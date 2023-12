Canada Silver Cobalt beginnt mit Bohrungen bei Lowney-Lac Edouard und peilt Nickel-Kupfer-Kobalt-Mineralisierung an

- Das Konzessionsgebiet verfügt über zahlreiche noch zu bebohrende Ziele und vielversprechende elektromagnetische Anomalien, die im Rahmen einer geophysikalischen Flugvermessung identifiziert wurden.Coquitlam, 18. Dezember 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass es in seinem Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard mit Bohrungen begonnen hat, die Teil der ersten Phase eines Explorationsprogramms sind, das vielversprechende Bereiche anpeilt, die zuvor im Rahmen einer geophysikalischen Flugvermessung identifiziert wurden.Die Bohrungen werden im mittleren und südlichen Teil des 7.237 ha großen Konzessionsgebiets in Bereichen durchgeführt, in denen fünf elektromagnetische Anomalien im Rahmen einer geophysikalischen VTEM-Flugvermessung von Geotech im Auftrag von Canada Silver Cobalt identifiziert wurden (siehe Pressemitteilungen vom 24. Mai und 29. August 2022).Das Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard liegt südlich der vormals produzierenden Nickel-Kupfer-Mine Lac Edouard und in unmittelbarer Nähe eines Konzessionsgebiets, in dem Rio Tinto im Rahmen eines Bohrprogramms im Jahr 2023 im Gebiet Savane in einem Konzessionsgebiet von Midland Exploration Inc. hochgradiges Nickel mit Kupfer entdeckte. Midland gab in einer Pressemitteilung vom 27. April 2023 bekannt, dass das von Rio Tinto gebohrte Bohrloch MDLD0001 ein Intervall mit einem Gehalt von 1,07 % Ni und 0,13 % Cu auf 0,78 m zwischen 101,87 und 102,65 m durchschnitten hat. Midland gab außerdem bekannt, dass Stichproben, die 1995 von Schürfern im Gebiet Savane entnommen wurden, historische Werte von 1,80 % Ni und 0,20 % Cu ergaben. Eine weitere Stichprobe von einem überdeckten Felsbrocken ergab ebenfalls Werte von 1,98 % Ni und 0,46 % Cu etwa 250 m nördlich des Vorkommens bei Savane (Quelle: SIGEOM NTS Sheet 31P07; GM55352). Dies ist möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung von Lowney-Lac Edouard.Das Gebiet, das über einen guten Straßenzugang und eine gute Infrastruktur verfügt, befindet sich in der Nähe von La Tuque im Zentrum von Quebec und liegt nördlich des Hafens von Trois Rivieres sowie etwa 100 km nordwestlich von Quebec City. (Siehe Karten unten.)Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der geophysikalischen VTEM-Vermessung weiterzuverfolgen. Wir mussten unsere Explorationsaktivitäten im vergangenen Sommer aufgrund der Waldbrände in Quebec einschränken, doch nun ist es an der Zeit, dies nachzuholen, und wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung dieses Konzessionsgebiets zu beobachten, sagte Chief Executive Officer Frank J. Basa.Die erste Phase wird voraussichtlich 1.500 m an Bohrungen umfassen und die zweite Phase, die für 2024 geplant ist, könnte in Abhängigkeit der Bohrergebnisse der ersten Phase die Erprobung weiterer Ziele beinhalten. Das Unternehmen hat die Firmen Laurentia Exploration, Multi Drilling Services und GoldMinds Geoservices für dieses Programm engagiert. Die Bohrungen in dieser ersten Phase beschränken sich auf Ziele in der Nähe bestehender Holzabfuhrstraßen, sofern die Genehmigungen dies zulassen, und das Unternehmen wartet auf die Genehmigungen, die für Bohrungen in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets erforderlich sind.Das Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard ist eines von 14 kritischen Metallkonzessionsgebieten in Quebec, die Ende 2020 von Canada Silver Cobalt erworben wurden. Canada Silver Cobalt peilt hier eine Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierung in Vorbereitung auf die erheblich steigende Nachfrage nach diesen Metallen an, die aufgrund der laufenden Elektrifizierungsprogramme der Regierungen erwartet wird. (Siehe Pressemitteilungen vom 16. Februar und 20. April 2021 sowie vom 29. August 2022 für Beschreibungen des Konzessionsgebiets Lowney-Lac Edouard).Eines der 14 Konzessionsgebiete in Quebec - das Konzessionsgebiet Graal, wo das Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 umfassende und erfolgreiche Bohrungen durchführte - weist nachweislich einen großen Bereich mit einer oberflächennahen, hochgradigen Nickel-Kupfer-Mineralisierung mit Kobalt-Nebenprodukten sowie Platin- und Palladiumvorkommen auf einer Streichlänge von 6 km und in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets auf. Das Konzessionsgebiet Graal ist von einer umfassenden Bouguer-Gravitionsanomalie geprägt, wie dies auch bei Lowney-Lac Edouard der Fall ist. Das Unternehmen plant das Spin-out des Konzessionsgebiets Graal in ein neues Unternehmen namens Coniagas Battery Metals Inc. (siehe Pressemitteilung vom 26. September 2023).Beachten Sie, dass die Karte in Abb. 2 unten bis 20. November 2023 aktualisiert wurde und die Karte in Abb. 3 vom März 2022 stammt.Abb. 1: Standort des Konzessionsgebiets Lowney-Lac Edouard und des kürzlich erworbenen Konzessionsgebiets Lac Guayhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73046/CCW_121823_DEPRcom.001.pngAbb. 2: Mineralschürfrechte im Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouardhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73046/CCW_121823_DEPRcom.002.pngAbb. 3: Standort des Konzessionsgebiets Lowney-Lac Edouard mit angrenzenden Konzessionsgebietenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73046/CCW_121823_DEPRcom.003.pngAbb. 4: Geplante Bohrstandorte bei Lowney-Lac Edouard Southhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73046/CCW_121823_DEPRcom.004.jpegDie technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden vom technischen Team von Laurentia zur Verfügung gestellt und der Inhalt wurde von Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds Geoservices Inc., einem Mitglied des Québec Order of Engineers und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Standards des National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake (Ontario), und (3) das Lithiumprojekt St. Denis-Sangster, das Greenfield-Explorationsflächen mit zahlreichen Pegmatiten über 260 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Weitere Informationen unter www.canadasilvercobaltworks.comFrank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-2342oder: Wayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel.: 416-710-2410E: waynecheveldayoff@gmail.com3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comWarnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und andere beziehen, zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Canada Silver Cobalt Works Inc. übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hier oder in anderen Mitteilungen enthalten sind, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!