Angebot und Nachfrage, einschließlich der anhängigen Gesetzgebung zum Verbot russischer Uranimporte in die Vereinigten Staaten, schlagen sich in steigenden Uranpreisen nieder, die das Produktionsbereitschaftsprogramm von UEC beschleunigt haben. In dieser Hinsicht haben wir auf die Wiederaufnahme der Produktion hingearbeitet, um den Bedarf an heimischem Uran zu decken, und wir freuen uns, ein Update über die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Betriebs der ISR-Urananlage Christensen Ranch des Unternehmens in Johnson County, Wyoming, zu geben."Hintergrund: UEC erwarb Uranium One Americas, Inc. ("U1A") im Dezember 2021 von der staatlichen russischen Atomenergiegesellschaft Rosatom. Die Rückführung der Vermögenswerte in US-Eigentum war eine transformative Akquisition für UEC, die das Unternehmen als die größte, vollständig genehmigte, kostengünstige ISR-Projektressourcenbasis eines in den USA ansässigen Produzenten positioniert.Das U1A U.S. Portfolio wurde ab 2007 mit der Übernahme von Energy Metals Corp. und später Cogema Resources Inc. aufgebaut. Das Portfolio wird durch die zentrale Aufbereitungsanlage Irigaray (CPP") verankert und umfasst über 20 Uranprojekte, 100.000 Acres Land und 4 vollständig genehmigte ISR-Projekte. Zu diesen Vermögenswerten gehört der ISR-Betrieb Christensen Ranch, der zusammen mit der frühen Irigaray-Produktion mehr als sechs Millionen Pfund Uran produzierte, bevor er 2018 in einen Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt wurde. Während dieses Zeitraums wurden wichtige Produktionsinfrastrukturen, einschließlich der Bohrlöcher und der Satelliten-Ionenaustauschanlage, gewartet und nun modernisiert und renoviert, um einen schnellen Neustart zu ermöglichen. Das auf Christensen Ranch gewonnene Uran wird im UEC-Kraftwerk Irigaray verarbeitet.Die Irigaray CPP ist das Herzstück der Wyoming ISR Hub and Spoke Operations des Unternehmens. Die Irigaray CPP wurde ursprünglich von Westinghouse Electric Corporation gebaut und später von U1A im Jahr 2010 erweitert, indem zwei Harz-Elutionskreisläufe und zusätzliche Fällungskapazitäten hinzugefügt wurden. Die CPP Irigaray ist eine der größten Uran-CPPs in den USA, die für eine Uranproduktion von 2,5 Mio. Pfund pro Jahr lizenziert ist und deren lizenzierte Kapazität auf 4 Mio. Pfund pro Jahr erhöht werden soll.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.001.jpegIrigaray CPP Außenbereichhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.002.jpegIrigaray CPP Innenraum, nördlicher und südlicher Elutionskreislaufhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.003.jpegDas erste Projekt des Unternehmens ("Spoke"), das den Irigaray CPP Hub speisen wird, Christensen Ranch. Das Unternehmen arbeitet seit Anfang dieses Jahres kontinuierlich an der Christensen Ranch, um die Wartungs- und Instandhaltungsphase zu beenden und die Produktion wieder aufzunehmen.Auf der Christensen Ranch wurden u.a. Aktivitäten zur Produktionsvorbereitung durchgeführt:- Elektrische Prüfung von Antrieben mit variabler Frequenz, Druckerhöhungspumpen, Heizungen, Pumpen für die Brunnenrückgewinnung, Pumpen für Satellitenanlagen und Modulgebäude (Sammlerhäuser);- Prüfung von speicherprogrammierbaren Steuerungen, Elektronik, automatischen Ventilen und Kommunikationssoftware für den Betrieb von Brunnenfeldern und Anlagen;- Prüfung von Leckerkennungssystemen;- Wiederanbringung von Brunnenfeldrohren in Modulgebäuden;- Umstellung der Beleuchtung in den Anlagen und den Gebäuden der Brunnenmodule auf energieeffiziente LED;- Bewertung und Reparatur von Leitungen, Rohrleitungen, Ionenaustauschern (IX") und Ventilen in der Satellitenanlage;- IX Reinigung und Prüfung von Harzen;- Mechanische Integritätstests für alle Brunnen, die bei der Wiederaufnahme des Betriebs verwendet werden sollen;- Druckaufschlag und auf Dichtheit geprüfte Fernleitungen; und- Vorbereitung von Brunnenfeldmustern für Betriebstests, wie unten beschrieben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.004.jpegChristensen Ranch Satellitenanlage Außenbereichhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.005.jpegDer Erzkörper im ISR-Projekt Christensen Ranch ist in Trakte mit Injektions- und Gewinnungsbohrungen unterteilt. Diese Bohrlochabschnitte werden für das Produktionsmanagement als "Mine Units" bezeichnet. Jede Mine Unit wird dann in Gruppen von Injektions- und Gewinnungsbohrungen unterteilt, die einzeln betrieben werden; diese Gruppen werden als "Module" bezeichnet, die auch als "Header-Houses" bekannt sind, wobei jede Bohrung an einen Verteiler angeschlossen ist, der mit den Rohrleitungen verbunden ist, die die Gewinnungslösungen zur Satellitenanlage IX transportieren.Jede Grubeneinheit enthält in der Regel 600 bis 800 Injektions- und Gewinnungsbohrungen, je nach Konfiguration des Erzkörpers, wobei jedes Modul durchschnittlich 90 bis 100 Injektions- und Gewinnungsbohrungen aufweist. Diese Konfiguration ermöglicht eine große Flexibilität im Betrieb, da alle Module einer Mine Unit oder nur ein Modul sowie einzelne Bohrungen in jedem Modul und beliebig viele Module in den verschiedenen Mine Units betrieben werden können. Alle Bohrungen werden elektronisch gesteuert und können in den Modulgebäuden und im Betriebskontrollraum der Satellitenanlage gestartet und gestoppt werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.006.jpegChristensen Ranch Mine Unit 10, mit Bohrungen und zwei Modulgebäudenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71306/UEC_12072023_DEPRcom.007.pngUEC hat auch eine Reihe von Betriebstests in den Mineneinheiten auf der Christensen Ranch durchgeführt. Bei zwei Modulen in den Mineneinheiten 8 und 10 wurden Tests durchgeführt, um die Betriebsparameter für jede Mineneinheit festzulegen. UEC hat diese Module in Betrieb genommen, indem sie rückgewonnene Bergbaulösungen zirkulieren ließ, um die Injektions- und Rückgewinnungssysteme zu testen, wobei dem Injektionsstrom während der Tests Sauerstoff ("O2 ") und Kohlendioxid ("CO2 ") in unterschiedlichen Raten hinzugefügt wurden. Die Tests wurden bewertet:- Elektronische Kommunikation zwischen Bohrlöchern und Anlage (speicherprogrammierbare Steuerungen, Verkabelung);- O2 und CO2 Zugabemengen zur Optimierung der Urangewinnung in bereits abgebauten Gebieten;- Status der Leckerkennungssysteme an Bohrlochköpfen, Modulgebäuden und Fernleitungen;- Durchflussraten des Bohrlochs mit dem Ziel, die Pumpengröße so anzupassen, dass der Durchfluss maximiert wird, und gegebenenfalls den Bedarf an Stimulationsverfahren für das Bohrloch zu ermitteln; und- Informationen über mögliche Anforderungen an alle Brunnenfeldmodule für die Wiederaufnahme des Betriebs.Diese Arbeiten werden es UEC ermöglichen, den Betrieb in den bestehenden und teilweise abgebauten Gebieten der Mineneinheiten 7, 8 und 10 rasch wieder aufzunehmen.Das Unternehmen freut sich außerdem, Pläne für den Abschluss der Bohrungen auf der Christensen Ranch in den Modulen 10-7 und 10-8 bekannt zu geben, die die Mine Unit 10 abschließen werden. Die bisherigen Erschließungsbohrungen in der Mine Unit 10 wurden in sechs Modulen (10-6) abgeschlossen. Das Bohr- und Bohrlochinstallationsprogramm für die Module 10-7 und 10-8 besteht aus der Fertigstellung von 180 Förder- und Injektionsbohrungen und soll im August dieses Jahres beginnen. Obwohl sie für die Erstinbetriebnahme nicht erforderlich sind, werden diese neuen Bohrlochmodule installiert und stehen für die Produktionssteigerung zur Verfügung, um die Produktionsanforderungen zu erfüllen. Uranium Energy Corp. ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben ISR-Uranprojekten in den USA bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios der USA mit gelagertem U O38 ; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.Uranium Energy Corp. 