Ein Bang-Moment!

Wenn ich über die 2020er Jahre nachdenke, muss ich oft an die 1920er Jahre zurückdenken. Dieses Jahrzehnt begann mit einer tiefen Rezession/Depression und endete mit einem Börsencrash. Während wir die 1920er Jahre heute als eine Art "Zwischenzeit" betrachten, wussten die Menschen damals nicht, dass eine weitere Depression und ein Krieg bevorstanden. Sie freuten sich auf gute Dinge und waren oft risikofreudig - daher auch die Bezeichnung "Goldene Zwanziger".Ernest Hemingway verbrachte einen Teil der 1920er Jahre als amerikanischer Journalist in Europa. Sein Roman "The Sun Also Rises" basiert zum Teil auf diesen Erfahrungen. In dem Buch gibt es eine Zeile, die heute ein bekanntes Zitat ist: "Wie ist man bankrott gegangen? Auf zwei Arten: Allmählich und dann plötzlich." Der Kontext dieses Zitats ist sogar noch aufschlussreicher. Es geht um zwei Freunde, die sich über ihre finanziellen Probleme unterhalten:"Wie bist du bankrott gegangen?", fragte Bill."Auf zwei Arten", sagte Mike. "Allmählich und dann plötzlich.""Wie kam es dazu?""Freunde", erklärte Mike. "Ich hatte eine Menge Freunde. Falsche Freunde. Und dann hatte ich auch noch Gläubiger. Wahrscheinlich hatte ich mehr Gläubiger als jeder andere in England."Ich denke, dieser Abschnitt zeigt, wie Schulden oft schief gehen. Mike hatte ein gutes Leben, aber er dachte, er hätte mehr Freunde als er wirklich hatte. Ihre Freundschaft erwies sich als falsch oder zumindest als oberflächlich. Und Mike hatte auch Gläubiger, denen er Geld schuldete, und die schließlich seine guten Zeiten beendeten. Die Situation der US-Staatsverschuldung weist eine ähnliche Spannung auf. Wir haben Freunde und Ressourcen. Wir sind eindeutig die reichste Nation der Welt. Es geschehen einige großartige Dinge, auch wenn man nicht davon hört. Doch weil unsere Freunde und Ressourcen nicht so tief sind, wie wir vielleicht denken, rutschen wir allmählich auf einen gigantischen Bankrott zu.In diesen Artikeln über Schulden habe ich die Volkswirtschaftler Carmen Reinhart und Ken Rogoff mehrmals erwähnt. Eine schnelle Suche zeigt, dass ich sie 59 Mal in meinen Artikeln erwähnt habe, zuerst über ihr Papier von 2008 über Schulden und dann in ihrem meisterhaften Buch von 2011 "This Time Is Different", das zeigt, dass diese Situationen historisch nicht ungewöhnlich sind. Ich habe seinerzeit ausführlich darüber geschrieben und sie sogar für mein eigenes Buch "Endgame" interviewt.Unter anderem sprechen Reinhart und Rogoff darüber, wie die Schuldenkrise eines Landes in der Regel plötzlich auftritt, in einem, wie sie es nennen, "Bang!"-Moment, der zuvor undenkbare Veränderungen erzwingt. Heute möchte ich diesen Prozess etwas näher beleuchten und auch darauf eingehen, warum Japans scheinbare Fähigkeit, einen Bang! zu vermeiden, uns nicht viel Trost spenden sollte.In "This Time Is Different" katalogisieren Reinhart und Rogoff systematisch mehr als 250 Finanzkrisen in 66 Ländern über 800 Jahre hinweg und suchen nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Ein gemeinsamer Nenner in all diesen Zeiten und Orten: Die Menschen dachten, ihre Situation sei anders. Sie glaubten wirklich, die alten Regeln würden nicht mehr gelten. Diese Zuversicht ist in der Regel falsch und führt zur Katastrophe - dem "Bang!"-Moment.Das Folgende ist eine Passage aus einem Artikel vom November 2011, in dem ich hauptsächlich über die sich damals anbahnende europäische Schuldenkrise sprach. Es lohnt sich, ihn noch einmal zu lesen, um zu sehen, wie er jetzt auf unsere Situation in den USA passt. (Bitte beachten Sie, dass Rogoff und Reinhart keine konservativen österreichischen Wirtschaftswissenschaftler sind. Ich finde in ihren Schriften keine Politik, nur Fakten. Und das sind hässliche Dinge.) Ich zitiere:"Einer der wichtigsten Abschnitte in "Endgame" ist ein Kapitel, in dem ich das Buch "This Time Is Different" von Carmen Reinhart und Ken Rogoff bespreche (und mit anderen Forschungsergebnissen vergleiche) und einen Teil eines Interviews, das ich mit den beiden geführt habe, beifüge. Dieses Kapitel war für mich eine echte wirtschaftliche Erleuchtung. Ihre Daten bestätigen andere Forschungsergebnisse darüber, wie die Dinge scheinbar dahinplätschern, und dann kommt das Ende scheinbar auf einmal. Wir nennen das den "Bang"-Moment. Lassen Sie uns ein paar Absätze aus dem Buch lesen, beginnend mit Zitaten aus dem Interview, das ich geführt habe:Kenneth Rogoff: Die Auslandsverschuldung, die man Ausländern schuldet, ist ein besonderes Problem. Wo die privaten Schulden so oft, vor allem für Schwellenländer, aber es könnte auch in Europa heute passieren, wo ein großer Teil der privaten Schulden am Ende von der Regierung übernommen wird, und Sie sagen, aber die Regierung garantiert keine privaten Schulden, nun, nein, das tut sie nicht. Wir haben auch nicht für alle Finanzschulden gebürgt, bevor es dazu kam, aber wir sehen das. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal an der lateinischen Schuldenkrise der 1980er Jahre arbeitete und die Daten darüber zusammenstellte, was mit der öffentlichen und der privaten Verschuldung geschah, und ich sagte: "Meine Güte, die private Verschuldung schrumpft und schrumpft, ist das nicht interessant? Dann fand ich heraus, dass sie vom öffentlichen Sektor "garantiert" wurden, der in Wirklichkeit die Schulden übernommen hat, um die Zahlungsunfähigkeit zu erleichtern.Jetzt ein Auszug aus "Endgame":Wenn es ein gemeinsames Thema für die große Bandbreite an Krisen gibt, die wir in diesem Buch betrachten, dann ist es, dass die übermäßige Anhäufung von Schulden, sei es durch die Regierung, Banken, Unternehmen oder Verbraucher, oft größere systemische Risiken birgt, als es während eines Booms scheint. Geldflüsse können den Anschein erwecken, dass eine Regierung ihrer Wirtschaft ein größeres Wachstum verschafft, als es tatsächlich der Fall ist.Die Kreditaufnahme des privaten Sektors kann die Immobilien- und Aktienpreise weit über ihr langfristig tragfähiges Niveau hinaus aufblähen und die Banken stabiler und rentabler erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. Ein solcher Schuldenaufbau in großem Maßstab birgt Risiken, weil er eine Wirtschaft anfällig für Vertrauenskrisen macht, insbesondere wenn die Schulden kurzfristig sind und ständig refinanziert werden müssen.Durch Schulden angeheizte Aufschwünge geben allzu oft eine falsche Bestätigung für die Politik einer Regierung, die Fähigkeit eines Finanzinstituts, übermäßige Gewinne zu erzielen, oder den Lebensstandard eines Landes. Die meisten dieser Booms enden schlecht. Natürlich sind Verschuldungsinstrumente für alle Volkswirtschaften, ob alt oder modern, von entscheidender Bedeutung, aber das Abwägen von Risiken und Chancen der Verschuldung ist immer eine Herausforderung, die politische Entscheidungsträger, Investoren und normale Bürger nie vergessen dürfen.Und das Folgende ist entscheidend. Lesen Sie es zweimal (mindestens!):Vielleicht mehr als alles andere ist das Versäumnis, die Unsicherheit und Unbeständigkeit des Vertrauens zu erkennen - insbesondere in Fällen, in denen große kurzfristige Schulden ständig verlängert werden müssen - der Schlüsselfaktor, der das Diesmal-ist-anders-Syndrom hervorruft. Hoch verschuldete Regierungen, Banken oder Unternehmen können über einen längeren Zeitraum fröhlich vor sich hin dümpeln, bis das Vertrauen zusammenbricht, die Kreditgeber verschwinden und eine Krise ausbricht.Die Wirtschaftstheorie lehrt uns, dass es gerade die unbeständige Natur des Vertrauens, einschließlich seiner Abhängigkeit von den Erwartungen der Öffentlichkeit über zukünftige Ereignisse, ist, die es so schwierig macht, den Zeitpunkt von Schuldenkrisen vorherzusagen. Hohe Schuldenstände führen in vielen mathematischen Wirtschaftsmodellen zu "multiplen Gleichgewichten", in denen der Schuldenstand aufrechterhalten werden kann - oder auch nicht. Wirtschaftswissenschaftler haben keine besonders gute Vorstellung davon, welche Arten von Ereignissen das Vertrauen verändern und wie man die Anfälligkeit für Vertrauensverluste konkret bewerten kann.