Bullen- und Bärenmärkte können sehr lange dauern

Das letzte Mal, dass der Dow Jones in der Punkteregion schloss, war Mitte August. Mit dem BEV-Schlusskurs dieser Woche von -6,84% ist der Dow Jones nicht weit davon entfernt, wieder in der Punkteregion zu schließen. Wird er dies wieder tun? Um diese Frage zu beantworten, werfe ich einen Blick auf den nachstehenden Chart des Dow Jones BEV. Seit seinem letzten Allzeithoch am 04. Januar 2022 (dem Terminal Zero / TZ) hat der Dow Jones jedes Mal, wenn er in die Gewinnzone kam (-0,01% bis -4,99%), Verkäufe ausgelöst, die den Dow Jones bald wieder unter seine BEV-Linie von -5,00% zurücktrieben.Vielleicht ist ein dritter Versuch, den Dow Jones auf ein neues Allzeithoch zu bringen, die Lösung. Vielleicht aber auch nicht. Die Idioten im FOMC ziehen weiterhin "Liquidität" aus dem Finanzsystem ab; 27,27 Milliarden Dollar in der letzten Woche. Die Margin Debt der NYSE ist immer noch weit von ihren Höchstständen von vor zwei Jahren entfernt (Rotes Diagramm / Chart unten).Da der Dow Jones durch Käufe nach oben getrieben wird und Käufe Geld erfordern, bin ich angesichts der schrumpfenden Bilanz der Federal Reserve (drei Charts unten) und des geringen Anstiegs der Margin Debt an der NYSE (nächster Chart) skeptisch, dass das BEV des Dow Jones in absehbarer Zeit in die Punkteränge vorstoßen wird. Und wenn doch, würde ich mein Geld nicht auf einen neuen BEV-Nullpunkt im obigen BEV-Chart setzen wollen. Ich war also ein Bär, und ich bleibe ein Bär.Der NASDAQ Insurance Index (Nr. 1) schloss diese Woche jeden Tag in der Punkteregion. Das ist gut, aber er hat dies seit seinem letzten Allzeithoch vom 07. Februar 2023, also vor neun Monaten, immer noch kein neues Allzeithoch (BEV Zero / 0,00%) erreicht. Und der NASDAQ Insurance Index ist der beste der traurigen Gruppe, die unten zu sehen ist. Einige dieser Indices haben seit zwei Jahren kein neues Allzeithoch mehr erreicht.Das letzte Allzeithoch des XAU war im April 2011. Was wird nötig sein, um diese Indizes wieder nach oben zu bringen? Das müssen sich die Bullen an diesem Markt fragen. Ich selbst, ein Bär, frage mich, wann dieser Markt seinen Bärenmarktrückgang wieder aufnehmen wird. Um wie viel Prozent müssen der Dow Jones und die anderen unten aufgeführten Indices noch fallen, bevor ein neuer Bullenmarkt möglich wird?Es gibt eine große Kluft zwischen den Bullen und den Bären auf diesem Markt, die eine Dichotomie über die "Geldpolitik der Entscheidungsträger" bildet. Die Bullen sehen die von der "Geldpolitik" des FOMC ausgehende Inflation als etwas Normales an, eine "Geldpolitik" zur Schaffung von Wohlstand. Die Bären sehen die "Geldpolitik" des FOMC als etwas Schreckliches, die vom FOMC ausgehende Inflation wird letztendlich zur Zerstörung der Wirtschaft und des Lebens der Menschen führen, die von dieser Wirtschaft abhängen.