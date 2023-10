Arcadia Minerals Ltd.: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 30.09.2023

- Arcadia erhielt feste Zusagen von erfahrenen und professionellen Anlegern, um $1.500.000 durch die Ausgabe von Chess Depository Interests über Aktien (CDIs) zu beschaffen - Platzierung von 15 Millionen CDIs zu $0,10 pro CDI (Platzierung)- Der Hauptaktionär Raubex Group Limited (Raubex) beteiligte sich an der Platzierung, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre am 20. September 2023, und erhielt nach dem Quartal Mittel in Höhe von ~$430kSwanson Tantal/Lithium-Projekt (Swanson):Zu den wichtigsten Meilensteinen und wichtigen Ereignissen, die im Laufe des Quartals beim Swanson-Projekt realisiert wurden, gehören:- Erste Feldarbeiten auf 8 Pegmatiten von mehr als 200 bekannten Pegmatiten haben tantalreiche Pegmatite auf EPL 5047 und EPL 7295 identifiziert- Beginn der Exploration auf wenig erkundeten Pegmatiten mit dem Ziel, die Mineralressourcen auf EPL 5047 und EPL 7295 zu erhöhen und tantal- und lithiumreiche Pegmatite für gezielte Bohrungen zu identifizieren- Beginn der Infrastruktur (Straßenbau) in der Mine SwansonLithium in Clays Projekt:- Arcadia schließt den 100%igen Erwerb des Lithium-Ton-Projekts durch Zahlung von 164.000 A$ (1) ab- Das assoziierte Unternehmen von Arcadia Minerals, Brines Mining and Exploration Namibia (Pty) Ltd (BME), erhöht seinen Anteil an der Bitterwasser Lithium Exploration (Pty) Ltd (BLE), die das Bitterwasser Lithium-in-Clay Projekt besitzt, auf 100% (vorher 25%) Arcadia Minerals Ltd. (ASX: AM7, FRA: 8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Batteriemetallprojekten mit Lithium, Tantal, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich, seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 30. September 2023 vorzulegen.Das Unternehmen hat seine Drei-Säulen-Strategie weiter vorangetrieben, um Investoren und Aktionären Zugang zu den Chancen in der Bergbauindustrie zu verschaffen.- Säule Eins: Potenzielle Erschließung und Ausbeutung eines Cashflow generierenden Vermögenswerts (Säule Eins),- Säule Zwei, Nutzung der potenziellen Barmittel aus Säule Eins zur Exploration und potenziellen Umwandlung der Vermögenswerte des Unternehmens (Säule Zwei) und- Säule Drei: Nutzung und Entwicklung von Humankapital mit branchenspezifischer Erfahrung, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung, um Projekte zu Ergebnissen zu führen (Säule Drei).1. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich derzeit im Bau befindet und voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in Produktion gehen wird2. Das Bitterwasser-Sole-Projekt - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium-in-Sole, das in Kürze durch Schallbohrungen erkundet werden soll, um eine Entdeckung zu machen, und3. Bitterwasser Clays Project - aussichtsreich für Lithium-in-Ton, das eine Mineralressource enthält, für die eine vorökonomische Bewertung (PEA) durchgeführt werden soll, um die Wirtschaftlichkeit auf hohem Niveau zu bestimmen.4. Kum-Kum Nickel Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente5. TVC Lithium- und Tantalprojekt - aussichtsreich für Hartgestein-Lithium und Tantal über ca. 200 Pegmatite, die durch Fernerkundung und begrenzte Feldkartierung identifiziert wurden. Derzeit werden geochemische Probenahmen und Kartierungen durchgeführt, mit dem Ziel, aussichtsreiche Pegmatite zu bohren.6. Dies ist ein Auszug einer englischen Originalmeldung. Sie können die Original-Pressemeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02733042-6A1177708?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4Arcadia (ISIN: AU0000145815 ) ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium, Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen:1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - das Projekt enthält eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere damit verbundene Mineralien.5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.Weitere Informationen finden Sie unter:www.arcadiaminerals.globalDISCLAIMER: Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. 