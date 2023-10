Studieren des Barron's Gold Mining Index

Langsam, aber sicher geht es mit dem Dow Jones abwärts. Das heißt nicht, dass er nicht wieder steigen könnte. Aber wenn er sich umdreht, und darauf können Sie sich verlassen, dass er das irgendwann tun wird, müssen Sie sich eine Frage stellen: Befinden wir uns in einem Bullen- oder Bärenmarkt? Wenn wir uns in einem Bullenmarkt befinden, dann sollte ein sich erholender Dow Jones weiter steigen, bis er die erste von vielen weiteren BEV-Nullen sieht, die im BEV-Chart unten folgen. Wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich zu dem Schluss: Wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Eine Erholung des Dow Jones wäre also nur eine vorübergehende Aufwärtskorrektur innerhalb einer größeren, primären Abwärtsbewegung.In der vergangenen Woche schloss der Dow Jones zweimal mit einem zweistelligen BEV-Wert, so dass er seine BEV-10%-Linie bereits unterschritten hat. Was kommt als Nächstes: Überschreitet der Dow Jones seine BEV -5%- oder BEV -15%-Linie? Ich bin ein Bär, also schaue ich auf die BEV -15%-Linie. Sollte der Dow Jones jedoch steigen und als nächstes seine BEV -5%-Linie überschreiten, ändert sich nichts an meiner Meinung - ich bleibe ein Bär auf diesem Markt.Warum sollte das so sein? Die Wirtschaft ist zu hoch verschuldet, und die Anleiherenditen und Zinssätze sind in den letzten drei Jahren gestiegen. Eine Wirtschaft, die massiv verschuldet ist, kann in einem Markt mit steigenden Renditen und Zinssätzen niemals den notwendigen Rahmen für einen Bullenmarkt bei Finanzanlagen bieten.Als Nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Letzte Woche habe ich gesagt, dass die 33.500er-Marke Geschichte ist und dass ich die 33.000er-Marke ins Auge fassen werde. Bislang lag ich damit richtig, denn in dieser Woche gab es keinen Tagesschluss über der 33.500er-Linie und vier Tagestiefs unter 33.000. Wir haben jetzt drei Abwärtswochen in Folge erlebt, vielleicht ist eine Woche fällig, die den Dow Jones nach oben bringt. Sollte das passieren, bin ich immer noch ein Bär auf diesem Markt.In meiner Tabelle mit den BEV-Werten für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge (zwei Charts unten), gab es in dieser Woche bei keinem der unten aufgeführten wichtigen Marktindices Tagesabschlüsse in der Punkteregion; BEV-Werte zwischen -0,01% und -4,99%. In einem Bullenmarkt verzeichnen diese Indizes viele Tagesabschlüsse in der Punkteregion. Dass dies jetzt nicht der Fall ist und auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall ist, regt meinen inneren Bullen nicht zum Kauf an.Derzeit liegen die meisten dieser Indizes BEV-Werte im Zehnerbereich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die meisten in den 20er Jahren sind, bevor sie in die 30er Jahre fallen. Der NASDAQ-Bankenindex (Nr. 20 in der Tabelle) ist der Grund, warum ich weiterhin pessimistisch bin.Ende Mai letzten Jahres schloss der NASDAQ-Bankenindex unter seiner BEV-Linie von -50% (roter Kreis), in seinem BEV-Chart unten, dann erholte er sich bis Ende Juli auf sein BEV von -35%. Doch seit Ende Juli tendieren die Banken wieder in Richtung ihrer BEV -50%-Linie. Sollte dieser Bankenindex seine Tiefststände vom Mai letzten Jahres erreichen, könnte es zu einer Verkaufspanik am Aktienmarkt kommen.Die BEV-Werte dieser Indizes habe ich bereits in meinem obigen Kommentar behandelt, so dass wir zu den nachstehenden Performance-Tabellen übergehen.