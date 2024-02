Silver Tiger stellt Update hinsichtlich Fortschritt von vorläufiger Machbarkeitsstudie bereit

AuÄq Gesamt (2)AgÄq Gesamt (2)

Bohrloch Nr. Anmerkung Von Bis Länge(1) Gold Silber

m m m g/t g/t g/t g/t

ET-23-479 ZONE STOCKWORK 22,0 76,0 54,0 0,71 10,1 0,85 63,7

ZONE STOCKWORK 96,5 150,0 53,5 1,21 19,5 1,47 110,0

einschließlich 97,9 120,0 22,1 1,98 5,9 2,06 154,4

einschließlich 132,0 147,0 15,0 0,96 29,9 1,36 101,8

und 166,9 173,5 6,6 0,18 172,5 2,48 186,0

ET-23-482 ZONE STOCKWORK 44,0 120,0 76,0 0,30 14,8 0,50 37,3

einschließlich 56,0 65,0 9,0 0,29 56,6 1,04 78,3

einschließlich 93,0 120,0 27,0 0,49 11,0 0,64 47,7

ET-23-483 ZONE STOCKWORK3 18,0 70,5 52,5 0,58 16,4 0,79 59,6

einschließlich 12,0 29,0 17,0 0,70 16,3 0,92 68,9

ZONE STOCKWORK 121,0 129,0 8,0 0,49 1,1 0,50 37,9

ZONE STOCKWORK 157,5 170,0 12,5 0,76 1,4 0,78 58,3

ET-23-484 ZONE STOCKWORK 45,0 110,5 65,5 0,34 32,0 0,77 57,4

einschließlich 91,5 107,5 16,0 0,58 104,3 1,97 147,6

ET-23-485 ZONE STOCKWORK 65,0 136,0 71,0 0,72 2,8 0,76 56,9

einschließlich 114,0 136,0 22,0 0,89 3,3 0,93 69,9

Abbau HOHLRAUM 136,9 141,0 4,1 * * * *

ET-23-486 ZONE STOCKWORK4 104,0 183,0 79,0 0,44 31,3 0,86 64,5

Abbau HOHLRAUM 155,0 158,0 3,0 * * * *

einschließlich 158,0 184,0 26,0 0,46 85,2 1,60 119,7

ET-23-487 ZONE STOCKWORK 0,0 23,0 23,0 0,35 15,7 0,56 42,2

ZONE STOCKWORK 45,0 49,0 4,0 1,80 7,3 1,89 141,9

ZONE STOCKWORK5 62,0 84,5 22,5 0,20 15,2 0,40 30,1

Abbau HOHLRAUM 69,5 70,5 1,0 * * * *

ET-23-488 ZONE STOCKWORK 4,5 23,4 18,9 0,59 3,1 0,63 47,2

ZONE STOCKWORK 36,0 100,1 64,1 0,40 15,0 0,60 45,1

einschließlich 49,5 61,5 12,0 0,74 29,9 1,14 85,5

Abbau HOHLRAUM 100,1 102,0 1,9 * * * *

ZONE STOCKWORK 114,6 142,5 27,9 0,68 12,8 0,85 63,7

ET-23-489 ZONE STOCKWORK 101,0 190,5 89,5 0,60 22,3 0,89 67,1

einschließlich 110,0 120,0 10,0 1,45 4,1 1,50 112,6

einschließlich 142,5 151,4 8,9 1,69 14,3 1,88 141,0

Abbau HOHLRAUM 173,9 174,6 0,7 * * * *

ET-23-490 ZONE STOCKWORK 1,3 45,0 43,7 0,45 27,8 0,83 61,9

einschließlich 32,0 43,5 11,5 0,49 75,8 1,50 112,4

ZONE STOCKWORK 66,0 94,5 28,5 0,09 36,3 0,57 43,0

einschließlich 83,5 90,5 7,0 0,19 103,0 1,56 117,3

ET-23-491 ZONE STOCKWORK 20,0 101,0 81,0 0,50 9,5 0,62 46,7

Abbau HOHLRAUM 95,2 96,7 1,5 * * * *

ZONE STOCKWORK 118,1 130,1 12,0 0,59 59,8 1,39 104,3

ET-23-492 ZONE STOCKWORK 16,0 67,5 51,5 0,53 8,2 0,63 47,6

einschließlich 36,5 49,1 12,6 0,86 2,0 0,88 66,2

einschließlich 59,0 67,5 8,5 0,91 6,3 1,00 74,9

ET-23-493 Erzgang Footwall 8,2 12,0 3,8 0,17 22,4 0,47 35,1

Erzgang El Tigre 48,0 53,0 5,0 1,03 2,4 1,07 79,9

Erzgang SK 67,5 73,5 6,0 1,21 53,8 1,92 144,2

ET-23-494 ZONE STOCKWORK 0,0 78,1 78,1 0,45 22,9 0,75 56,5

einschließlich 3,0 18,3 15,3 0,56 28,1 0,93 70,1

einschließlich 67,0 75,0 8,0 0,67 69,8 1,60 120,2

Abbau HOHLRAUM 78,1 81,7 3,6 * * * *

ET-23-495 ZONE STOCKWORK 0,0 27,0 27,0 0,29 15,9 0,50 37,6

Abbau HOHLRAUM 61,5 62,8 1,3 * * * *

ZONE STOCKWORK 62,8 77,1 14,3 0,16 38,8 0,68 50,9

AuÄq Total AgÄq Total

(2) (2)

Bohrloch Nr. Anmerkung Von Bis Länge(1) Gold Silber

m m m g/t g/t g/t g/t

ET-23-475 ZONE STOCKWORK 37,0 51,0 14,0 0,34 2,4 0,37 27,8

ZONE STOCKWORK 101,0 104,0 3,0 0,63 2,5 0,66 49,8

ZONE STOCKWORK 121,3 143,3 22,0 0,25 25,1 0,59 44,1

einschließlich 121,3 123,2 1,9 1,03 80,4 2,10 157,8

einschließlich 141,2 143,3 2,1 0,36 155,9 2,44 183,1

Abbau Hohlraum 153,5 156,2 2,7 * * * *

ET-23-476 ZONE STOCKWORK 33,0 40,1 7,1 0,28 5,8 0,36 27,1

ZONE STOCKWORK 66,5 92,4 25,9 0,28 11,2 0,43 32,5

einschließlich 69,5 88,5 19,0 0,33 13,4 0,51 38,3

Abbau Hohlraum 92,4 94,5 2,1 * * * *

ZONE STOCKWORK 106,5 173,0 66,5 0,56 1,9 0,59 44,0

einschließlich 106,5 126,0 19,5 1,19 1,6 1,22 91,2

einschließlich 119,0 126,0 7,0 2,52 2,0 2,55 191,2

Abbau Hohlraum 142,5 143,7 1,2 * * * *

ET-23-477 ZONE STOCKWORK 45,0 109,0 64,0 0,33 15,1 0,53 40,0

einschließlich 92,5 108,0 15,5 0,50 34,6 0,96 72,2

einschließlich 92,5 96,7 4,2 1,24 7,7 1,34 100,8

und 169,2 175,0 5,8 0,09 134,7 1,88 141,1

ET-23-478 ZONE STOCKWORK 0,0 34,7 34,7 0,77 14,3 0,96 72,4

einschließlich 4,5 28,2 23,7 0,95 18,2 1,19 89,1

ZONE STOCKWORK 57,7 130,2 72,5 0,40 10,7 0,54 40,5

einschließlich 58,7 93,0 34,3 0,64 5,8 0,72 53,8

einschließlich 128,2 130,2 2,0 0,36 72,5 1,32 99,2

ET-23-480 ZONE STOCKWORK 19,0 65,0 46,0 0,32 3,5 0,37 27,6

ZONE STOCKWORK 86,0 117,3 31,3 0,40 14,5 0,59 44,6

einschließlich 88,0 113,0 25,0 0,47 16,4 0,69 51,4

ET-23-481 ZONE STOCKWORK 139,0 162,0 23,0 0,88 43,8 1,46 109,5

einschließlich 140,0 145,5 5,5 1,36 43,7 1,94 145,6

einschließlich 151,0 152,9 1,9 3,14 301,0 7,16 536,9

Bohrloch Nr. Rechtswert (UTM) Hochwert (UTM) Höhenlage (masl) Azimut (o) Neigung Länge

(o) (m)

ET-23-475 671,036.0 3,384,546.1 2097,7 90 -60 176,0

ET-23-476 671,085.8 3,384,317.5 1978,3 90 -45 175,1

ET-23-477 671,111.8 3,384,070.9 1958,3 90 -45 176,0

ET-23-478 671,136.2 3,383,846.2 1893,8 90 -45 150,7

ET-23-479 671,082.8 3,384,128.3 1943,8 90 -45 190,0

ET-23-480 671,153.3 3,383,764.8 1931,7 90 -45 122,3

ET-23-481 671,188.6 3,383,604.5 2033,1 90 -50 202,0

ET-23-482 671,116.3 3,384,091.7 1971,0 90 -45 120,0

ET-23-483 671,146.1 3,384,143.4 1983,3 90 -50 170,0

ET-23-484 671,112.3 3,384,070.5 1958,3 90 -45 180,0

ET-23-485 671,054.7 3,384,175.7 1921,0 90 -51 141,0

ET-23-486 671,045.6 3,384,070.9 1951,2 90 -45 212,0

ET-23-487 671,146.1 3,383,927.6 1868,4 90 -45 111,0

ET-23-488 671,094.7 3,384,222.9 1939,9 90 -57 165,0

ET-23-489 671,042.9 3,384,049.3 1942,6 90 -45 220,0

ET-23-490 671,121.6 3,383,922.4 1862,3 90 -45 123,0

ET-23-491 671,089.4 3,384,190.6 1932,6 90 -45 180,0

ET-23-492 671,181.1 3,384,050.9 1949,4 90 -47 170,0

ET-23-493 671,206.1 3,383,925.4 1893,8 90 -45 120,0

ET-23-494 671,136.7 3,384,022.2 1931,8 90 -50 122,0

ET-23-495 671,152.4 3,383,948.0 1881,8 90 -46 130,5

Halifax, 22. Februar 2024 - Silver Tiger Metals Inc. (TSX-V: SLVR) (OTCQX: SLVTF) (Silver Tiger oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) des Unternehmens bei der Goldlagerstätte Stockwork bei seinem Projekt El Tigre im mexikanischen Bundesstaat Sonora bereitzustellen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Weiterentwicklung und Risikominderung der Lagerstätte Stockwork. Der Schwerpunkt eines 25.000 m umfassenden Bohrprogramms lag auf der Erweiterung und Klassifizierung der Mineralressourcen sowie auf metallurgischen und geotechnischen Untersuchungen im Rahmen des Übergangs von einem Explorations- zu einem Erschließungsprojekt. Die wertschöpfende PFS geht wie geplant voran und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 veröffentlicht werden.a) Verringerung des Projektrisikos durch eine verbesserte metallurgische und geotechnische Prüfungb) Steigerung des Vertrauens in die Mineralressource durch Ergänzungsbohrungen in der oberflächennahen Startgrubec) Erweiterung der bekannten Mineralressource durch gezielte BohrungenWährend der PEA-Prüfung wurde beobachtet, dass drei primäre Bereiche der Stockwork-Mineralisierung nicht ausreichend bebohrt wurden und Potenzial für eine Erweiterung aufweisen: a) das Liegende, b) das Hangende und c) der untere Kiel. Nach der Veröffentlichung der ersten 15 Bohrlöcher des Programms freut sich das Unternehmen nun, die Umwandlung, Erweiterung und Verringerung des Risikos der potenziellen Startgrube bekannt zu geben.Glenn Jessome, CEO von Silver Tiger, sagte: Wir freuen uns bekannt zu geben, dass die ersten Ergebnisse die oberflächennahe potenzielle Startgrube sowohl bestätigen als auch erweitern. Diese vielversprechenden Analyseergebnisse tragen dazu bei, das Risiko des Projekts in Verbindung mit den laufenden geotechnischen und metallurgischen Studien auf PFS-Ebene weiter zu verringern. Herr Jessome sagte außerdem: Wir setzen auch die Arbeiten fort, um eine PEA für die genehmigte Untertage-MRE in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu erstellen.- Bohrloch ET-23-479: 54,0 m mit einem Gehalt von 0,85 g/t Goldäquivalent oder 63,7 g/t Silberäquivalent oder zwischen 22,0 und 76,0 m, bestehend aus 10,1 g/t Silber und 0,71 g/t Gold und 53,5 m mit einem Gehalt von 110,0 g/t 1,47 g/t Goldäquivalent oder Silberäquivalent zwischen 96,5 und 150,0 m, bestehend aus 19,5 g/t Silber und 1,21 g/t Gold, einschließlich 22,1 m mit einem Gehalt von 2,06 g/t Goldäquivalent oder 154,4 g/t Silberäquivalent zwischen 97,9 und 120,0 m, bestehend aus 5,9 g/t Silber und 1,98 g/t Gold in der Zone Stockwork- Bohrloch ET-23-486: 79,0 m mit einem Gehalt von 0,86 g/t Goldäquivalent oder 64,5 g/t Silberäquivalent zwischen 104,0 und 183,0 m, bestehend aus 31,3 g/t Silber und 0,44 g/t Gold, einschließlich 26,0 m mit einem Gehalt von 1,60 g/t Goldäquivalent oder 119,7 g/t Silberäquivalent zwischen 158,0 und 184,0 m, bestehend aus 85,2 g/t Silber und 0,46 g/t Gold in der Zone Stockwork- Bohrloch ET-23-489: 89,5 m mit einem Gehalt von 0,89 g/t Goldäquivalent oder 67,1 g/t Silberäquivalent zwischen 101,0 und 190,5 m, bestehend aus 22,3 g/t Silber und 0,60 g/t Gold, einschließlich 10,0 m mit einem Gehalt von 1,50 g/t Goldäquivalent oder 112,6 g/t Silberäquivalent zwischen 110,0 und 120,0 m, bestehend aus 4,1 g/t Silber und 1,45 g/t Gold in der Zone Stockwork- Bohrloch ET-23-494: 78,1 m mit einem Gehalt von 0,75 g/t Goldäquivalent oder 56,5 g/t Silberäquivalent zwischen 0,0 und 78,1 m, bestehend aus 22,9 g/t Silber und 0,45 g/t Gold, einschließlich 15,3 m mit einem Gehalt von 0,93 g/t Goldäquivalent oder 70,1 g/t Silberäquivalent zwischen 3,0 und 18,3 m, bestehend aus 28,1 g/t Silber und 0,56 g/t Gold in der Zone StockworkAbbildung 1: Zone Stockwork - Planansichthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.001.pngAbbildung 2: Querschnitt 4100N von Zone Stockworkhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.002.png- Erweiterung der bekannten Mineralisierung um 10 bis 15 %; auf die Zonen des Liegenden und des Hangenden sowie den hochgradigeren Kiel am PEA-Grubenboden in Zusammenhang mit den Erzgängen El Tigre und SK;- Umwandlung der ersten drei Jahre des Materials in der potenziellen Startgrube von angedeuteten zu nachgewiesenen Mineralressourcen;- Umwandlung eines beträchtlichen Teils der auf 2 km Streichlänge der PEA-Grube beschränkten vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen;- Abschluss der erweiterten metallurgischen PFS-Bohrungen, wobei Proben für die Zerkleinerung und Laugungstests entnommen werden; und- Abschluss der erweiterten geotechnischen PFS-Bohrungen, wobei die Proben bereits getestet werden.P&E Mining Consultants (P&E) aus Brampton in Ontario hat die erste MRE im Jahr 2017 abgeschlossen. Ende 2023 veröffentlichte P&E eine aktualisierte MRE für das Projekt El Tigre mit einer auf die Grube beschränkten angedeuteten Mineralressource von insgesamt 43,0 Millionen t mit 818.000 oz AuÄq mit einem Gehalt von 0,59 g/t AuÄq und einer auf die Grube beschränkten vermuteten Mineralressource von 11,5 Millionen t mit 267.000 oz AuÄq mit einem Gehalt von 0,72 g/t AuÄq (siehe Pressemitteilung vom 12. September 2023 über die aktualisierte MRE).Die Optimierung auf PEA-Ebene der auf die Grube beschränkten Mineralressource verdeutlichte die hochgradigere (etwa 0,80 g/t AuÄq) potenzielle Startgrube mit geringem Abraumverhältnis (etwa 0,3), die 5,7 Millionen t Erzmaterial enthält (siehe Pressemitteilung vom 1. November 2023 über die PEA). Die Empfehlungen der PEA-Studie beinhalteten die Steigerung des Vertrauens in die Mineralressourcen in der potenziellen Startgrube und zusätzliche Explorationsbohrungen, um 1) das Liegende, 2) das Hangende und 3) die Kiel-Gebiete der Zone Stockwork zu untersuchen. P&E wurde erneut mit der Leitung der aktuellen PFS-Studie von El Tigre beauftragt, wobei 17.000 m des Programms abgeschlossen wurden (Abbildung 1). Die vollständigen und endgültigen Analyseergebnisse der ersten fünfzehn (15) Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgelistet.- Bohrloch ET-23-479: Bestätigt den hochgradigeren Bereich des Erzgangs Tiger in der Startgrube und erweitert das Hangende und das Liegende (Abbildung 2).- Bohrloch ET-23-486: Der Bohrlochschnitt erweitert den Kiel, der mit den Erzgängen Tiger und SK am Boden der PEA-Grube verbunden ist.- Bohrloch ET-23-489: Der Bohrlochschnitt erweitert den Kiel, der mit den Erzgängen Tiger und SK am Boden der PEA-Grube verbunden ist.- Bohrloch ET-23-494: Erscheint an der Oberfläche in der Startgrube.Das Unternehmen beauftragte D.E.N.M. Engineering Ltd. (DENM) aus Burlington in Ontario mit den metallurgischen Testarbeiten auf PFS-Ebene. Nach der Überprüfung der abgeschlossenen metallurgischen Studien auf PEA-Ebene empfahl DENM die Bohrung von sechs (6) neuen Bohrlöchern in PQ-Größe auf einer Streichlänge von einem Kilometer des geplanten PEA-Stockworks (Abbildung 1). DENM beauftragte McClelland Laboratories Inc. aus Sparks in Nevada mit der Durchführung der unabhängigen metallurgischen PFS-Tests der Gold- und Silbermineralisierung beim Projekt El Tigre. Über 3.000 kg mineralisiertes Material aus sechs (6) 85-mm-PQ-Bohrlöchern wurden für metallurgische Tests an das Labor gesendet, wobei Säulenlaugungstests nun im Gange sind. Alle metallurgischen Bohrlöcher wurden anschließend analysiert und waren geeignet, in die aktualisierte MRE auf PFS-Ebene integriert zu werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgelistet.Das Unternehmen beauftragte Golder/WSP mit den Planungskriterien für Stockwork auf PFS-Ebene. Nach einer ausführlichen Überprüfung und einer Standortbesichtigung empfahl Golder die Bohrung von dreizehn (13) Bohrlöchern in HQ-Größe an den westlichen und östlichen Stollen über eine Streichlänge von zwei Kilometern des geplanten PEA-Stockworks (Abbildung 1). Die geotechnischen Bohrungen sind abgeschlossen und die Punktbelastungstests sind im Gange. Alle geotechnischen Bohrlöcher werden analysiert und waren geeignet, um in die aktualisierte MRE auf PFS-Ebene integriert zu werden.- Silver Tiger wird auch an der BMO Global Metals, Mining and Critical Metals Conference von 25. bis 28. Februar 2024 in Hollywood in Florida teilnehmen.- Silver Tiger wird auch an der PDAC in Toronto von 3. bis 6. März 2024 teilnehmen. Unsere Standnummer wird 3206 sein.Das Unternehmen wird auch die Arbeiten an dieser beträchtlichen genehmigten Untertage-Mineralressourcenschätzung fortsetzen und diese bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 zu einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung weiterentwickeln. Die angezeigte Mineralressource außerhalb der Grube bei El Tigre beläuft sich auf 21 Moz AgÄq mit einem Gehalt von 279 g/t AgÄq in 2,3 Mt und die vermutete Mineralressource auf 70 Moz AgÄq mit einem Gehalt von 235 g/t AgÄq in 9,2 Mt. Hochgradigere Sensitivitätsfälle finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. September 2023 über die aktualisierte MRE.1. Keine wahre Mächtigkeit.2. Silberäquivalent- (AgÄq)-Verhältnisse basieren auf einem Silber-/Goldpreis-Verhältnis von 75:1.3. Ausgenommen 2,7 m Abbau HOHLRAUM4. Ausgenommen 3,0 m Abbau HOHLRAUM5. Ausgenommen 1,0 m Abbau HOHLRAUM6. Ausgenommen 0,7 m Abbau HOHLRAUM7. Ausgenommen 1,5 m Abbau HOHLRAUM1. Keine wahre Mächtigkeit.2. Silberäquivalent- (AgÄq)-Verhältnisse basieren auf einem Silber-/Goldpreis-Verhältnis von 75:1.Abbildung 3: El Tigre - Konzeptueller Querschnitt mit Mineralisierungsartenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.003.pngAbbildung 4: El Tigre - Längsprojektion mit Explorationspotenzialhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.004.png Silver Tiger Metals Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Management über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entdeckung, Finanzierung und Errichtung großer epithermaler Silberprojekte in Mexiko verfügt. Silver Tigers zu 100 % unternehmenseigenes 28.414 Hektar großes historisches Bergbaurevier El Tigre befindet sich in Sonora (Mexiko). Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien sind die Hauptprioritäten von Silver Tiger.Das historische Bergbaurevier El Tigre befindet sich in Sonora, Mexiko, und liegt am nördlichen Ende des Silber- und Goldgürtels der Sierra Madre, der viele epithermale Silber- und Goldlagerstätten beherbergt, darunter Dolores, Santa Elena und Las Chispas am nördlichen Ende. Im Jahr 1896 wurde auf dem Konzessionsgebiet im Gebiet Gold Hill erstmals Gold entdeckt, und 1903 begann der Abbau mit dem Brown-Schacht. Der Schwerpunkt verlagerte sich bald auf den Abbau hochgradiger Silbererzgänge in diesem Gebiet, wobei die Produktion aus drei parallel verlaufenden Erzgängen, dem Erzgang El Tigre, dem Erzgang Seitz Kelley und dem Erzgang Sooy, stammt. Der Untertagebau aus dem mittleren Erzgang El Tigre erstreckte sich über 1.450 m entlang des Streichens und wurde auf 14 Ebenen bis in eine Tiefe von etwa 450 m abgebaut. Der Erzgang Seitz Kelley wurde entlang des Streichens über 1 km bis in eine Tiefe von etwa 200 m abgebaut. Der Erzgang Sooy wurde nur auf einer Streichlänge von 250 m bis in eine Tiefe von etwa 150 m abgebaut. Der Abbau in allen drei Erzgängen wurde abrupt eingestellt, als der Silberpreis mit Beginn der Weltwirtschaftskrise auf weniger als 20 US-Cent pro Unze einbrach. Bis zur Schließung der Mine im Jahr 1930 sollen insgesamt 353.000 Unzen Gold und 67,4 Millionen Unzen Silber aus 1,87 Millionen Tonnen gefördert worden sein (Craig, 2012). Der in diesem Zeitraum geförderte Durchschnittsgehalt lag bei über 2 Kilogramm AgÄq pro Tonne.Die Silber- und Goldlagerstätte El Tigre steht im Zusammenhang mit einer Reihe von epithermalen Erzgängen, die von einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Struktur bestimmt werden, welche die andesitischen und rhyolitischen Tuffe des Vulkankomplexes Sierra Madre innerhalb einer breiten silber- und goldmineralisierten prophylaktischen Alterationszone durchschneidet, die sich in der Formation El Tigre entwickelt hat und bis zu 150 Meter mächtig sein kann. Die Erzgänge fallen steil nach Westen ab und sind in der Regel 0,5 Meter breit; lokal können sie jedoch bis zu 5 Meter breit sein. Die Erzgänge, Strukturen und mineralisierten Zonen treten an der Oberfläche zu Tage und wurden in unserem Brownfield-Explorationsgebiet über 5,3 Kilometer entlang des Streichens nachverfolgt. Die historischen Bergbau- und Explorationsaktivitäten konzentrierten sich auf einen 1,6 Kilometer langen Teil des südlichen Endes der Lagerstätten, vor allem auf die Erzgänge El Tigre, Seitz Kelly und Sooy. Die unterexplorierten Erzgänge Caleigh, Benjamin, Protectora und die freiliegenden Erzgänge Fundadora erstrecken sich über mehr als 3 Kilometer nach Norden. Silver Tiger hat seine aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und PEA vorgelegt und führt derzeit Bohrungen durch, um seine Mineralressourcenschätzung zu aktualisieren und eine PFS zu veröffentlichen.VRIFY ist eine Plattform, die von Unternehmen genutzt wird, um mit Investoren zu kommunizieren. Dabei werden virtuelle 360°-Rundgänge durch entlegene Bergbauanlagen, 3D-Modelle und interaktive Präsentationen eingesetzt. Auf VRIFY kann über die Website und die VRIFY-Apps für iOS und Android zugegriffen werden.Zugriff auf das Unternehmensprofil von Silver Tiger Metals Inc. auf VRIFY unter: https://vrify.comDas VRIFY-Slide-Deck und die 3D-Präsentation für Silver Tiger Metals Inc. können unter https://vrify.com/explore/decks/492 und auf der Website des Unternehmens unter www.silvertigermetals.com eingesehen werden.Der Diamantbohrkern (HQ-Größe) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Wenn die Probenlängen festgelegt sind, wird der gesamte Bohrkern mit einer Diamantbohrkernsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Bohrkerns in einen Beutel verpackt, und für die Untersuchung etikettiert wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Testarbeiten in die Bohrkern-Trays zurückgebracht.Die versiegelten und gekennzeichneten Beutel mit den Bohrkernproben werden zur Anlage von Bureau Veritas in Hermosillo (Mexiko) transportiert. Bureau Veritas zerkleinert die Proben (Code PRP70-250) und bereitet 200-300 Gramm schwere Trüben (Pulps) vor, von denen 90 % Tyler 200 Mesh passieren (Code PUL85). Die Trüben werden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe (Code FA630) auf Gold untersucht und bei Überschreitungen von mehr als 10 Gramm pro Tonne mit einem gravimetrischen Verfahren (Code FA530) erneut untersucht. Die Silber- und Multi-Element-Analyse wird mittels Totalaufschluss (Code MA200 Total Digestion ICP) durchgeführt. Grenzwertüberschreitungen von mehr als 100 Gramm pro Tonne Silber werden mit einem gravimetrischen Verfahren (Code FA530) erneut analysiert.Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) überwacht die Aufbewahrungskette der Proben und umfasst die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate) in die Probenstränge. Die Ergebnisse der Untersuchung des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Zuverlässigkeit der Untersuchungsdaten zu gewährleisten. Alle in dieser Meldung angegebenen Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Silver Tiger bestanden.David R. Duncan, P. Geo., V.P. Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige für Silver Tiger gemäß National Instrument 43-101. Herr Duncan hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Glenn Jessome, President und CEO902 492 0298jessome@silvertigermetals.comVORSICHTSHINWEIS: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich potenzieller Mineralisierungen, Mineralressourcen und Mineralreserven; der Fähigkeit, vermutete Ressourcen in angedeutete Ressourcen umzuwandeln; der Fähigkeit, zukünftige Bohrprogramme und Infill-Probenahmen durchzuführen; der Fähigkeit, Mineralressourcenblöcke zu erweitern, der Ähnlichkeit der Mineralisierung bei El Tigre mit Delores, Santa Elena und Chispas; Explorationsergebnissen sowie zukünftigen Plänen und Zielen von Silver Tiger, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie kann, wird erwartet, antizipiert, schätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, könnte, Vision, Ziele, Zielsetzung und Ausblick sowie andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Obwohl Silver Tiger der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Silver Tiger abweichen, gehören Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, operativem Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler finanzieller Volatilität, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb in einer ausländischen Rechtsordnung sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von Silver Tiger bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!