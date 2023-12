Gold erreicht 10-Tage-Hoch, nachdem die Fed niedrigere US-Zinsen für nächstes Jahr andeutet

Der Goldpreis erreichte am Donnerstag ein 10-Tage-Hoch, da der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen nachgaben, nachdem die US-Notenbank ein Ende ihres geldpolitischen Straffungszyklus signalisiert hatte, berichtet Reuters . "Die taubenhafte Kehrtwende der Fed wurde auf der gestrigen FOMC-Sitzung angekündigt und gab den Märkten ganz pragmatisch grünes Licht, einen aggressiveren Zinssenkungszyklus der Fed am Horizont einzupreisen, und wir erwarten, dass der Markt darauf reagieren wird", meinte Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities. "Dies ist äußerst positiv für den Goldpreis, da die Anlegernachfrage eines der fehlenden Elemente war, um die Rally zu neuen Allzeithochs aufrechtzuerhalten."Niedrigere Zinssätze verringern die Opportunitätskosten des Haltens von Goldbullion ohne Rendite und belasten den Dollar. Der Dollar rutschte auf ein Viermonatstief, während die 10-jährige US-Referenzrendite auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli fiel. Siebzehn von 19 Fed-Vertretern prognostizierten niedrigere Zinssätze bis Ende 2024, nachdem die Zentralbank die Zinssätze, wie allgemein erwartet, bei der dritten Sitzung in Folge unverändert gelassen hatte. Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 77% für eine Zinssenkung der Fed im März. Auch die Europäische Zentralbank hat die Zinsen am Donnerstag wie erwartet unverändert gelassen.© Redaktion GoldSeiten.de