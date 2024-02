Gwen Preston: Gold bereitet sich auf nächsten Schritt vor, Uran ist sicherste Wette

In einem Interview mit dem Investing News Network teilt Gwen Preston von Resource Maven ihre Gedanken zu Gold im Jahr 2024 und merkt an, dass das gelbe Metall ab Mitte des Jahres für Investoren interessant werden könnte. "Ich denke, dass der nächste Anstieg des Goldpreises die Zinssenkung in den Preis eingebaut, deshalb sind wir auf neue Höchststände gestiegen", meint sie auf der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC). "Aber wir befinden uns immer noch in einem Seitwärtstrend ... Ich denke, um ihn tatsächlich zu durchbrechen, ist eine Zinssenkung erforderlich."In Bezug auf Uran erklärt Preston, dass der Preis in den letzten Monaten zwar stark schwankte, aber die Dynamik von Angebot und Nachfrage bei diesem Rohstoff so groß sei, dass der Preis "leicht" über Nacht auf 140 US-Dollar pro Pfund steigen könne. Auf der Angebotsseite ist Uran zu einem Verkäufermarkt geworden. Die Unternehmen arbeiten zwar daran, neue Minen in Betrieb zu nehmen und die stillgelegte Produktion wieder aufzunehmen, aber das wird nicht so schnell gehen. Sie sieht eine gewisse Erleichterung durch Hedgefonds, die Uran zu niedrigen Preisen gekauft haben und nun bereit sind, es zu verkaufen, betont aber, dass die Mengen, die sie anbieten können, gering sein werden.Hinzu komme das Ost-West-Gefälle in diesem Sektor. Preston weist darauf hin, dass der US-Senat wahrscheinlich ein Importverbot für russisches Uran beschließen werde - und wenn dies geschehe, werde Russland wahrscheinlich präventiv den Verkauf an die USA stoppen. "Es gibt einfach kein Angebot... trotz einiger kleiner Rückschläge, die vielleicht für eine Weile eine Handelsspanne schaffen, um diesen enormen Preisanstieg, den wir erlebt haben, zu stabilisieren, denke ich, dass (der Preis) noch weiter steigen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Preis Ende 2024 höher liegen wird als der verrückte Preis, mit dem er das Jahr begonnen hat. Denn er ist nicht wirklich verrückt. Er spiegelt vielmehr den Mangel an diesem wichtigen Rohstoff wider, den die Versorgungsunternehmen benötigen", erklärt sie in dem Gespräch.© Redaktion GoldSeiten.de