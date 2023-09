IperionX Ltd. und Heroux-Devtek kooperieren beim Recycling von Titan für die Luftfahrt

6. September 2023 - IperionX Ltd. (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) und Heroux-Devtek (TSE: HRX) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um eine Lieferkette für zu 100 % recyceltes Titan unter Verwendung von Titan-Altmetall aus der Luft- und Raumfahrtindustrie zu etablieren.Heroux-Devtek ist auf das Design, die Entwicklung, die Herstellung und die Reparatur von Fahrwerken, Steuerungssystemen und Komponenten für den globalen Luft- und Raumfahrtmarkt spezialisiert. Das Unternehmen beliefert sowohl die zivile als auch die militärische Luft- und Raumfahrt und ist das drittgrößte Unternehmen für Fahrwerkstechnik weltweit.Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Heroux-Devtek IperionX mit Schrott aus Ti-6Al-4V-Legierungen beliefern, die bei der Herstellung von Fahrwerken anfallen. Im Gegenzug wird IperionX seine patentierten Technologien zur Titanverarbeitung einsetzen, um diesen Titanschrott in kohlenstoffarmes Titan für zukünftige Anwendungen umzuwandeln. Die Verarbeitung des Heroux-Devtek-Titanschrotts wird von Aperam / ELG Utica Alloys im Rahmen der bestehenden Partnerschaft mit IperionX kompetent durchgeführt.Die Luft- und Raumfahrtbranche ist auf Titan angewiesen, da es eine hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht und eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aufweist. Titan ist ein wesentlicher Bestandteil einer Vielzahl von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, darunter Strukturteile von Flugzeugen, Triebwerkskomponenten und Fahrwerke. Der Anteil des in großen Verkehrsflugzeugen verwendeten Titans hat in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen und macht heute ca. 15 % des Gewichts moderner, nicht beladener Flugzeuge aus https://www.researchgate.net/publication/230251737_Titanium_and_Its_Alloys_Metallurgy_Heat_Treatment_and_Alloy_CharacteristicsTitan wird seit den 1940er Jahren, als das sogenannte Kroll-Verfahren entwickelt wurde, auf die gleiche Weise in Massenproduktion hergestellt. Das Kroll-Verfahren ist energieintensiv, kostspielig und verursacht hohe Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus fallen bei dem derzeitigen Herstellungsverfahren für Titanprodukte große Mengen an Titanabfällen an, die in der Regel für den Ferrotitanmarkt weiterverarbeitet oder auf Deponien entsorgt werden.Die patentierten Titanproduktionstechnologien von IperionX verbrauchen weniger Energie für die Herstellung von Titan, sind kostengünstiger und verursachen keine Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Sie bieten einen Weg zu einer nachhaltigen Titanproduktion, indem sie 100 % Titanschrott als Ausgangsmaterial verwenden.Insbesondere für Fahrwerke in der Luft- und Raumfahrtindustrie werden auch andere Hochleistungs-Titanlegierungen wie Ti-5553 und Ti-10-2-3 verwendet, die wegen ihrer höheren Bruchfestigkeit und Robustheit geschätzt werden. Mit den Technologien von IperionX können diese Titanlegierungen recycelt werden, so dass kein erneuter Schmelzprozess erforderlich ist und diese Legierungen für eine Reihe neuer Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden können.Die Partnerschaft zwischen Heroux-Devtek und IperionX setzt durch die Entwicklung von kohlenstoffarmen Titanwerkstoffen für den nordamerikanischen Markt einen neuen Maßstab für die Nachhaltigkeit der Lieferkette in der Luft- und Raumfahrt. Wir freuen uns darauf, auf dieser Vereinbarung aufzubauen und die potenzielle Anwendung von vollständig kreislauffähigem, recyceltem Titanmetall im Rahmen der künftigen Tätigkeiten von Heroux-Devtek zu untersuchen.Wir freuen uns, mit Heroux-Devtek zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige, kreislauffähige Titan-Lieferkette für die fortschrittlichen Branchen in den USA zu entwickeln. Diese Partnerschaft mit Heroux-Devtek bietet IperionX eine diversifizierte, langfristige Versorgung mit Titan-Rohstoffen für die Produktion von amerikanischem Titan und wird die Nachhaltigkeit der Lieferkette für die Luft- und Raumfahrt verbessern.Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.Heroux-Devtek hat sich bereit erklärt, IperionX mit zunächst 5 Tonnen Titanschrott zu beliefern (Erstlieferung), mit der Absicht, eine langfristige Titanschrottlieferung (langfristige Lieferung) von mehr als 15 Tonnen pro Jahr auszuhandeln.Heroux-Devtek Inc. ist ein internationales Unternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung, die Herstellung sowie die Reparatur und Instandsetzung von Fahrwerken, Steuerungssystemen und Komponenten für den Luft- und Raumfahrtmarkt spezialisiert hat. Das Unternehmen ist der drittgrößte Hersteller von Fahrwerkssystemen weltweit und beliefert sowohl den zivilen als auch den militärischen Bereich des Luft- und Raumfahrtmarktes mit neuen Fahrwerkssystemen und -komponenten sowie mit Produkten und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen stellt außerdem Hydrauliksysteme, Flüssigkeitsfiltrationssysteme und Gehäuse für elektronische Bauteile her.IperionX ist bestrebt, ein führendes amerikanisches Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte JORC-konforme Mineralressource von Titan-, Seltenerdmetall- und Zirkon-Mineralsanden in den USA.Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind für moderne US-Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung von grundlegender Bedeutung.info@iperionx.com+1 704 461 8000Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. 