Das System wurde geschaffen, um Ihnen Ihr ganzes Geld wegzunehmen  Interview mit David Rogers Webb

Daniela Cambone führte für ITM Trading ein spannendes Interview mit David Rogers Webb. Er ist der Autor des Buches "The Great Taking" und ein ehemaliger Hedge-Fonds-Manager und Finanzberater.Webb gibt Einblicke in seine frühe Finanzkarriere in New York City. Dort erkannte er einige zweifelhafte Auffälligkeiten bei den Gesetzen und Institutionen, die den Markt umgeben, und begann, sie genauer zu untersuchen. Das Ausmaß dessen, was er herausfand, sei absolut schockierend, und seine Schlussfolgerungen über die Manipulation der Weltwirtschaft könnten extreme Auswirkungen auf uns alle haben."Wir befinden uns in einem Prozess des Zusammenbruchs", glaubt Webb und zeigt auf, wie die US-Regierung, die Fed und die großen Banken ohne unser Bewusstsein die Kontrolle über das Geld der Menschen erlangen. Er deckt die Mechanismen auf, mit denen die Zentralbanken "alles kontrollieren, indem sie Geld aus dem Nichts erschaffen." Die "Eliten" würden ihre Kontrolle mit Hilfe von Kriegen ausüben: "Wenn wir durch die Geschichte zurückgehen, können wir sehen, dass die Macht der Zentralbanken mit der Kriegsführung verbunden ist, und das war sie schon immer."Besteht die Gefahr, eines Tages aufwachen und feststellen, dass das eigene Bankkonto leer ist? Wird unser gesamtes Geld in leicht zu kontrollierende und zu verfolgende CBDCs umgewandelt werden? Webb hat einige Ideen, dem entgegenzuwirken. Er meint, dass die Schaffung digitaler Zentralbankwährungen gestoppt werden muss, da ihre Einführung das Bestreben der Zentralbanken widerspiegelt, Kontrolle auszuüben.© Redaktion GoldSeiten.de