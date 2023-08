EV Resources: Finale Kaufvereinbarung für Kupfer-Molybdän-Projekt Parag unterzeichnet

- EVR hat eine Reihe von Vereinbarungen zur Finalisierung der Übernahme des hochgradigen Kupfer-Molybdän-Projekts Parag (EVR 70 %) unterzeichnet.- Mit dem Abschluss der Übernahmetransaktion für das Projekt Parag bekräftigt das Unternehmen die Neuausrichtung seiner Strategie mit Fokus auf Kupfervorkommen auf dem amerikanischen Kontinent.- Das Unternehmen hat ein umfangreiches Due-Diligence-Programm zur Überprüfung und Verifizierung von mehr als 10.000 Meter Kernmaterial aus Diamantbohrungen abgeschlossen.- Das Genehmigungsverfahren und die Planungen für die Bohrungen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium; ein erstes Diamantbohrprogramm über 8.000 Meter zur Nacherkundung historischer Bohrungen ist geplant.4. August 2023 - EV Resources Ltd. (ASX: EVR) (EVR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass eine Reihe von Vereinbarungen zur Finalisierung des Erwerbs einer 70%igen Beteiligung am hochgradigen Kupfer-Molybdän-Projekt Parag in der peruanischen Provinz Huaura unterzeichnet wurde. Auslöser für diese Entwicklung ist ein umfangreiches Due-Diligence-Programm mit mehreren Standortbegehungen und Sichtungen des 10.170 Meter umfassenden Diamantbohrkernmaterials.Die Lizenzen werden auf eine neue peruanische Gesellschaft - Anta Parag S.A.C. - übertragen, an der EVR zu 70 % und GeoAndina Minerals S.A.C. zu 30 % beteiligt ist. Die erste Teilsumme in Höhe von 150.000 USD, die bei Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung zur Zahlung fällig ist, wird entrichtet, sobald die Lizenzen übertragen wurden. Die übrigen Bedingungen der Übernahme und anschließenden Investition wurden den Marktteilnehmern bereits bei Bekanntgabe der Transaktion mitgeteilt (siehe ASX-Mitteilung vom 4. Mai 2023 mit dem Titel EVR erwirbt hochgradiges Kupfer-Molybdän-Projekt Parag in Peru).Das Genehmigungsverfahren und die Planungen für ein erstes Diamantbohrprogramm über 8.000 Meter schreiten voran. Mit dem Programm sollen 8.300 Bohrmeter, die in den 1990er Jahren absolviert wurden, weitgehend repliziert werden. Die Ergebnisse sind EVR zwar bekannt, können aber nicht nach den Standards des JORC-Code veröffentlicht werden.Im Juni 2023 gab EVR die überarbeitete Strategie bekannt, sich auf Kupfervorkommen in Nord- und Südamerika zu konzentrieren, nachdem das Unternehmen im Mai 2023 bekannt gegeben hatte, dass EVR das hochgradige Parag-Projekt erworben hatte. Peru ist einer der weltweit führenden Rohstoffproduzenten, und damit ist auch der Bergbau für die nationale Wirtschaft von elementarer Bedeutung. Das Land verfügt über umfangreiche Erzvorkommen und gilt als eines der zehn mineralreichsten Länder der Welt, vor allem was Basismetalle und Edelmetalle betrifft. In diesem Mineralressourcensegment ist Kupfer dem Wert nach eines der wichtigsten Rohstoffexportprodukte des Landes und macht Peru zum zweitgrößten Kupferproduzenten der Welt, der rund 9 % der weltweiten Kupferreserven für sich beansprucht. Perus mining and metals investment guide 2023/2024, Februar 2023, Verfasser: Peruanisches Außenministerium und Ernst Young https://www.ey.com/es_pe/mining-metals/mining-metals-investment-guidehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71556/EVResources_040823_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Standort des Kupfer-Molybdän-Projekts ParagDiese ASX Pressemitteilung wurde vom Board von EV Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.(ASX: EVR)Der Tätigkeitsschwerpunkt von EV Resources liegt auf der Exploration und Erschließung von Kupferprojekten auf dem amerikanischen Kontinent. Das Unternehmen hat ein Team aus fachkundigen Explorern und Bergbauexperten für Lateinamerika zusammengestellt und eine Niederlassung in der peruanischen Hauptstadt Lima gegründet, damit die wichtigsten Führungskräfte ihren Sitz in der Nähe von EVRs Betriebsstandorten haben.Zu den kupferbezogenen Projekten des Unternehmens zählen das hochgradige Kupfer-Molybdän-Projekt Parag, das Projekt Don Enrique in Peru sowie La Cienaga im historischen Bergbaurevier Cienaga im Nordwesten von Arizona. Auch an den anderen Standorten setzt EVR seine Sondierungen zur Bewertung der besten Erschließungsmöglichkeiten der jeweiligen Projekte fort.Luke Martino, Non-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E: luke@evresources.com.auHugh Callaghan, Managing DirectorTel: +61 8 6489 0600E: hugh@evresources.com.auZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!