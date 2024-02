SSR Mining veröffentlicht abschließende Zahlen von 2023 nach Çöpler-Unglück

Auch wenn das Unternehmen sich noch nicht von dem Zwischenfall in ihrer Çöpler-Mine erholt hat, veröffentlichte SSR Mining Inc. nun die Ergebnisse des letzten Quartals und des Jahres 2023. Daraus geht hervor, dass sich die Produktion im vierten Quartal 2023 auf 211.226 Unzen Goldäquivalent belief. Für die zwölf Monate des Jahres meldete SSR Mining eine Produktion von 706.894 Unzen Goldäquivalent.Das Unternehmen meldet außerdem einen Nettoverlust von 264,36 Millionen US-Dollar, mit einem operativer Cashflow von 203,2 Millionen Dollar, sowie einem freien Cashflow von 144,4 Millionen Dollar. 2022 besaß SSR Mining ein Nettoeinkommen von 95,18 Millionen Dollar, mit einem operativen Cashflow von 118,1 Millionen und einem freien Cashflow von 71,9 Millionen Dollar.Jährlich betrachtet machte es einen Verlust von 120,23 Millionen Dollar, verglichen mit einem Plus von 210,43 Millionen 2022. Der operative Cashflow von 2023 belief sich auf 421,73 Millionen Dollar, der freie Cashflow auf 198,30 Millionen. Im Vorjahr wurden diese mit 160,9 Millionen und 23,38 Millionen Dollar angegeben.Die Gesamtschulden zum Jahreswechsel wurden mit 1.081.570 Dollar angegeben, verglichen mit 1.128.458 von 2022.© Redaktion MinenPortal.de