Jeffrey Gundlach: All das "Goldlöckchen"-Gerede macht ihn nervös & Rezession wahrscheinlich

Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, glaubt, dass die US-Notenbank die Hoffnungen auf ein "Goldlöckchen"-Wirtschaftsszenario zugunsten von Risikoanlagen zunichte gemacht hat, und der Anleihekönig bleibt bei seiner Einschätzung, dass in diesem Jahr eine Rezession wahrscheinlich ist, berichtet CNBC . Wenn ich das Wort 'Goldlöckchen' höre, werde ich nervös", meinte Gundlach am Mittwoch in der CNBC-Sendung "Closing Bell"."Wenn die Leute 'Goldlöckchen' sagen und jeder im Raum mit dem Kopf in Nord-Süd-Richtung nickt und sagt: 'Ja, das ist Goldlöckchen', dann bedeutet das, dass der Preis für alles so etwas wie Perfektion ist. Jetzt hat [Jerome] Powell das Goldlöckchen weggenommen", erklärte er. Viele Anleger hatten darauf gewettet, dass die Wirtschaft durch die Reihe aggressiver Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr nicht allzu sehr geschädigt wurde, so dass die wirtschaftliche Expansion weder zu heiß noch zu kalt ist. Aber Gundlach glaubt, dass der Glaube des Marktes blind optimistisch war und dass Powells Botschaft am Mittwoch die "Goldlöckchen"-Theorie zunichte gemacht hat."Wir denken, dass der Rückgang der Inflationsrate vorerst ins Stocken geraten wird", so Gundlach. "Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass der Markt nicht das Goldlöckchen-Bild bekommen wird, von dem er vor ein paar Wochen noch euphorisch gesprochen hat." Der Anleihekönig erklärte, er rechne immer noch mit einer Rezession im Jahr 2024. Er schlug vor, dass Anleger möglicherweise Barmittel beschaffen wollen, um Kaufgelegenheiten zu finanzieren, wenn es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt."Ich denke, man will Bargeld haben, um in den Handel mit Schwellenländern einsteigen zu können, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt und vielleicht in eine Rezession gerät", meinte Gundlach. "Global gesehen gibt es derzeit sicherlich viele Rezessionsgebiete. Wenn wir in den Vereinigten Staaten in eine Rezession geraten, wird sich meiner Meinung nach eine Kaufgelegenheit ergeben, und dafür braucht man Barmittel."© Redaktion GoldSeiten.de