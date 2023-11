Egon von Greyerz Interview: Die nächste Inflationswelle kommt!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:05 Ist alles wieder gut?

3:05 Nach günstigen CPI-Zahlen wurde alles nach oben gekauft, Aktien, Bonds, Gold

4:00 Vorübergehende deflationäre Effekte? Der Absatz von Luxusgütern sinkt, die Umsätze fallen

5:40 Luxusgüter waren eine der größten Blasen und sie platzt mit den anderen Blasen

7:10 Umsatzrückgänge und Inflation schließen sich nicht aus

7:55 Höhere Refinanzierungskosten für US-Unternehmenskredite kosten weitere Milliarden Dollar

9:05 Es ist nur eine Frage der Zeit bis man zu QE zurückkehren muß

10:30 8 Billionen USD müssen 2024 refinanziert werden, zu höheren Zinsen!

11:40 Die Leute, besonders US-Bürger, sollten sich um ihre Bankeinlagen sorgen!

13:10 Die neue Inflationsphase wird schnell kommen, da auch viel Angebot zerstört wurde

13:55 Geopolitische Risiken werden unkalkulierbar und führen zum Verkauf von Dollar-Reserven

15:15 Kriege, Bankenzusammenbrüche, Staatsbankrotte können schnell kommen, also jetzt vorsorgen

15:45 Die Niederlande haben ihre Goldreserven erhöht. Vorbereitung für eine Golddeckung?

17:55 Ein neuer Goldstandard ist dennoch unwahrscheinlich

18:55 Die Beschlagnahme der russischen (Dollar-) Währungsreserven spricht für Goldreserven

20:00 Normalität ist nicht zurückgekehrt, Vorsicht bei Aktien!

20:40 Wer seine Finanzen schützt, schützt auch seine Familie

Positive CPI-Zahlen in den USA haben eine Rallye bei Aktien, Anleihen und Gold ausgelöst, aber wie nachhaltig ist das? Der allgemeine Einzelhandelsabsatz fällt, sogar Luxusgüter sind weniger gefragt. Außerdem haben viele Unternehmen mit hohen Refinanzierungskosten ihrer Kredite zu kämpfen. Hinzu kommt der gewaltige Geldbedarf der US-Regierung, die alleine 2024 über 8 Billionen USD refinanzieren muß.Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die FED wieder zu QE zurückkehren muß. Auch die Bankenkrise ist nicht vorbei und man sollte genau überlegen, wo man seine Einlagen hält. Ein Wiederaufflammen der Inflation ist auch deshalb wahrscheinlich, weil zu viel Angebot zerstört wurde. Hinzu kommen die geopolitischen Risiken in der Ukraine und im Nahen Osten, wo beide Male die USA involviert sind.Für Gold spricht auch die Verschiebung bei den Währungsreserven. Besonders östliche Zentralbanken kaufen Gold, der Dollar verliert an Bedeutung, die Beschlagnahme der russischen Währungsreserven war ein Warnzeichen. Auch in Europa werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Die niederländische Zentralbank stockt ihre Goldreserven auf, um sie notfalls als Währungsdeckung zu verwenden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)