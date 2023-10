Tantalex Lithium: Beeindruckende vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Lithiumberge bei Manono

Wesentliche Kennzahlen Einheit Wert

Lebensdauer der Mine Jahre 6

Durchschnittlicher ROM-Gehalt während der Lebensdauer der Mine % Li2O 0,76

Gewinnungsrate der Verarbeitungsanlage % 51

Durchschnittliche Produktion während der Lebensdauer der Mine (SC5,5) Mtpa 112.167

Gesamte Produktion während der Lebensdauer der Mine (SC5,5) Mio. t 673.002

Anlagen- und Infrastrukturkapital Mio. USD 148

Betriebs-Investitionskosten USD/t, Mine Gate USD/t SC5,5 402

Betriebs-Investitionskosten USD/t, frei Schiff von Afrika (inkl. Lizenzgebühren und Marketing) USD/t SC5,5 1.002

Lizenzgebühr % 3

Lithiumpreisannahme während der Lebensdauer der Mine (SC5,5, frei Schiff von Afrika) USD/t SC5,5 2.800

Kapitalwert10% des Projekts (inkl. Lizenzgebühren, vor Steuern) - nominell Millionen USD 764

Interner Zinsfuß (%) des Projekts (inkl. Lizenzgebühren, vor Steuern) - nominell % 87,4

Amortisation ab Beginn von Produktion Jahre 1

- Solider Kapitalwert10% von etwa 764 Mio. $ vor Steuern und interner Zinsfuß von 87,4 % auf nomineller Basis sowie Kapitalwert10% von etwa 638 Mio. $ vor Steuern und interner Zinsfuß von 82,3 % auf realer Basis- Rasche Amortisation von 1 Jahr nach erster Produktion unter Anwendung eines Spodumenkonzentratpreises von 2.800 USD/t SC5,5 (frei Schiff, Afrika) während der Lebensdauer der Mine, wie von Fastmarkets, einer international anerkannten Preisberichtsagentur, prognostiziert- Schätzung der Projektkapitalkosten (CAPEX) von 147,7 Mio. USD, einschließlich Rücklagen- Lebensdauer der Mine von 6 Jahren mit geschätzter Jahresproduktion von 112.000 t Spodumenkonzentrat- Einsatzbereite Bergehaldenressourcen zur Beschickung von Aufbereitungsanlage mit minimalen Kosten für Abbau, Brechen, Mahlen und Verarbeitung- Nennkapazität von Verarbeitungsanlage beträgt 1,26 Mio. tpd (ROM) Erz, basierend auf solidem Fließschema unter Anwendung der Erfahrungen anderer Lithiumproduzenten- Es wurde eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung der Investitions- und Betriebskosten sowie der Anlagenkapazität identifiziert. Das Explorationsprogramm wird zurzeit finalisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der angedeuteten Ressourcen und der Verlängerung der Lebensdauer des Projekts liegt.Toronto, 6. Oktober 2022 - Tantalex Lithium Resources Corp. (CSE: TTX - FSE: DW8 - OTCQB: TTLXF) (Tantalex oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das mehrheitlich in seinem Besitz befindliche Lithiumbergeprojekt Manono in der Demokratischen Republik Kongo bekannt zu geben.Die PEA wurde von Sedgman Novopro aus Montreal in Kanada mit Beiträgen der MSA Group zu den Mineralressourcen und dem Abbau gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung erstellt und auf www.tantalexlithium.com sowie im Unternehmensprofil auf www.SEDAR+.com veröffentlicht werden. Die wesentlichen Finanzkennzahlen sind vielversprechend und das Board des Unternehmens hat empfohlen, mit einer Machbarkeitsstudie für das Projekt fortzufahren.President und CEO Eric Allard sagte: Diese PEA ist perfekt auf die Ergebnisse unseres ersten Ressourcenberichts abgestimmt, der im Januar 2023 eingereicht wurde. Es war unsere Entscheidung, unser Hauptaugenmerk auf die Fertigstellung dieser PEA zu richten, was uns nun ermöglicht, mit unseren Machbarkeits- und ESIA-Studien fortzufahren. Wir haben den Projektumfang so bemessen, dass wir die bestehenden Infrastrukturen nutzen können, sind jedoch zuversichtlich, dass die Energie- und Logistikkosten deutlich sinken werden, wenn sich die Region Manono zu einem bedeutsamen Lithiumabbaugebiet entwickelt.Darüber hinaus werden wir unsere Ressourcendefinierungsarbeiten fortsetzen, um die Lebensdauer der Mine sowohl im Konzessionsgebiet Tailings als auch in unserem äußerst vielversprechenden Hartgestein-Lithium-Pegmatit-Korridor zu verlängern.Die unten in Tab. 1: dargestellten Kennzahlen der PEA für Manono gehen von einem gewichteten durchschnittlichen Lithiumkonzentratpreis von 2.800 USD/t frei Schiff von Afrika aus, der auf der durchschnittlichen Preisprognose von Fastmarkets für den Zeitraum 2025/26 basiert und für ein 5,5-%-Li2O-Spodumenkonzentrat (SC5,5) angepasst wurde. Die Lithiumpreisprognose wird in Anhang 1 ausführlicher erörtert.- Mineralressourcenmodellierung und -schätzung - MSA Group- Entwicklung des Fließschemas, Technik und Kostenschätzung - Sedgman NovoproDie PEA wurde mit einer allgemeinen Schätzungsgenauigkeit von +/- 35 % (Klasse-5-Schätzung) abgeschlossen und weist ein Basisdatum vom vierten Quartal 2023 auf. Das Projekt basiert auf einem Abbau- und Verarbeitungsbetrieb mit 112.167 t Spodumen pro Jahr, wobei die Studie äußerst starke Finanzkennzahlen aufweist. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung weist darauf hin, dass das Lithiumbergeprojekt Manono einen beträchtlichen Netto-Cashflow über eine Lebensdauer der Mine von zunächst sechs Jahren mit einer Kapitalrückzahlung von einem Jahr nach der ersten Produktion generieren wird.Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Faktoren auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu ermitteln (siehe Abb. 1:). Der Lithiumpreis hat den größten Einfluss auf die Finanzkennzahlen des Projekts. Bei einem Anstieg des Lithiumkonzentratpreises um 10 % erhöht sich der Kapitalwert10 des Projekts um jeweils 133 Millionen USD. Das Projekt verdeutlicht, dass es gegen Kapitaleskalation resistent ist, da eine Steigerung von 10 % der gesamten Projektkapitalkosten den Kapitalwert10 nur um 14 Millionen USD reduziert.Abb. 1: Sensitivitätsdiagramm mit den Auswirkungen unterschiedlicher Sensitivitäten auf die Wirtschaftlichkeit des Projektshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72193/TantalexLithium_091023_DEPRCOM.001.pngDie Ergebnisse der PEA-Studie verdeutlichen, dass das Lithiumbergeprojekt Manono das Potenzial aufweist, als Produzent von Lithium-Spodumen-Konzentrat technisch und wirtschaftlich machbar zu sein. In diesem Abschnitt werden Empfehlungen für die Aktualisierung der Ressource, die Optimierung des Prozessfließschemas und die Erstellung einer Machbarkeitsstudie aufgelistet.Zurzeit wird eine Strategie hinsichtlich der Bebohrung des Stollenbereichs der geschichteten Berge der Lagerstätte K untersucht, um ausreichende Daten für eine zuverlässigere Schätzung dieses Materials zu erhalten. Dies würde es ermöglichen, diese zurzeit als vermutet klassifizierten Ressourcen in die Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen hochzustufen.Zusätzliche metallurgische Untersuchungen werden während der Machbarkeitsstudie durchgeführt, da die bis dato getesteten Schüttgutproben im Vergleich zu den in der Mineralressourcenschätzung präsentierten Kernabsonderungsproben als nicht vollständig repräsentativ erachtet werden. Neue Proben für die K-, G- und I-Halden, die auf dem Gehalt und der Granulometrie der bestehenden Bohrlochabsonderungen basieren, wurden vorbereitet und für zukünftige metallurgische Untersuchungen während der Machbarkeitsstudie an das Labor gesendet.- Bestätigung der DMS-Parameter an den repräsentativen Proben- Bestätigung der Flotationsparameter an den repräsentativen Proben- Schwerkraftabscheidung zur Gewinnung von Zinn- und Tantalkonzentraten- Schwerkraftabscheidung von Schlämmen (-106 µm) zur Gewinnung von Spodumen, Zinn und/oder Tantal- Ein technologischer Ausgleich für die Glimmerentfernung- Nutzung der Energie des nahe gelegenen Piana-Mwanga-Wasserkraftwerks, das zurzeit saniert wird- Rückgewinnung von Zinn und Tantal, die in der Berge enthalten sindDie Durchführung der Machbarkeitsstudie wird auf 4,0 Millionen $ geschätzt und umfasst weitere Explorationsbohrungen, Mineralverarbeitungstestarbeiten, geotechnische Untersuchungen, den Abschluss des ESIA-Programms, technische Untersuchungen sowie Kostenschätzungen, die eine Schätzung der AACE-Klasse 3 ergeben. In Abhängigkeit eines potenziell positiven Ergebnisses der Machbarkeitsstudie wird eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der Erschließung des Lithiumbergeprojekts Manono voraussichtlich im Kalenderjahr 2024 getroffen werden.Tantalex Lithium ist ein Bergbauunternehmen im Explorations- und Erschließungsstadium, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem Vertrieb von Lithium-, Zinn-, Tantal- und anderen Hightech-Mineralkonzessionsgebieten in Afrika beschäftigt. Tantalex Lithium richtet sein Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung seiner Lithiumaktiva im produktiven Gebiet Manono in der Demokratischen Republik Kongo, das Lithiumbergeprojekt Manono und das Pegmatitkorridor-Explorationsprogramm.Eric Allard, President & CEOEmail: ea@tantalex.caWebseite: www.tantalexlithium.comTel: 1-581-996-30071410-120, Adelaide St.WToronto, Ontario Canada M5H 1T1Die vollständige Unternehmensmeldung finden Sie hier: https://money.tmx.com/quote/TTX:CNX/news/5869449107674271/Tantalex_Lithium_Announces_Impressive_Manono_Lithium_Tailings_Preliminary_Economic_Assessment_With_IRR_of_874_and_NPV10_of_US764_MillionWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Aufgrund dieser Risiken und Unwägbarkeiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen abweichen. Obwohl Tantalex davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann Tantalex keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Tantalex jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!