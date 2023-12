Axel Merk: Die Erwartung von Zinssenkungen der Fed treibt den Goldpreis über 2.000 Dollar

Trotz der restriktiven Haltung der Federal Reserve ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Zentralbank gezwungen ist, die Zinsen zu senken, und es ist diese erwartete Verschiebung, die den Goldpreis solide über 2.000 Dollar je Unze getrieben hat, so Axel Merk, Präsident und Chief Investment Officer von Merk Investments. Der Markt hat in diesem Jahr keine guten Erfahrungen mit dem Versuch gemacht, die Kehrtwende der US-Notenbank zu antizipieren; Merk sagte jedoch, dass die sich verlangsamende Wirtschaft deutlich macht, dass die Fed Funds Rate ihren Höhepunkt erreicht hat, berichtet Kitco News "Der Markt ist immer zukunftsorientiert, so dass wir nicht unbedingt eine Zinssenkung der Fed brauchen, damit sich Gold bewegt. Es muss nur der Eindruck entstehen, dass dies geschehen wird. Die Menschen kaufen Gold, weil sie glauben, dass der Druck auf die Zinssätze nach unten kommen wird", meinte er. Obwohl der Goldpreis nicht in der Lage war, sich über der Marke von 2.050 Dollar je Unze zu halten, verzeichnete er Ende November seinen höchsten monatlichen Stand seit Bestehen. Der Spot-Goldpreis wurde zuletzt bei 2.034,80 Dollar je Unze gehandelt, ein Minus von 0,38% im Tagesverlauf, aber ein Plus von 2,63% im Monatsvergleich.Merk merkte an, dass nicht nur Gold auf die Marktwahrnehmungen reagiert. Er wies darauf hin, dass der US-Dollar in den letzten drei Wochen erheblich an Boden verloren habe, da die Märkte begonnen hätten, eine Zinssenkung in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einzupreisen. Zusammen mit den höheren Preisen stellte Merk fest, dass diese veränderten Erwartungen zu einem gesunden Hin und Her der Preise auf dem Markt führen. Er erklärte, dass der mit Gold unterlegte börsengehandelte Fonds seines Unternehmens Zuflüsse und Rücknahmen verzeichnete, da der Fonds weiterhin ein Nettowachstum aufweist.© Redaktion GoldSeiten.de