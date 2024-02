Aurania Resources Ltd. kündigt Veranstaltungen während der PDAC 2024 an

Toronto, 12. Februar 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Prospector's and Developers International Convention (PDAC), die vom 3. bis 6. März 2024 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) in Toronto, Kanada, stattfindet, ausstellen wird.Aurania wird am Stand 2948 in der Investorenbörse im MTCC South Building, Ebene 800, ausstellen. Weitere Informationen zur PDAC und zur Anmeldung finden Sie auf der PDAC-Website: https://www.pdac.ca/convention/registration.Aurania veranstaltet am Sonntag, den 3. März von 17:00 - 20:00 Uhr im Salon 1, 19. Stock, im Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, Toronto, Ontario, ein Treffen für Aktionäre. Aufgrund der begrenzten Kapazität bitten wir Sie, Ihre Teilnahme bis spätestens 24. Februar per RSVP an info@aurania.com zu bestätigen.Der Ecuador-Tag findet am Montag, den 4. März um 8:00 Uhr Ortszeit Toronto (14:00 Uhr MEZ) in Raum 202B im MTCC statt. Der Ecuador-Tag wird von der ecuadorianischen Bergwerkskammer organisiert und veranstaltet und dauert von 8:00-12:00 Uhr. Ecuador ist eine hervorragende Gelegenheit für Investoren mit einer langfristigen Vision in der Bergbauindustrie.Falls Sie das Schreiben des CEO von Aurania an die Aktionäre verpasst haben, das am 2. Januar verschickt wurde, können Sie es sich hier ansehen.Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, VP Corporate Development & Investor RelationsTel.: (416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX-V definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!