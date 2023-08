Joint Vventure Aurion-B2Gold: Neue Zone mit Goldmineralisierung südlich von Helmi

Aurion Resources Ltd. meldete gestern die Ergebnisse von 22 Bohrlöchern aus dem Bohrprogramm 2023 auf dem Joint Venture Aurion-B2Gold Corp. im Central Lapland Greenstone Belt in Nordfinnland. Das Joint Venture wird von B2Gold betrieben.Die wichtigen Ergebnisse:• Vuoma – Entdeckung einer Goldmineralisierung 2,7 km südlich von Helmi–Bohrloch VUO23007 lieferte 1,33 g/t Au über 8,30 m ab 133,60 m–Mineralisierung in der Nähe der größtenteils unerprobten 20+ km südlichen Domänengrenze–15 km entlang des Streichens vom Kaaresselkä-Prospekt (Aurion 100%)• Helmi – Mineralisierung in Richtung Osten erweitert–IKK23045 lieferte 1,21 g/t Au über 9,20 m ab 392,00 m–Identifizierung zusätzlicher mineralisierter Ausläufer• Kutuvuoma – Neue Zonen mit Goldmineralisierung–KU23011: 1,43 g/t Au über 10,45 m ab 261,70 m–Neue Zonen südlich der historischen Mineralisierung• Erweitertes Bohrprogramm mit 4.500 m für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant–Gesamtes Bohrprogramm 2023 auf 12.500 m erhöht–Bohrungen sollen im September beginnen© Redaktion MinenPortal.de