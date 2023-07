Buenaventura mit bullischen Ambitionen

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura, Compania de Minas S.A brachte, während des Mai-Ausklangs, zweifelsfrei so manche Anlegerseele ins Schwitzen. Nach kleinem Dip in Richtung 6,00 EUR fingen sich die Kurse jedoch schnell wieder und es gelang während des Juli-Verlaufs sogar der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit März. Aktuell strebt die Aktie in Richtung des Widerstands von 7,20 EUR. Ein Anstieg darüber verspricht weiteres Potenzial bis 7,90 EUR bzw. der runden 8,00 EUR-Marke. Die Bullen dürfen Hoffnung schöpfen.Demgegenüber sollten Kurse unterhalb von 6,55 EUR vermieden werden. Ein Rückfall darunter erhöht nämlich die Gefahr weiterer Verluste bis unter 6,40 EUR. Unterhalb davon wäre wiederum mit einem erneuten Test des Levels um 6,00 EUR zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.