Kracht es 2024?

In den USA verfügt der Oberste Gerichtshof von Colorado, daß ex-Präsident Trump nicht auf den 2024er Wahlzetteln sein darf. Grund sei seine angebliche Anstiftung zum Aufruhr am 6. Januar 2021. Tucker Carlson sieht in den USA die Demokratie am Ende. Steht das bevor, was ab Frühjahr 2024 in den US-Kinos laufen soll - Bürgerkrieg?Auch in Deutschland ist die Stimmung zunehmend aufgeheizt und nicht nur die Bauern brodeln. Der Wirtschaft geht es nicht gut und viele Bürger geben an, nicht mehr frei ihre Meinung sagen zu können.In diesem Umfeld heben einige Banken ihre Preisprognosen für Gold auf bis zu 2.400 Dollar an. In den USA werden weiter erhebliche Gelder zur Bankenstützung verwendet und Rußland hält bis auf einen winzigen Rest keine Dollar-Anleihen mehr.Vieles spricht dafür, daß es 2024 im gesellschaftlichen und finanziellen Bereich zu umwälzenden Ereignissen kommen wird.© Jan KneistM & M Consult UG