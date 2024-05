Kitco-Umfrage: Wall Street schließt sich Main Street in der Bärenhöhle an

Der Goldmarkt hatte in dieser Woche einiges zu verdauen: US-Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor, Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Zinsentscheidung des FOMC. Obwohl die Entscheidung der Fed, eine Zinserhöhung auszuschließen und Spielraum für eine Zinssenkung im zweiten Quartal zu lassen, den Edelmetallpreisen Auftrieb gab, tendierten sie insgesamt schwächer, da sich die Nachfrage aus Asien etwas abkühlte und die Spannungen im Nahen Osten völlig aus dem Blickfeld gerieten.Nachdem der Goldpreis zu Beginn der Woche noch über der Marke von 2.335 $ pro Unze gelegen hatte, scheiterte er am Montag zweimal daran, sich über der Marke von 2.340 $ zu halten, und am Nachmittag hatte er seinen stetigen Abwärtstrend begonnen, der ihn am Mittwochmittag auf ein Wochentief von unter 2.283 $ fallen ließ. Nach der Fed-Sitzung gab es einen leichten Aufschwung auf 2.325 $, welcher sich allerdings nicht lange halten konnte, sodass der Goldpreis für den Rest der Woche bei etwa 2.290 $ blieb. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren nur noch vier (27%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Sechs (40%) Analysten erwarten Seitwärtsentwicklungen, während fünf (33%) Befragter einen Preisrückgang prognostiziert.Außerdem gaben 217 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 102 (47%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 61 (28%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 54 (25%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de