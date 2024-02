Änderung der Privatplatzierung von Libero Copper angekündigt

Am Wochenende gab Libero Copper & Gold Corp. bekannt, dass sie eine Änderung an ihrer bereits angekündigten Privatplatzierung vornehmen. Das neue Angebot sieht die Ausgabe von 11.000.000 Stammaktien zu einem Preis von je 0,26 CAD vor. Dabei strebt es einen Bruttoerlös von 2.860.000 CAD an. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufwarrant bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 CAD zu erwerben.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.© Redaktion MinenPortal.de