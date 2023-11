IperionX schließt 16,7-Mio.-US$-Platzierung zur Verlagerung der Titanproduktion in die USA ab

1. November 2023 - IperionX Ltd. (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen fixe Zusagen für die Abnahme von 21 Millionen neuen, voll einbezahlten Stammaktien zum Ausgabepreis von 1,25 AUD pro Aktie (neue Aktien) durch seine bestehenden institutionellen Investoren erhalten hat. Der im Rahmen dieser Platzierung (Platzierung) generierte Bruttoerlös beläuft sich vor Abzug der Kosten auf 26,3 Millionen AUD (rund 16,7 Millionen USD).Die Platzierung erfolgte unter der Leitung der bestehenden Aktionäre B Riley Principal Investments, Fidelity International, Inherent Group und einem der weltweit größten Asset Manager, die damit ihre Unterstützung für die Pläne von IperionX im Hinblick auf die Verlagerung der Titanproduktion in die USA, die Skalierung der patentierten Titantechnologien von IperionX und den Ausbau des Titan Critical Mineral Project bekräftigten. Die Mittel werden auch für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.Herr Ray Nimrod, der IperionX in Bezug auf das Technologie- und Patentportfolio berät, beteiligte sich an der Platzierung und ist ein wichtiger Langzeitaktionär und Berater des Unternehmens. Ray gilt als sachkundiger Spezialist für Technologiepatentrecht und vertritt eine ganz Reihe von führenden Technologiekunden, zu denen auch zahlreiche Fortune-100-Firmen zählen.Der Ausgabepreis von 1,25 AUD pro neuer Aktie entspricht einem Aufschlag von 14,5 % auf den 5-Tages-VWAP bzw. einem Abschlag von 3,2 % vom 30-Tages-VWAP. Das Unternehmen rechnet mit der Ausgabe der platzierten Aktien am bzw. um den 3. November 2023 und wird seine Emissionskapazität gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1. wahrnehmen.- einer Zuwendung in Höhe von 12,7 USD vom US-Verteidigungsministerium- 16,7 Millionen USD aus der Aktienplatzierung- einer möglichen Betriebsmittelfinanzierung in Höhe von 11,5 Millionen USD; die Mittel stammen von der Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), aus dem China and Transformational Exports Program und aus der Make More in America InitiativeDank dieser robusten Finanzlage verfügt IperionX über eine solide Ausgangsbasis für die forcierte Umsetzung der Pläne zur Verlagerung der Titanproduktion in die Vereinigten Staaten mit der Errichtung einer modernen Titanproduktionsanlage in Halifax County im US-Bundesstaat Virginia.Die Firma Bell Potter Securities Limited fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager.Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.Diese Pressemeldung wurde für die Veröffentlichung in Australien erstellt und darf weder über US-Nachrichtendienste noch in den Vereinigten Staaten selbst veröffentlicht werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsstaaten dar. Die Wertpapiere, die in dieser Pressemeldung beschrieben werden, wurden nicht bzw. werden auch nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Eine Ausnahme davon bilden Transaktionen, die von einer Registrierungsverpflichtung nach dem U.S. Securities Act oder nach den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen US-Bundesstaaten befreit sind bzw. nicht unter diese Gesetze fallen.IperionX ist bestrebt, ein führendes amerikanisches Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte bekannte JORC-konforme Mineralressource für Titan, Seltene Erden und Zirkon-Mineralsande in den Vereinigten Staaten.Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne U.S.-Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung.info@iperionx.com+1 704 461 8000Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. in den Vereinigten Staaten bestimmt.Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!