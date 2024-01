Harmony Gold  Gelingt jetzt endlich der große Durchbruch?

Nach einem eher durchwachsenen und am Ende knapp positivem Ergebnis für den NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) im Jahr 2023, ruhen jetzt alle Hoffnungen auf 2024. Doch in die ersten Handelswochen rutschen die Kurse direkt wieder ins Negative.Während der HUI-Index fast 7 Prozent verliert, steht Harmony Gold Mining Ltd. aus Südafrika mit einem Verlust von 6 Prozent nur wenig besser da. Doch die Aktie könnte in den nächsten 11 Monaten noch für die eine oder andere Überraschung sorgen!In der letzten Analyse vom 16. Juni 2023 "Harmony Gold auf dem Niveau von 1999! Kann aus der Aktie noch etwas werden?" war besonders die horizontale Widerstandszone zwischen ca. 5,42 und 5,75 USD wichtig. Bei einem Durchbruch könnte die Aktie anschließend auf über 7 USD und mehr steigen. Zitat: "Die ganze Sache könnte aber positiv aufgelöst werden, sobald das Jahreshoch 2023 (5,43 USD) herausgenommen wird."Direkt nach dieser charttechnischen Einschätzung ging es für die Aktie bis in den Spätsommer hinein erst einmal abwärts. Erst Mitte August fing sich Harmony Gold ab 3,39 USD. Ab dort stieg der Aktienkurs bis Ende Dezember wieder auf über 6 USD und erreichte kurz vor Weihnachten ein vorläufiges Hoch bei 6,58 USD.Zusätzlich konnte die Aktie ihre Outperformance zum Gesamtmarkt auf die Sicht von 12 Monaten weiter ausbauen. Während der Performance-Abstand vor 7 Monaten noch 27 Prozent betragen hat, sind es heute bereits gut 66 Prozent.Charttechnische Schwäche wäre jetzt kontraproduktivIn diesem Zusammenhang wurde die besagte Widerstandszone locker nach oben hin durchstoßen. Allerdings sieht der Ausbruch bisher leider nicht nachhaltig aus. Bereits zweimal, Mitte Dezember und Mitte Januar, wurde der untere Bereich der Widerstandszone getestet.Das muss nicht viel heißen. Allerdings darf sich Harmony Gold jetzt keine großartige Kursschwäche mehr erlauben. Ein Kursrutsch unter 5,30 USD wäre insbesondere kontraproduktiv und könnte das bullische Setup mit Kurszielen von 7 bis 7,50 USD gefährden. Was es jetzt also benötigt, ist ein beherzter Sprung über die Marke von 6,50 USD!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.