WGC: Chinas Goldmarkt im Jahr 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog kürzlich die aktuellen Entwicklungen des chinesischen Goldmarktes für das Gesamtjahr 2023. Das Reich der mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führen Goldmarkt entwickelt.• Die wirtschaftliche Erholung Chinas im Jahr 2023 verlief nicht reibungslos, und die Verbraucher blieben bei ihren Ausgaben zurückhaltend.• Während die Performance der wichtigsten lokalen Vermögenswerte enttäuschte, stieg der Shanghai Gold Benchmark Price PM (SHAUPM) in RMB im Jahr 2023 um 17%.• Die Goldentnahmen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 1.687 Tonnen und lagen damit um 7% höher als im Vorjahr.• Chinesische Gold-ETFs zogen 2023 insgesamt 5 Mrd. RMB (+654 Mio. USD) an, und ihr verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) stieg auf 29 Mrd. RMB (4 Mrd. USD), den bisher höchsten Stand. Bestände stiegen um 10 Tonnen auf 62 Tonnen.• Die People's Bank of China (PBoC) meldete ununterbrochene Goldkäufe im Jahr 2023 und erhöhte ihre Goldreserven bis zum Jahresende um 225 Tonnen auf 2.235 Tonnen.• Infolge der robusten Goldnachfrage, der stabilen Produktion und der sinkenden Importe nach Ende 2022 stieg der lokale Goldpreisaufschlag 2023 auf ein bisher unbekanntes Niveau.Die Goldpreisprämie zwischen Shanghai und London stieg im Jahr 2023 sprunghaft an, wie der Analyst Ray Jia schreibt. Der Aufschlag erreichte im Jahresdurchschnitt 29 USD je Unze bzw. 1,5% - den höchsten Wert in der Geschichte. Im Monatsdurchschnitt war der Aufschlag im September mit 75 USD je Unze (3,9%) am höchsten, heißt es im Bericht. Und der Tagesrekord wurde am 14. September 2023 aufgestellt, als der lokale Goldpreisaufschlag 121 USD je Unze oder 6,4% erreichte.Die PBoC hat seit November 2022 fortlaufend Goldkäufe angekündigt. Im Jahr 2023 kündigte die Zentralbank einen Anstieg ihrer Goldreserven um 225 Tonnen an, die Ende Dezember 2.235 Tonnen erreichten. Gold macht nun 4,3% der offiziellen Devisenreserven des Landes aus. Und in den letzten 14 Monaten sind Chinas Goldreserven um 287 Tonnen gestiegen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de